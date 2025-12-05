Acasă » Știri » Mesajul soției jurnalistului Mihai Stănescu după ce a murit. Ce legătură profundă aveau cei doi: „Rămâi jumătatea mea”

Mesajul soției jurnalistului Mihai Stănescu după ce a murit. Ce legătură profundă aveau cei doi: „Rămâi jumătatea mea”

De: Andreea Stăncescu 05/12/2025 | 10:55
Mesajul soției jurnalistului Mihai Stănescu după ce a murit. Ce legătură profundă aveau cei doi: „Rămâi jumătatea mea”
Mesajul văduvei lui Mihai Stănescu / Sursa foto: Social media

Jurnalistul Mihai Stănescu a murit la doar 48 de ani, lăsând în urmă un gol uriaș în rândul familiei și al celor care l-au cunoscut. Vestea morții sale a zguduit presa din România, iar văduva sa îndurerată a publicat un mesaj emoționant în memoria lui, aducând astfel la lumină o legătură profundă. De acum înainte vor rămâne amintirile singurele repere pentru cei care l-au iubit.

Mihai Stănescu s-a stins din viață la doar 48 de ani, iar dispariția sa bruscă a provocat tristețe în rândul lumii artistice și mediatice din România. Fiul actorilor Ilinca Tomoroveanu și Traian Stănescu a plecat mult prea devreme, iar cei care l-au cunoscut vorbesc despre un profesionist dedicat și un om cu un caracter cald.

Ce mesaj a transmis văduva lui Mihai Stănescu

Soția sa, Florentina Stănescu, a confirmat tragedia și a transmis în mediul online un mesaj sfâșietor, devenit un punct de reflecție pentru cei care l-au apreciat.

De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Mihai Stănescu a activat ca jurnalist și operator TV, fiind apreciat de colegii din televiziune și teatru. În ziua de 1 decembrie, văduva a publicat pe Facebook mesajul prin care anunța pierderea soțului ei, dar și legătura profundă dintre ei, una care continuă dincolo de granițele vieții. Ea a ales să spună în mod limpede că, indiferent de distanță sau de „lumea” în care se află acum fiecare, legătura lor rămâne vie chiar și după moarte.

„Oriunde ai fi, rămâi jumătatea mea. Îți mulțumesc pentru tot, te iubesc! Dumnezeu te-a luat prea repede…”, a scris Florentina Stănescu, văduva jurnalistului.

Sursa foto: Social media

Alături de acest mesaj, ea a adăugat și versurile unui poem în care se vorbește despre continuitatea vieții chiar și după deces. Cei doi au avut o legătura profundă care nu se va sfârși odată cu moartea jurnalistului Mihai Stănescu.

„Moartea nu înseamnă nimic; / Nici măcar nu contează. Am trecut doar în camera cealaltă./ Nu s-a întâmplat nimic. Toate au rămas așa cum le știai. / Eu sunt eu, tu ești tu, iar viaţa prin care, atât de frumos, am trecut împreună este aceeași, neschimbată. Vom continua să fim unul pentru altul ceea ce am fost întotdeauna…”, a mai scris văduva jurnalistului.

CITEȘTE ȘI: Mirela Oprișor, actrița din Las fierbinți, în doliu! A transmis un mesaj sfâșietor: ”Sper din tot sufletul să-ți găsești liniștea alături de fratele meu”

Drama neștiută a vedetei de la ProTV. Și-a pierdut fratele și tatăl, la distanță de o lună: ”Parcă aveam premoniții” | EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret
Știri
Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret
De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline
Știri
De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică
Digi24
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
Click.ro
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un...
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit un sens giratoriu din Oradea
Digi 24
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit...
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
Digi24
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită...
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
Promotor.ro
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă!
Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă!
Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret
Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret
De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline
De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Gafă colosală în politica românească! Cine a crezut că Munții Dolomiți sunt în România
Gafă colosală în politica românească! Cine a crezut că Munții Dolomiți sunt în România
Incident grav de securitate. Avionul lui Volodimir Zelenski a fost vizat de mai multe drone
Incident grav de securitate. Avionul lui Volodimir Zelenski a fost vizat de mai multe drone
Vezi toate știrile
×