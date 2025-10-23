Acasă » Exclusiv » Fosta lui BDLP i-a povestit finei de la Tg Jiu ce s-a întâmplat. Pucean: „S-au mutat împreună, chiar daca minte pe online”

Fosta lui BDLP i-a povestit finei de la Tg Jiu ce s-a întâmplat. Pucean: „S-au mutat împreună, chiar daca minte pe online”

De: Adrian Vâlceanu 23/10/2025 | 15:14
Fosta lui BDLP i-a povestit finei de la Tg Jiu ce s-a întâmplat. Pucean: S-au mutat împreună, chiar daca minte pe online
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
18 poze
Vezi galeria foto

Cristina Pucean a fost printre primii oameni care au urmărit clipul de pe Tik Tok în care Bogdan de la Ploiești anunța piesa ”N-a fost să fie”, făcând astfel anunțul oficial că s-a despărțit chiar de ea. Cine mai poate spune că a fost vreodată în situația ei?

Pozele făcute de CANCAN.RO o arată pe Cristina Pucean vulnerabilă și cu lacrimi în ochi, la coafor, pe Șoseaua Colentina, la puțin timp după ora 19:00, când Bogdan dădea teaserul cu piesa ”N-a fost să fie”. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI) Bizar marketing, dar fiecare știe cum e mai bine pentru el. E un pic ciudat, dacă nu mai mult, să te joci așa cu cineva cu care ai fost ani de zile.

@cancan_ro Bogdan de la Ploiești către Puceanca: „N-a fost să fie” #bdlp #cristinapucean #raspuns #fyp #cancan ♬ original sound – cancan.ro

Pozele nu au nevoie de nicio explicație. Puceanca s-a făcut pământie la față, după ce a constatat că nu mai e nicio speranță și că acum e oficial: Bogdan e cu Vanessa! 🤷‍♂🤦‍♂💔

Județele unde se fac cele mai multe angajări în România. Ce domenii sunt la mare căutare
Județele unde se fac cele mai multe angajări în România. Ce domenii sunt...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Cristina Pucean ascultă cu atenție raspunsul fostului iubit

După ce stilistul și-a făcut treaba, Cristina a ieșit din coafor și s-a dus spre mașina proprie. Un S roz. Imaginile o arată la ora 19:48 discutând cu cineva pe Whatsapp. Ea era la volan.

Se poate observa că Puceanca are 122 de mesaje necitite pe Whatsapp, semn că e atât de preocupată de situația cu Bogdan că n-a avut timp sau chef să mai discute cu lumea vrute si nevrute.

Totuși, ca orice femeie, trebuie să-și verse și ea oful la cineva. Cea care o susține este chiar Lumy, fina ei din Târgu-Jiu. Imaginile arată discuția pe care Cristina a avut-o cu fina ei în mașină, imediat după ce Cristina a ieșit de la coaforul de pe Șoseaua Colentina.

Cristina Pucean „s-a predat” și i se destăinuie finei Lumy în care are încredere

”El e cu fata aia. Nu am ce să mai fac”, ii scrie Cristina lui Lumy. Asta confirmă că nu mai e nicio speranță și arată cât de deznădăjduită e. Se simte că ea a încercat și a făcut tot ce a putut să-l păstreze pe Bogdan, dar iată că inima, rațiunea și situația reală nu se împacă prea bine.

Cristina a scris pe whatssup lui Lumy ( se vede clar în poza ): ”S-au mutat împreună 🙏. Chiar dacă minte pe online”. Deci ea susține că declarațiile lui BDLP nu sunt tocmai corecte în ce privește relația lui cu Vanessa, dar mai ales o nouă ȘTIRE BOMBĂ: BDLP s-a mutat cu noua lui iubită, Vanessa! Ceea ce noi am arătat în exclusivitate în urmă cu două zile. (INFORMAȚII AICI)

Cum e și firesc, Cristina știe mai multe despre toată povestea asta, dar nu declară nimic. Explicabil. Care femeie alege să se expună public din proprie inițiativă mai ales ca e cea părăsită?

”Nu cred”, spune fina Lumy. ”Ba da”, răspunde Cristina.

Replicile finei sunt sfâșietoare, se vede că rezonează cu situația cumplită prin care trece nașa ei, Cristina.

”Offff!” – e tristețe mare pentru toată lumea!
”Să te faci mai frumoasă pe zi ce trece”– Asta nu va fi greu pentru Cristina Pucean.
”Și du-te și ieși cu fetele și vezi de tine” – Un sfat care merită luat în considerare.

”Asta fac”, scrie Cristina. Replicile ei sunt scurte, aproape monosilabice, ca ale unui adolescent care n-are chef de vorbă. Dar la ea motivul e altul: suferă din dragoste! 💔💔😥😥🥹🥹

”Ești perfectă. Și ai un suflet minunat”, o îmbărbătează Lumy.

”Ce să mai zic că tot nu credeam. Ziceam că vă împăcați. Te iubim mult și ești nașa noastră…”, îi scrie fina Puceancăi.

