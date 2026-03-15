Cristina Pucean cucerește scena internațională după despărțirea de Bogdan de la Ploiești! Jason Derulo a pus ochii pe ea?

Cristina Pucean l-a uitat pe BDLP? Se pare că dansatoarea țintește tot mai sus și a intrat în ochii artiștilor internaționali. După succesul cu Aziz din Bulgaria, Cristina se pare că are un nou pretendent de peste hotare.

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești s-au despărțit în urmă cu aproximativ șase luni, după o relație care a durat aproape patru ani. Povestea lor de dragoste a fost una intensă, cu multe momente frumoase, dar și cu numeroase tensiuni. De-a lungul timpului au existat mai multe certuri și împăcări, iar relația lor a fost deseori urmărită cu interes de fani.

Au trecut șase luni de la despărțirea dintre Bogdan de la Ploiești și dansatoarea Cristina Pucean. După ruptura cu manelistul, Cristina a decis să se concentreze exclusiv pe cariera sa artistică, alegând să rămână singură și să exploreze noi oportunități profesionale.

În paralel, Bogdan de la Ploiești și-a refăcut viața amoroasă, începând o relație cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu. În timp ce fostul partener a mers mai departe, Cristina și-a intensificat activitatea în mediul online și în proiectele de dans, atrăgând atenția artiștilor internaționali.

Succesul cu colaborarea anterioară din Bulgaria, alături de Aziz, pare să fi deschis noi uși pentru dansatoare, care acum se află în vizorul unor nume cunoscute din industria muzicală globală. Recent, un video realizat de Cristina pe melodia lui Jason Derulo a fost redistribuit chiar de artistul american, sporind vizibilitatea internațională a tinerei dansatoare.

Această expunere poate reprezenta începutul unor noi colaborări internaționale, semnalând o etapă importantă în dezvoltarea carierei Cristinei Pucean, care își consolidează astfel statutul pe scena artistică globală.

Cristina Pucean a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțire. Aceasta a spus că a suferit mult, fiind un lucru normal atunci când o relație importantă se încheie.