Florin Ristei trece printr-o despărțire din nou? Yasmin Awad a spus tot: „A dispărut flacăra”

Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit? Postarea brunetei lansează semne de întrebare în legătură cu statusul amoros al celor doi, iar mesajul ei i-a luat prin surprindere pe fani, mai ales pentru că totul părea să meargă bine între cei doi. Află în articol!

Au uimit pe toți când s-au afișat împreună, iar acum stârnesc reacții în mediul online cu despărțirea lor. Florin Ristei părea că și-a găsit fericirea în brațele influenceriței după despărțirea dureroasă de Naomi Hedman, dar povestea dă semne că s-a sfârșit rapid.

Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit?

După apariții împreună la evenimente, postări pe social media și chiar și o vacanță în Tenerife, nimeni nu se aștepta ca cei doi să meargă pe drumuri separate.

Recent, Yasmin Awad, cunoscută pe TikTok, a făcut o postare care i-a pus pe gânduri pe fani. Bruneta s-a filmat și a transmis un mesaj care dă de înțeles că relația cu artistul ar fi luat sfârșit.

„Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare”, a scris Yasmin Awad în TikTok.

Dați de gol de Marcel

După cum vă spuneam, cei doi au bifat chiar și o vacanță împreună. În luna august, Yasmin Awad și Florin Ristei plecau împreună în Tenerife, dar alegeau să țină acest lucru un secret și să nu posteze nimic împreună. Ei bine, planurile le-au fost date peste cap, asta pentru că acolo s-au întâlnit cu fosta ispită de la Insula Iubirii, Marcel, care i-a filmat pe amândoi și a împărtășit cu fanii momentul.

El s-a întâlnit întâmplător cu cei doi îndrăgostiți în timpul unei petreceri și nu a ratat ocazia de a le arăta și fanilor acest moment. Marcel i-a surprins pe Florin Ristei și pe Yasmin Awad în timp ce se distrau într-un club de pe insulă.

