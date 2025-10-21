Vanessa sau Puceanca? NOI IMAGINI EXCLUSIVE CU nepoata lui Sorinel Puștiu și BDLP

După non-evenimentele din NUBA (VEZI AICI MAI MULTE DETALII), de la ziua Vanessei, unde Bogdan de la Ploiești i-a achitat nota de plată și între cei doi nu s-a petrecut absolut nimic serios, doar priviri lungi, lucrurile au continuat să nu se întâmple între Bogdan de la Ploiești și nepoata lui Sorinel Puștiu.

De exemplu, noile lor poze de profil de pe Instagram, care seamănă enorm între ele, și care sunt făcute cu același efect, în stil alb-negru, cu picături de apă care se preling peste fețele lor, nu înseamnă absolut nimic. De altfel, pozele nu sunt identice, pentru că într-una e Bogdan și în cealaltă Vanessa. 😂

Tot la capitolul non-întâmplări, followerii de pe Insta au remarcat că Bogdan nu mai are follow la Cristina Pucean, și nici Cristina nu mai are follow la Bogdan. Yup. E doar un alt lucru care nu se întâmplă în viața lui Bogdan.

Logica elementară spune că e imposibil să demonstrezi o propoziție negativă, gen că Bogdan și Cristina nu mai sunt împreună. Nici nu încercăm ceva atât de absurd. Dar pare că relația lor este într-un moment de cumpănă. E ca și cum Bogdan DLP și Cristina Pucean ar fi decis să-și testeze relația, numai că metoda i-a cam pus pe gânduri pe toți cei care îi urmăresc.

”Hai să ne dăm unfollow, eu să plec în Ibiza și dacă relația rezistă, înseamnă că e ceva serios la mijloc, și nu ceva de fațadă. Și dacă rezistă, avem dovada că nu chiar nu s-a întâmplat nimic”. Cam asta pare să se fi întâmplat zilele trecute.

Bun, deci haideți să vedem ce nu s-a întâmplat. În comentariile de pe contul de Instagram al lui Bogdan, lumea observă că Bogdan DLP și Cristina Pucean nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram, iar Cristina a șters câteva fotografii în care apărea cu Bogdan DLP. Desigur, nici asta nu înseamnă nimic, pentru că e posibil ca Cristina să se fi gândit să mai facă loc pe serverele Instagram. 😂😂

După asta, a avut loc o sincronizare de vibe între Bogdan și Vanessa, probabil influențată și de non-evenimentele din NUBA, în urma căreia și-au pus poze matchy-matchy la profil pe Insta.

Deci, după non-drama de la NUBA, de la ziua Vanessei, unde Bogdan de la Ploiești i-a plătit notă și s-au aruncat doar niște priviri (lowkey), între el și nepoata lui Sorinel Puștiu TOT NU S-A ÎNTÂMPLAT NIMIC, for real.

Și, ca să confirme că nu s-a întâmplat nimic, CANCAN.RO prezintă imagini în premieră cu urmarea acelei seri. Cum arată zilele de după aniversarea Vanessei? Hai să vedem.

Parcă dorind să confirme că nu e NIMIC între ei, Bogdan și Vanessa au plecat ÎMPREUNĂ de la NUBA, pentru că dacă plecau separat cine știe, POATE DĂDEAU DE BĂNUIT CEVA și au ajuns în fața hotelului la care erau cazați. Moment în care, pentru a sublinia faptul că nu există intimități cu Vanessa, BDLP o strigă ca s-o întrebe dacă i-a luat cămașa din mașină.

După un scurt, răgaz, în toiul aceleiași nopți și tot ca doi străini, Bogdan și Vanessa pleacă ÎMPREUNĂ la o nuntă unde Bogdan urma să cânte. De la nuntă s-au întors tot ÎMPREUNĂ la Princess, unde Bogdan avea un alt concert. Nu e exclus să le fi făcut cineva o glumă proastă și să-i fi legat cu cătușele unul de altul. Asta ar explica multe. Apoi, obosiți după cântare și după atâtea lucruri care nu se întâmplă, Bogdan și Vanessa s-au retras în cameră la Stefan Building.

Imaginile îi arată dimineața, când Bogdan a ieșit primul la mașină ca să-și ducă bagajele. După câteva minute a coborât și Vanessa, care i-a adus încărcătorul și telefonul. Asta, desigur nu înseamnă că au fost cazați în aceeași cameră. Poate Vanessa e menajeră part time și a intrat după ce a făcut Bogdan check-out, sau poate i-a găsit telefonul și încărcătorul pe jos pe undeva. Bine că i le-a adus. Tot e bine, de data asta n-a uitat cămașa! 😂😂😂

Poate vă întrebați de ce am întârziat să publicăm imaginile de mai sus. Motivul e simplu. N-aveam cum să confirmăm natura relației lui Bogdan cu Vanessa. Știm doar că urcă în cameră, nu și ce au făcut acolo? Cum să insinuăm că sunt împreună long-term, că au O RELAȚIE? Doi oameni care merg într-o cameră de hotel pot avea o aventură, dar să sari la concluzii cum că ar fi DE FAPT împreună, UN CUPLU? 😂😂

Asta pot s-o confirme doar ei, Bogdan și Vanessa. Rămâne o singură întrebare: o mai lungim mult, Bogdane?

CITEȘTE ȘI: Fratele Vanessei, prietena lui Bogdan de la Ploieşti, a băgat spaima în americani! De ce a fost arestat nepotul lui Sorinel Puştiu de FBI

NU RATA: A afirmat că s-a căsătorit în urma unui pariu, dar… Adevărul despre mariajul lui Bogdan de la Ploieşti

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.