De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Care este motivul principal + reacția clubului sportiv

Mirei Rădoi a renunțat la Universitatea Craiova. Antrenorul și-a dat demisia, după înfrângerea cu UTA Arad (scor 1-2) din Superliga României la fotbal. De ce a luat această decizie? Află în rândurile de mai jos motivul!

Primul mandat al lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova a durat în perioada august- decembrie anul 2022. Al doilea, cel care a luat sfârșit acum, a început în luna ianuarie a acestui an.

De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

În cele 64 de meciuri adunate în ambele mandate la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a marcat 33 de victorii, 14 remize și 17 eșecuri.

Antrenorul de 44 de ani anunțase cu 2 săptămâni înainte de meci că dorește să părăsească U Craiova, potrivit ProSport. Această veste a afectat întreaga echipă. La flash-urile de la final, Romanchuck a fost aproape să izbucnească în lacrimi.

Patronul Mihai Rotaru a încercat să îl oprească pe antrenor să plece, inclusiv prin a-l amenința cu activarea clauzei de 300.000 de euro, dar nu a reușit. Mai mult, Rădoi a mărturisit chiar că ar fi dispus să plătească suma, dar în niciun caz să rămână.

„Mulțumim pentru tot ceea ce ai realizat la Știința și îți dorim mult succes în următoarele provocări, Mirel Rădoi! Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!”, a scris Universitatea Craiova.

Potrivit sursei citate, motivul plecării acestuia a fost legat de dezvăluirile făcute în presă de Sorin Cârțu despre ceasul de 18.000 de euro pe care Rădoi i l-a oferit lui Ștefan Baiaram. Deși darul ar fi trebuit să rămână un secret, acest lucru a ajuns în presă, iar atmosfera din echipă a fost afectată.

Într-o conferință de presă, Mihai Rotaru a declarat că Rădoi nu va plăti clauza de reziliere, dar că a renunțat la salariu pe luna octombrie și la zilele muncite în noiembrie.

”Este o înțelegere amiabilă. El a renunțat la salariul pe luna octombrie și pe cele câteva zile din noiembrie”, a declarat Mihai Rotaru.

CITEȘTE ȘI:

Coșmarul trăit de Florinel Coman la Doha! Hotelul a fost zguduit de proiectile

Lobonț dezvăluie cum a fost să joace cu Ronaldinho: „Un om normal, nu sosia! Cu siguranță se va întoarce în România”