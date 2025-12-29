Florin Ristei își răsfață noua cucerire în Bali. Doamnelor și domnișoarelor, l-ați pierdut, din nou

În plin sezon al sărbătorilor de iarnă, Florin Ristei a ales să se relaxeze pe tărâm exotic. Nimic neobișnuit până aici, mai ales că știm că el este adeptul unor astfel de escapade. În timp ce Yasmin Awad se află în Republica Dominicană, artistul nu s-a lăsat mai prejos, și-a făcut bagajele și a plecat în Indonezia, Bali. Nimic neobișnuit până aici , a ales să se relaxeze și să profite de vacanță. Nu singur, căci aici vine partea interesantă, ci alături de o companie foarte plăcută. CANCAN.RO are toate detaliile.

Florin Ristei este un bărbat apreciat de doamnele și domnișoare, chiar dacă, până acum, norocul în dragoste i-a cam făcut figuri, iar relațiile sale au fost ca piesele: unele hituri și au rezistat mai mult timp, altele „out of tune”. După despărțirea de Naomi Hedman (care a început o nouă relație și s-a afișat pentru prima dată recent cu noul partener) Florin părea că și-a găsit fericirea în brațele lui Yasmin Awad, o tiktokeriță cunoscută. Cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună în urmă cu jumătate de an, iar noi am surprins primele imagini. Relația lor s-a destrămat în timp, iar Yasmin a plecat în Republica Dominicană pentru a participa la Survivor 2026 ( vezi aici). Cântărețul nu a stat să își plângă de milă și se bucură și el de viață tot pe tărâm exotic. Iată cu cine!

Florin Ristei, vacanță în Bali cu o domnișoară

Așa cum vă spuneam, Florin Ristei a ales să petreacă în Indonezia, mai exact Bali, pentru o vacanță de vis plină de peisaje spectaculoase și experiențe unice. Și cum nimic nu e complet fără companie plăcută, Florin nu este singur, deși nu a vrut să dea nimic „din casă” fanilor. Dar cum nouă nu ne scapă nimic, vă spunem că artistul petrece în vacanță alături de o domnișoară drăguță pe numele ei Alexandra.

Să analizăm puțin imaginile de mai sus! Poze decupate parcă dintr-o revistă de turism intitulată expresiv: Top locații de văzut în Bali. Ambele fotografii sunt realizate la aceeași cascadă celebră- Kanto Lampo. În plus, amândoi au postat prima poză din Bali în aceeași zi. Coincidență? Să fii plecat cu același avion, să se fii nimerit în același loc și eventual să se fii întrebat reciproc: „Bună, mă ajuți să fac o fotografie instagramabilă?!”

Cine este Alexandra, partenera de călătorie a lui Ristei

Mergem mai departe și vă spunem că amândoi se urmăresc pe Instagram și își dau like-uri la fotografii. Dacă și le-au făcut reciproc, e normal să îți placă munca ta. În plus, atât Florin, cât și Alexandra au postat primele story-uri în aceeași zi.

Pozele au ieșit bombă, dar și „materialul” e ce trebuie. Spunem asta pentru că Alexandra arată foarte bine. Are un corp lucrat la sală și un chip de păpușă, astfel că înțelegem de ce l-a făcut pe Ristei să o fotografieze în cele mai spectaculoase unghiuri. Dacă se vor afișa public împreună sau nu, rămâne de văzut! Până atunci le urăm vacanță plăcută și vom vedea dacă această escapadă va rămâne doar un moment de neuitat din 2025 sau va fi începutul unei noi povești de dragoste.

