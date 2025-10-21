BDLP a decis: Vanessa! Cristina Pucean e istorie! Primele imagini cu al ei și cu nepoata lui Sorinel Puștiu

Nu se mai ascund! După un suspans interminabil și după ce CANCAN.RO a relatat atâtea chestii care nu s-au întâmplat între Bogdan de la Ploiești și Vanessa, iată că lucrurile încep să se întâmple.

Mai precis, avem în exclusivitate primele imagini cu Bogdan de la Ploiești și IUBITA LUI, Vanessa!

După discreția aia totală din NUBA (VEZI AICI MAI MULTE DETALII), de la ziua ei, când Bogdan și Vanessa au încercat să facă pe toată lumea să creadă că sunt doar amici, uite-i împreună! Și pe zi, la vedere, nu noaptea, ca alte dăți!

Cum arată o zi obișnuită din viața cuplului BDLP și Vanessa? Nimic deosebit. Bogdan s-a dus la sală și, cum e firesc, avea nevoie de o cămașă de schimb. Vanessa pare să fie persoana care se ocupă cu așa ceva, conform informațiilor obținute tot de CANCAN.RO, despre care am mai scris.

Ei ajung la centrul wellness cu Lamborghini-ul lui Bogdan și coboară împreună. De remarcat că Vanessa stă pe locul din spate, ca un diplomat străin.

