De: Andrei Iovan 20/12/2025 | 06:50
Mirel Rădoi și-a dus prințesa la mall cu Bentley-ul de 350.000 €. Pentru fiica lui, doar ce e mai bun
Mirel Rădoi nu se joacă atuncI când vine vorba de fiica lui! Cum altfel să o ducă la mall, dacă nu cu bolidul de peste 350.000 de euro? Deși cei doi erau îmbrăcați discret, nu epatau cu nimic în ceea ce privește ținuta, Bentley-ul a fost cel care a atras toate privirile. Asta pentru că nu vorbim aici despre orice Bentley, ci despre unul despre care se spune că ar fi tunat. După ce a plecat de pe banca tehnică de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi se relaxează la mall. CANCAN.RO are imagini tari!

Eh, să tot fii fata lui Mirel Rădoi! Cu un tată celebru, de succes, care îți face toate poftele și te plimbă ca pe o adevărată prințesă cu bolizi cu mulți cai putere, modificați, viața trebuie să fie roz, nu glumă. Bine, dacă e să intrăm în amănunte tehnice, bijuteria pe patru roți, alb imaculat, ar fi estimată, dacă vorbim de modelul de bază, nemodificat, la aproximativ 275.000 de euro.

Mirel Rădoi și-a scos fiica la mall cu Bentley-ul

Dar fostul antrenor de la U Craiova a vrut să intervină asupra bolidului, așa că se pare că l-a personalizat după bunul plac. Iar investiția a fost pe măsură, ajungând la prețul total de 350.000 de euro.

Mirel Rădoi și-a scos fiica la mall cu Bentley-ul

Știm deja că Mirel Rădoi este o prezență discretă. Nu de multe ori îl vedem în public cu familia, așadar, aceste imagini sunt o comoară pentru cei care îl apreciază. Un tată model, nimic de zis. Unde mai pui că fiica lui, Ingrid, pare că îi povestește ceva, de zor, iar el stă liniștit și o ascultă. Poate mai intervine cu un sfat, cu o încurajare. Deh, așa e în perioada adolescenței.

Fostul antrenor de la Universitatea Craiova împreună cu fiica sa

În altă ordine de idei, în viața lui Mirel Rădoi, mare amator de mașini de lux, s-a mai produs o schimbare după plecarea de la Universitatea Craiova. Cine nu își amintește de frumusețea la volanul căreia își făcea apariția până nu demult? Da, vorbim despre acel Rolls Royce Cullinan Mansory, pe care îl etala prin Mogoșoaia. Dar iată că vrea să se despartă de bestia pe patru roți, iar prețul cu care a scos-o la vânzare nu e deloc de ignorat, mai exact 732.000 de euro.

