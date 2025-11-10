Acasă » Știri » Sport » De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Care este motivul principal + reacția clubului sportiv

De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Care este motivul principal + reacția clubului sportiv

De: Denisa Iordache 10/11/2025 | 16:36
De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Care este motivul principal + reacția clubului sportiv
De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Sursă: Inquam Photos / Denis Grosu

Mirei Rădoi a renunțat la Universitatea Craiova. Antrenorul și-a dat demisia, după înfrângerea cu UTA Arad (scor 1-2) din Superliga României la fotbal. De ce a luat această decizie? Află în rândurile de mai jos motivul!

Primul mandat al lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova a durat în perioada august- decembrie anul 2022. Al doilea, cel care a luat sfârșit acum, a început în luna ianuarie a acestui an.

De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

În cele 64 de meciuri adunate în ambele mandate la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a marcat 33 de victorii, 14 remize și 17 eșecuri.

Antrenorul de 44 de ani anunțase cu 2 săptămâni înainte de meci că dorește să părăsească U Craiova, potrivit ProSport. Această veste a afectat întreaga echipă. La flash-urile de la final, Romanchuck a fost aproape să izbucnească în lacrimi.

Patronul Mihai Rotaru a încercat să îl oprească pe antrenor să plece, inclusiv prin a-l amenința cu activarea clauzei de 300.000 de euro, dar nu a reușit. Mai mult, Rădoi a mărturisit chiar că ar fi dispus să plătească suma, dar în niciun caz să rămână.

Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Mulțumim pentru tot ceea ce ai realizat la Știința și îți dorim mult succes în următoarele provocări, Mirel Rădoi! Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!”, a scris Universitatea Craiova.

Potrivit sursei citate, motivul plecării acestuia a fost legat de dezvăluirile făcute în presă de Sorin Cârțu despre ceasul de 18.000 de euro pe care Rădoi i l-a oferit lui Ștefan Baiaram. Deși darul ar fi trebuit să rămână un secret, acest lucru a ajuns în presă, iar atmosfera din echipă a fost afectată.

Într-o conferință de presă, Mihai Rotaru a declarat că Rădoi nu va plăti clauza de reziliere, dar că a renunțat la salariu pe luna octombrie și la zilele muncite în noiembrie.

”Este o înțelegere amiabilă. El a renunțat la salariul pe luna octombrie și pe cele câteva zile din noiembrie”, a declarat Mihai Rotaru.

CITEȘTE ȘI:

Coșmarul trăit de Florinel Coman la Doha! Hotelul a fost zguduit de proiectile

Lobonț dezvăluie cum a fost să joace cu Ronaldinho: „Un om normal, nu sosia! Cu siguranță se va întoarce în România”

Tags:
Iți recomandăm
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Analiza primului transfer făcut de Gigi Becali și dezvăluirile halucinante din vestiarul naționalei: discutăm cu Dinu Todoran
Sport
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Analiza primului transfer făcut de Gigi Becali și dezvăluirile halucinante din vestiarul…
Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport
Știri
Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un…
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
Gandul.ro
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu...
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în...
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Click.ro
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță!...
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi 24
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”....
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații...
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Descopera.ro
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
Gandul.ro
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Donald Trump, umilit din nou în public! Cum au reacționat americanii de pe stadion, când președintele ...
Donald Trump, umilit din nou în public! Cum au reacționat americanii de pe stadion, când președintele SUA a citit Constituția
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Primul trailer al filmului despre viața lui Michael Jackson este online. Cine joacă personajul principal ...
Primul trailer al filmului despre viața lui Michael Jackson este online. Cine joacă personajul principal + când va fi lansat
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire ...
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
Știrista de la Pro TV, schimbare MAJORĂ! A făcut un pas important pentru un nou capitol: „Încerc ...
Știrista de la Pro TV, schimbare MAJORĂ! A făcut un pas important pentru un nou capitol: „Încerc să îmi dau seama care e echilibrul pentru mine”
Monica Anghel, primele declarații despre ultima intervenție suferită: „M-am externat după cea de-a ...
Monica Anghel, primele declarații despre ultima intervenție suferită: „M-am externat după cea de-a doua operație pe coloană”
Vezi toate știrile
×