Lobonț dezvăluie cum a fost să joace cu Ronaldinho: „Un om normal, nu sosia! Cu siguranță se va întoarce în România””

Venirea brazilianului Ronaldinho la Cluj-Napoca a produs cea mai agitație în jurul celui mai important festival de sport din România. Cel supranumit ,,dințosul” a făcut magie în fața unei săli arhipline și a ieșit accidentat de pe teren în aplauzele tuturor. Ronaldinho i-a salutat pe români și a avut un mesaj de apreciere pe rețelele de socializare. ,,Încă nici nu am plecat şi deja îmi doresc să mă întorc!”, a precizat starul mondial, cucerit de atmosferă.

Ronaldinho l-a avut în fața sa pe portarul Bogdan Lobonț, cel care a apărat poarta echipei României, echipă ce a jucat în fața unei selecționate mondiale. Cel supranumit ,,pisica”, a dezvăluit exclusiv pentru Cancan ce a făcut Ronaldinho și celelalte vedete străine în afara terenului.

,,Îți dai seama că evenimentul în sine a fost ceva magnific, organizat >, să aduci să aduci asemenea profile nu e ușor. Au făcut eforturi impresionante băieții de la Sports Festival, Patrick împreună cu toți de acolo care au organizat evenimentul. Au făcut ceva magnific. Alt cuvânt nu am. Păi au venit Ronaldinho, Adriano, Kurany, Sneijder….Ei nu îți vin așa ușor. Ronaldinho a fost un om normal. A interacționat cu ceilalți, cu noi, cu toată lumea. A fost prietenos. El a venit, nu sosia (n.r.- râde). Acum dacă mi-a dat gol și Ronaldinho mă pot lăsa de fotbal, gata! Mi-au dat gol el și Adriano, gata!”, a spus Bogdan Lobonț.

,,Abia aștept să mai joc un meci cu el. Se vor întoarce toți”

,,Lobby” a comentat și mesajul lui Ronaldinho de pe rețelele de socializare, mesaj postat la finalul evenimentului și a mai zis ce vrea de la starul brazilian. ,,Abia aștept să mai joc un meci cu el. Cu siguranță se va întoarce în România. Dar nu numai el, toți! Toți au fost impresionați la maxim. Și Ricardinho, Messi de fotbal în sală 5 plus 1… A zis: > El e cel mai bun la 5 plus 1. A fost frumos, atmosfera în sală, tot… A fost de vis. Dintr-un punct de vedere sunt privilegiat că am parte de asemenea momente”, a mai spus Lobonț.

De partea cealaltă, starul brazilian a ținut să le mulțumească românilor pentru felul în care a fost primit. ,,Cred că fotbalul continuă şi astăzi să fie magic, aşa cum a fost întotdeauna. Sunt jucători care pot duce mai departe această magie. Mă bucur să văd atât de mulţi copii care mă admiră, deşi nu m-au văzut jucând live. Le spun să se antreneze şi să nu renunţe la visurile lor.

Sports Festival este un festival minunat, atâţia copii care m-au primit cu atâta căldură. Sunt încântat de ce am găsit aici, mă simt ca acasă. Încă nici nu am plecat şi deja îmi doresc să mă întorc!”, a fost mesajul lui Ronaldinho la finalul evenimentului de la Cluj-Napoca.

Dincolo de rezultatul meciului demonstrativ, publicul a trăit un adevărat regal fotbalistic, oferit de unii dintre cei mai iubiţi jucători ai lumii. Ronaldinho (45 de ani), fost Balon de Aur, a jucat fotbal alături de staruri precum Robert Pires, Adriano, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Jens Lehmann, Ricardinho, Kevin Kurányi şi Cristian Zaccardo, sub conducerea antrenorului Felix Luz.

De partea cealaltă, echipa României i-a reunit pe Cosmin Contra, Eric de Oliveira, Mirel Rădoi, Adrian Mutu, Bogdan Lobonţ, Răzvan Raţ, Adrian Ilie, Alexandru Chipciu şi Florin Cernat, coordonaţi de pe margine de Ioan Ovidiu Sabău. Meciul s-a jucat în format 5+1, cu două reprize a câte 30 de minute şi o pauză de 20 de minute.

