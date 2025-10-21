BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!

Sunt împreună, sau sunt combinați? Cam asta pare să fie ultima dilemă în cazul Bogdan de la Ploiești și Vanessa. Imaginile obținute de CANCAN.RO îi arată din nou împreună!

După ce au început să dea de bănuit la NUBA (VEZI AICI MAI MULTE DETALII), de ziua Vanessei, unde atracția plutea în aer ca banii la o nuntă cu maneliști celebri, cei doi au continuat să se vadă în mod neoficial, evident.

Totuși, paparazzi CANCAN.RO au furnizat imagini din care se poate deduce că Bogdan și Vanessa sunt nedespărțiți, cu toate că în mod inexplicabil relația nu era asumată. Toată lumea bănuia ceva, mai ales după ce Bogdan și Cristina Pucean și-au dat unfollow pe social media și Bogdan și Vanessa și-au pus poze matching la profil. (CLICK AICI PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII)

Azi, povestea pare să iasă la lumină, pentru că paparazzi i-au fotografiat ziua în amiaza mare, fără atâtea subterfugii, ca până acum.

Cei doi au petrecut noaptea la Vanessa, în blocul ei de pe Bulevardul Pipera. Toată lumea credea că Vanessa e model. Ei bine, iat-o corporatistă de Pipera! Nu știm cât de târziu s-au trezit, dar cert este că au ieșit ÎMPREUNĂ din bloc pe la 14:00 și au plecat cu mașina lui Bogdan, un inconfundabil Lamborghini Urus de culoare mov.

De remarcat că atâta timp cât sunt împreună cei doi nu postează nimic pe social media. De ce vă mirați? Se numește QUALITY TIME.

Nu degeaba am spus că e corporatistă! La plecare, Vanessa nu stă în față, cu Bogdan, ci intră pe bancheta din spate, like a boss, în genul demnitarilor străini care sunt plimbați de colo-colo cu mașina ambasadei.

De la Vanessa, cei doi s-au dus la Cortina Wellness, pentru că fizicul e o parte importantă în cariera amândurora. Să nu uităm că Vanessa e model, trebuie să-și lucreze musculatura în mod regulat.

Aici, Bogdan nu se comportă ca un aghiotant capabil, pentru că nu-i deschide portiera Vanessei și o lasă să se descurce cu geanta Louis Vuitton Keepall cloth travel bag de 3.500 de euro și tricoul lui de schimb, pe care îl vedem pe el la ieșirea din club.

Vanessa, care stă vreo 10 secunde în mașină înainte să coboare, probabil ca să-și facă curaj să tragă de fiare, e încălțată cu o pereche de Trainer Sneakers tot de la Louis Vuitton, 1.150 euro, asortați perfect cu ținuta ei de fitness, cu colanți gri și un top de aceeași culoare uni mată.

Un alt bărbat îi ține ușa Vanessei. Probabil Bogdan nu vrea să dea de bănuit că ar fi împreună cu iubita lui. Reflexele trecutului nu dispar așa simplu.

Spre deosebire de înregistrările anterioare făcute de CANCAN.RO, Bogdan nu mai poartă cămașă. Având zi liberă, e ultra casual în pantaloni scurți, tricou și hoodie.

La ieșire, Vanessa poartă aceeași ținută. Adică aceiași colanți cu care a intrat la sală, deci se pune întrebarea dacă chiar a făcut sport sau s-a dus doar pentru selfiuri, cum se duc multe corporatiste.

După o oră la fitness (regulamentar), Bogdan și Vanessa se duc la Hamburgeria Tunari să consume niște proteine. E cel mai sănătos așa, cu prafuri și shake-uri n-are sens să te încurci.

Cei doi au băut și niște vin, și-au făcut poze, apoi au plecat.

