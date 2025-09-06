Acasă » Exclusiv » Fratele Vanessei, prietena lui Bogdan de la Ploieşti, a băgat spaima în americani! De ce a fost arestat nepotul lui Sorinel Puştiu de FBI

Fratele Vanessei, prietena lui Bogdan de la Ploieşti, a băgat spaima în americani! De ce a fost arestat nepotul lui Sorinel Puştiu de FBI

De: Andrei Iovan 06/09/2025 | 23:40
Dacă numele Vanessei a fost pe buzele tuturor după noaptea incendiară petrecută cu Bogdan de la Ploiești la Nuba, acum atenția se mută pe fratele ei, Richard. Nepotul lui Sorinel Puștiu a moștenit talentul artistic de la unchiul său, însă în spatele vieții luxoase pe care o afișează pe rețelele de socializare se află un trecut cel puțin interesant. CANCAN.RO a aflat detalii de senzație despre Richard, care a băgat spaima în americani prin intermediul acțiunilor sale. Acțiuni care nu au rămas nepedepsite de poliția federală din SUA. Poveștile incredibile despre cum a încercat tânărul să fenteze statul american, le puteți citi în rândurile de mai jos.

Despre fratele Vanessei nu se știu prea multe, ar fi lăutar, la bază, însă nu și-a fructificat talentul în țară, ci a ales să plece în Statele Unite ale Americii, acolo unde a “orchestrat” un plan elaborat, alături de alți patru “tovarăși” pricepuți. În urmă cu doi ani a fost arestat în San Diego, California, pentru că a fost implicat în “sustragerea” a zeci de mii de dolari de la familii nevoiașe.

Fratele Vanessei, Richard, a fost arestat de FBI. sursă - social media
Fratele Vanessei, Richard, a fost arestat de FBI. sursă – social media

Modul de operare era unul destul de elaborat, însă des întâlnit pe la cei “iuți de mână”. Richard și ceilalți patru bărbați, trei români și un american, plasau dispozitive ilegale la ATM-uri sau la POS-urile magazinelor, pentru a copia informațiile de pe carduri. Ținta? Familiile defavorizate, care își țineau banii pentru zile negre pe cardurile de ajutor social. Însă adevărul “boom” i l-a dat unui avocat din Houston.

Richard, fratele Vanessei, arestat în SUA pentru furt

După ce au văzut că “merge treaba” ca pe roate, nepotul lui Sorinel Puștiu și ceilalți complici au continuat să dea lovitură după lovitură. Într-un final însă, după mai multe plângeri făcute către poliția federală, și după o anchetă migăloasă de trei zile a autorităților, cei cinci bărbați au fost prinși și aduși în fața magistraților. Toți au fost acuzați de folosirea frauduloasă a unui dispozitiv de acces neautorizat, infracțiune care incriminează utilizarea abuzivă a informațiilor electronice din conturile stocate pe cardurile EBT, emise beneficiarilor de ajutoare sociale în California și în întreaga țară.

Una dintre victime a fost o mamă singură a patru copii, care a realizat că nu mai avea niciun ban pe card după ce a mers la magazin și a descoperit că banii pe care se baza pentru a cumpăra scutece și pentru a plăti chiria dispăruseră. Richard a fost surprins în aprilie 2023 de camerele de luat vederi în timp ce își achiziționa două ceasuri Rolex în valoare de 44.000 de dolari și alte bunuri în valoare de 30.000 de dolari de la Louis Vuitton, cu ajutorul unei cartele SIM furate, pe care a pus-o în propriul telefon. A prezentat un permis de conducere fals, înregistrat pe Arizona, cu numele victimei pe el și poza lui Richard.

Cum a fost demascat nepotul lui Sorinel Puștiu

Deși inițial autoritățile nu aveau o pistă clară în ceea ce îl privește pe Richard și pe complicii săi, au făcut demersurile necesare pentru a elucida misterul. Conform informațiilor apărute pe site-ul abc13.com, victima a cărei cartele SIM a fost furată îi aparținea unui avocat din Houston, care s-a dus la o sală de fitness și și-a pus bunurile într-un vestiar. La întoarcere, nimic nu părea suspect, mai puțin faptul că a realizat că nu are semnal pe telefon. Apoi a constat că i s-a furat cardul American Express și cartela telefonului, cu care Richard și-a achiziționat bunuri în valoare de aproximativ 90.000 de dolari, iar în momentul în care compania de carduri de credit l-a sunat, s-a dat drept bărbatul păgubit și a aprobat tranzacțiile. Ba mai mult decât atât, nepotul lui Sorinel Puștiu ar fi vrut să mai “lovească” cu încă două ceasuri, însă patronul magazinului de lux a bănuit că ceva e “putred” la mijloc și l-a refuzat. Bine, Richard și-a pregătit terenul dinainte, a mers la magazinul cu pricina cu o săptămână înainte, pentru a arunca un ochi, susținând că el și tatăl său sunt colecționari de ceasuri scumpe.

Nepotul lui Sorinel Puștiu a băgat spaima în americani. sursă - social media
Nepotul lui Sorinel Puștiu a băgat spaima în americani. sursă – social media

Un detectiv din Massachusetts l-a contactat pe anchetatorul din Houston care se ocupa de cazul fratelui Vanessei, deoarece lucrau la anchete care vizau aceeași persoană, pe Richard. Cei doi au lucrat împreună cu instituțiile federale de aplicare a legii și l-au identificat pe Richard cu ajutorul departamentului de poliție din Los Angeles.

Conform site-ului justice.gov, capetele de acuzare care li s-au adus celor cinci bărbați sunt: folosirea dispozitivelor de acces neautorizate, pentru care au riscat 10 ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari, deținerea de echipamente pentru fabricarea dispozitivelor de acces, care se pedepsește cu 15 ani în spatele gratiilor și 250.000 de dolari amendă.

×