Acasă » Știri » Gestul bizar făcut de Cristina Pucean, după despărțirea de BDLP. Nu l-a uitat pe manelist, deși el are o relație cu Vanessa

De: Anca Chihaie 03/03/2026 | 20:32
Sursa foto 1: Captură video, foto 2: Instagram

După ce și‑au încheiat povestea de dragoste cu câteva luni în urmă, Cristina Pucean încă pare să păstreze în minte amintirea fostului ei partener, Bogdan de la Ploiești. Chiar dacă artistul a început o nouă relație și și‑a continuat viața alături de Vanessa, gesturile recente ale dansatoarei sugerează că despărțirea nu a fost complet depășită. În ciuda faptului că fiecare și‑a reluat propriile planuri și priorități, rămâne întrebarea dacă Cristina a închis definitiv capitolul sau dacă sentimentele încă o influențează.

Despărțirea celor doi a avut loc în urmă cu câteva luni și a fost departe de a fi o separare lină. Fanii și urmăritorii lor au asistat la un moment tensionat în care Cristina a făcut declarații publice acuzând actuala iubită a lui Bogdan că ar fi intervenit în relația lor. Această situație a generat bârfe, speculații și discuții pe rețelele sociale, unde susținătorii fiecărei părți au luat atitudine.

Gestul bizar făcut de Cristina Pucean, după despărțirea de BDLP

Cristina a părut că încearcă să meargă mai departe cu viața sa, concentrându‑se pe proiecte noi, colaborări profesionale și alte interese care să o definească dincolo de relația cu Bogdan. Între timp, cântărețul a anunțat public că trăiește o poveste de dragoste cu o altă persoană și a fost văzut de mai multe ori împreună cu noua sa parteneră, ceea ce a confirmat faptul că și‑a refăcut viața.

Totuși, totul s‑a schimbat odată cu un clip postat de Cristina pe TikTok. Deși putea alege orice melodie pentru videoclipul ei, ea a ales o piesă recentă din repertoriul lui Bogdan de la Ploiești. Alegerea cântecului nu a trecut neobservată,  fanii au început imediat să comenteze și să interpreteze gestul în fel și chip. Pentru mulți, utilizarea acelei melodii a părut mai mult decât o simplă coincidență, a stârnit un val de speculații despre sentimentele reale ale dansatoarei.

Unii urmăritori au sugerat că, deși Cristina spune că a depășit despărțirea, ea încă îi păstrează simpatia și admirația pentru muzica lui Bogdan. Comentariile au variat de la glume amuzante până la teorii elaborate despre ce se petrece în sufletul ei.

”Șefa lui BDLP toată viața”, ”Împăcarea anului”, ”Să dea Domnul să se fi împăcat, dar nu cred că îl mai iartă Cristina pentru nimic în lume, pentru că a înlocuit-o cu alta”, au fost mesaje apărute la clipul postat de Cristina.

Sursă video: TikTok

Fosta lui BDLP i-a povestit finei de la Tg Jiu ce s-a întâmplat. Pucean: „S-au mutat împreună, chiar daca minte pe online”

BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!

×