Lumy fina de la Tg Jiu o consolează pe Cristina Pucean

După discuția cu Lumy, Cristina mai deschide o conversație (și rămâne cu 121 necitite). De data asta, pare o conversație de business, dar foarte probabil are legătură cu povestea. Vorbește cu Andreea Design, designer de interioare.

Andreea Design îi spune ”Auzi, iub. Am vorbit cu constructorul și nu poate promite că termină până de Crăciun”.

Cristina Pucean vorbește cu Andreea Design despre pasul important pe care vrea să-l facă după despărțirea de BDLP

Oare Cristina a decis să rupă cu trecutul definitiv și vrea o casă nouă? Ar fi o mutare drastică și la propriu și la figurat. Cert e că o locuință încărcată de amintiri cu fostul iubit ar fi un obstacol în calea unei reveniri.

Cristina pleacă de la coafor și la 20:20 ajunge acasă în Ștefănești cu Mercedesul ei roz. Dar situația nu e deloc roz pentru ea.

Acolo iese din mașină și merge îngândurată, cu capul în pământ, spre locuința ei, care i se va părea la fel de goală ca toate speranțele ei din aceste zile crâncene.

Cristina Pucean, îngândurată, după despărțirea de BDLP

Urmează să vedem dacă Cristina va urma sfaturile finei ei din Târgu-Jiu și va ieși în oraș. Unde și mai ales CU CINE?

CITEȘTE ȘI: Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…

NU RATA: Imaginile care NU o vor face deloc pe Cristina Pucean să înnebunească! 🤣😂 „E DOAR O PRIETENĂ”: Bogdan de la Ploiești & Vanessa @ NUBA 🥰😍😎 + I-a plătit nota de ziua ei: 9640 RON 🥇👏💵💰

Tags:
Iți recomandăm
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Exclusiv
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Bianca Drăgușanu are preț fix! Se scoală din pat doar pentru superoferte, dar vrea să se reorienteze: “Mă apuc de vândut castraveți în piață”
Exclusiv
Bianca Drăgușanu are preț fix! Se scoală din pat doar pentru superoferte, dar vrea să se reorienteze: “Mă…
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
Mediafax
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE...
Județele unde se fac cele mai multe angajări în România. Ce domenii sunt la mare căutare
Gandul.ro
Județele unde se fac cele mai multe angajări în România. Ce domenii sunt...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de Nord: „Dacă s-ar deschide vreodată, ar fi o destinație extraordinară”
Adevarul
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de...
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este...
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor
Mediafax
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta...
Parteneri
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă...
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Click.ro
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Antena 3
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota...
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
Digi 24
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile...
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Digi24
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Declarațiile sfâșietoare făcute de familia Biankăi, fata găsită moartă alături de iubitul ei: „Am rămas doar cu poza ei”
kanald.ro
Declarațiile sfâșietoare făcute de familia Biankăi, fata găsită moartă alături de iubitul ei: „Am rămas...
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka...
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
observatornews.ro
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul,...
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e...
Zvon - Apple reduce „drastic” producția de iPhone Air. De ce?
go4it.ro
Zvon - Apple reduce „drastic” producția de iPhone Air. De ce?
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău...
Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv
Fanatik.ro
Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea....
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial (SURSE)
Capital.ro
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial...
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
Romania TV
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor:...
Primul eveniment cultural dedicat jocurilor video va avea loc în București
Go4Games
Primul eveniment cultural dedicat jocurilor video va avea loc în București
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o...
Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul
evz.ro
Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a...
Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la evenimente teribile anul viitor
Gandul.ro
Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la...
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte
as.ro
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro....
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și...
Îl place sau nu?! Veronica rupe tăcerea și spune CE SIMTE cu adevărat pentru Dorobanțu:
radioimpuls.ro
Îl place sau nu?! Veronica rupe tăcerea și spune CE SIMTE cu adevărat pentru Dorobanțu:...
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu Chiricheș și contractul lui Cisotti
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat...
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie A și colegul lui Messi, marile pericole
Fanatik.ro
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League....
Știrile zilei, 20 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 20 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Kim Kardashian la 45 de ani. Vedeta și-a uimit fanii cu ultima apariție
Cum arată Kim Kardashian la 45 de ani. Vedeta și-a uimit fanii cu ultima apariție
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Când este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie? Tradiții și obiceiuri în această zi
Când este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie? Tradiții și obiceiuri în această zi
Cum se menține în formă Marina Voica, la 89 de ani. Artista a dezvăluit secretul
Cum se menține în formă Marina Voica, la 89 de ani. Artista a dezvăluit secretul
Sarkozy are viață grea la închisoare! Trei deținuți au fost preluați de poliție, după ce i-au ...
Sarkozy are viață grea la închisoare! Trei deținuți au fost preluați de poliție, după ce i-au lansat amenințări cu moartea
Ilie Bolojan a stat ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu! Detalii uluitoare au ieșit la iveală
Ilie Bolojan a stat ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu! Detalii uluitoare au ieșit la iveală
Vezi toate știrile
×