Acasă » Știri » Florin Ristei trece printr-o despărțire din nou? Yasmin Awad a spus tot: „A dispărut flacăra”

Florin Ristei trece printr-o despărțire din nou? Yasmin Awad a spus tot: „A dispărut flacăra”

De: Denisa Iordache 01/10/2025 | 10:47
Florin Ristei și Yasmin. Sursă: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit? Postarea brunetei lansează semne de întrebare în legătură cu statusul amoros al celor doi, iar mesajul ei i-a luat prin surprindere pe fani, mai ales pentru că totul părea să meargă bine între cei doi. Află în articol!

Au uimit pe toți când s-au afișat împreună, iar acum stârnesc reacții în mediul online cu despărțirea lor. Florin Ristei părea că și-a găsit fericirea în brațele influenceriței după despărțirea dureroasă de Naomi Hedman, dar povestea dă semne că s-a sfârșit rapid.

Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit?

După apariții împreună la evenimente, postări pe social media și chiar și o vacanță în Tenerife, nimeni nu se aștepta ca cei doi să meargă pe drumuri separate.

Recent, Yasmin Awad, cunoscută pe TikTok, a făcut o postare care i-a pus pe gânduri pe fani. Bruneta s-a filmat și a transmis un mesaj care dă de înțeles că relația cu artistul ar fi luat sfârșit.

„Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare”, a scris Yasmin Awad în TikTok.

Postarea făcută de Yasmin Awad. Sursă: TikTok

Dați de gol de Marcel

După cum vă spuneam, cei doi au bifat chiar și o vacanță împreună. În luna august, Yasmin Awad și Florin Ristei plecau împreună în Tenerife, dar alegeau să țină acest lucru un secret și să nu posteze nimic împreună. Ei bine, planurile le-au fost date peste cap, asta pentru că acolo s-au întâlnit cu fosta ispită de la Insula Iubirii, Marcel, care i-a filmat pe amândoi și a împărtășit cu fanii momentul.

Octombrie negru pentru românii cu CREDITE. Dobânzile sar în aer începând de astăzi. Cu cât vor crește ratele
Octombrie negru pentru românii cu CREDITE. Dobânzile sar în aer începând de astăzi....
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

El s-a întâlnit întâmplător cu cei doi îndrăgostiți în timpul unei petreceri și nu a ratat ocazia de a le arăta și fanilor acest moment. Marcel i-a surprins pe Florin Ristei și pe Yasmin Awad în timp ce se distrau într-un club de pe insulă.

CITEȘTE ȘI:

Naomi Hedman, mai sinceră ca niciodată! S-a schimbat complet când a fost întrebată de relaţia cu fiul Ozanei Barabancea: “Nu știu cine este!”

Florin Ristei și-a asumat relația cu Yasmin Awad! Cum s-au filmat cei doi îndrăgostiți în miezul zilei

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în Neamț! Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a atacat-o pe mama ei
Știri
Tragedie în Neamț! Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a atacat-o pe mama ei
Dezvăluiri în premieră! Măruță nu era pregătit să audă asta: Andra s-a cuplat în secret cu un coleg: ”Cânta și el într-o trupă”
Știri
Dezvăluiri în premieră! Măruță nu era pregătit să audă asta: Andra s-a cuplat în secret cu un coleg:…
METEO. Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece
Mediafax
METEO. Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece
Octombrie negru pentru românii cu CREDITE. Dobânzile sar în aer începând de astăzi. Cu cât vor crește ratele
Gandul.ro
Octombrie negru pentru românii cu CREDITE. Dobânzile sar în aer începând de astăzi....
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Artiștii au trecut pe onorarii de criză. Concertul lui Fuego la Vaslui, de trei ori mai puțini bani ca anul trecut
Adevarul
Artiștii au trecut pe onorarii de criză. Concertul lui Fuego la Vaslui, de...
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
Mediafax
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Click.ro
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut...
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la Iași: „Îmi este foarte frică să mă mai duc la spital”
Digi 24
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la Iași: „Îmi este...
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei...
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de...
Adrian este tânărul de 18 ani care a murit lovit de mașina de ridesharing pe care o chemase! Se mutase recent la Pitești și avea planuri mari de viitor
kanald.ro
Adrian este tânărul de 18 ani care a murit lovit de mașina de ridesharing pe...
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a...
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
kfetele.ro
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu...
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și...
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în...
Gestul oribil făcut de iubitul Ioanei Popescu la căpătâiul jurnalistei. Mara Bănică a fost șocată de tupeul lui. Incredibil ce a putut să zică: Asta era grija ta
Romania TV
Gestul oribil făcut de iubitul Ioanei Popescu la căpătâiul jurnalistei. Mara Bănică a fost șocată...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Banii care se declară neapărat la stat. Se aplică amendă pentru cine nu raportează tranzacțiile. Unde se aplică măsura
Capital.ro
Banii care se declară neapărat la stat. Se aplică amendă pentru cine nu raportează tranzacțiile....
Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
evz.ro
Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu
Gandul.ro
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
A1
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții...
E INCREDIBIL până unde s-a ajuns! Ce s-a întâmplat între Alexandru Ciucu şi părinții Alinei Sorescu:
radioimpuls.ro
E INCREDIBIL până unde s-a ajuns! Ce s-a întâmplat între Alexandru Ciucu şi părinții Alinei...
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
Fanatik.ro
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se...
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în Neamț! Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a atacat-o pe mama ei
Tragedie în Neamț! Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a atacat-o pe mama ei
Dezvăluiri în premieră! Măruță nu era pregătit să audă asta: Andra s-a cuplat în secret cu ...
Dezvăluiri în premieră! Măruță nu era pregătit să audă asta: Andra s-a cuplat în secret cu un coleg: ”Cânta și el într-o trupă”
Maia Morgenstern s-a afișat alături de nepoțelul ei. Imaginea care a emoționat pe toată lumea
Maia Morgenstern s-a afișat alături de nepoțelul ei. Imaginea care a emoționat pe toată lumea
Scandal monstru la Asia Express între Anda Adam și Mara Bănică: “Cel mai varză om”
Scandal monstru la Asia Express între Anda Adam și Mara Bănică: “Cel mai varză om”
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație! Certurile dintre ei i-au ...
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație! Certurile dintre ei i-au exasperat pe părinți: ”Ce facem cu copiii ăștia?!”
Cine-i mama la copii și care-i pofta inimii? Tzancă Uraganu a mers cu Lambada la nunta lui Tony One. ...
Cine-i mama la copii și care-i pofta inimii? Tzancă Uraganu a mers cu Lambada la nunta lui Tony One. Ce făcea Marymar în acest timp
Vezi toate știrile
×