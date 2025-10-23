Fosta lui BDLP i-a povestit finei de la Tg Jiu ce s-a întâmplat. Pucean: „S-au mutat împreună, chiar daca minte pe online”

Cristina Pucean a fost printre primii oameni care au urmărit clipul de pe Tik Tok în care Bogdan de la Ploiești anunța piesa ”N-a fost să fie”, făcând astfel anunțul oficial că s-a despărțit chiar de ea. Cine mai poate spune că a fost vreodată în situația ei?

Pozele făcute de CANCAN.RO o arată pe Cristina Pucean vulnerabilă și cu lacrimi în ochi, la coafor, pe Șoseaua Colentina, la puțin timp după ora 19:00, când Bogdan dădea teaserul cu piesa ”N-a fost să fie”. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI) Bizar marketing, dar fiecare știe cum e mai bine pentru el. E un pic ciudat, dacă nu mai mult, să te joci așa cu cineva cu care ai fost ani de zile.

Pozele nu au nevoie de nicio explicație. Puceanca s-a făcut pământie la față, după ce a constatat că nu mai e nicio speranță și că acum e oficial: Bogdan e cu Vanessa! 🤷‍♂🤦‍♂💔

După ce stilistul și-a făcut treaba, Cristina a ieșit din coafor și s-a dus spre mașina proprie. Un S roz. Imaginile o arată la ora 19:48 discutând cu cineva pe Whatsapp. Ea era la volan.

Se poate observa că Puceanca are 122 de mesaje necitite pe Whatsapp, semn că e atât de preocupată de situația cu Bogdan că n-a avut timp sau chef să mai discute cu lumea vrute si nevrute.

Totuși, ca orice femeie, trebuie să-și verse și ea oful la cineva. Cea care o susține este chiar Lumy, fina ei din Târgu-Jiu. Imaginile arată discuția pe care Cristina a avut-o cu fina ei în mașină, imediat după ce Cristina a ieșit de la coaforul de pe Șoseaua Colentina.

”El e cu fata aia. Nu am ce să mai fac”, ii scrie Cristina lui Lumy. Asta confirmă că nu mai e nicio speranță și arată cât de deznădăjduită e. Se simte că ea a încercat și a făcut tot ce a putut să-l păstreze pe Bogdan, dar iată că inima, rațiunea și situația reală nu se împacă prea bine.

Cristina a scris pe whatssup lui Lumy ( se vede clar în poza ): ”S-au mutat împreună 🙏. Chiar dacă minte pe online”. Deci ea susține că declarațiile lui BDLP nu sunt tocmai corecte în ce privește relația lui cu Vanessa, dar mai ales o nouă ȘTIRE BOMBĂ: BDLP s-a mutat cu noua lui iubită, Vanessa! Ceea ce noi am arătat în exclusivitate în urmă cu două zile. (INFORMAȚII AICI)

Cum e și firesc, Cristina știe mai multe despre toată povestea asta, dar nu declară nimic. Explicabil. Care femeie alege să se expună public din proprie inițiativă mai ales ca e cea părăsită?

”Nu cred”, spune fina Lumy. ”Ba da”, răspunde Cristina.

Replicile finei sunt sfâșietoare, se vede că rezonează cu situația cumplită prin care trece nașa ei, Cristina.

”Offff!” – e tristețe mare pentru toată lumea!

”Să te faci mai frumoasă pe zi ce trece”– Asta nu va fi greu pentru Cristina Pucean.

”Și du-te și ieși cu fetele și vezi de tine” – Un sfat care merită luat în considerare.

”Asta fac”, scrie Cristina. Replicile ei sunt scurte, aproape monosilabice, ca ale unui adolescent care n-are chef de vorbă. Dar la ea motivul e altul: suferă din dragoste! 💔💔😥😥🥹🥹

”Ești perfectă. Și ai un suflet minunat”, o îmbărbătează Lumy.

”Ce să mai zic că tot nu credeam. Ziceam că vă împăcați. Te iubim mult și ești nașa noastră…”, îi scrie fina Puceancăi.

După discuția cu Lumy, Cristina mai deschide o conversație (și rămâne cu 121 necitite). De data asta, pare o conversație de business, dar foarte probabil are legătură cu povestea. Vorbește cu Andreea Design, designer de interioare.

Andreea Design îi spune ”Auzi, iub. Am vorbit cu constructorul și nu poate promite că termină până de Crăciun”.

Oare Cristina a decis să rupă cu trecutul definitiv și vrea o casă nouă? Ar fi o mutare drastică și la propriu și la figurat. Cert e că o locuință încărcată de amintiri cu fostul iubit ar fi un obstacol în calea unei reveniri.

Cristina pleacă de la coafor și la 20:20 ajunge acasă în Ștefănești cu Mercedesul ei roz. Dar situația nu e deloc roz pentru ea.

Acolo iese din mașină și merge îngândurată, cu capul în pământ, spre locuința ei, care i se va părea la fel de goală ca toate speranțele ei din aceste zile crâncene.

Urmează să vedem dacă Cristina va urma sfaturile finei ei din Târgu-Jiu și va ieși în oraș. Unde și mai ales CU CINE?

