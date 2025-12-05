Mesajul soției jurnalistului Mihai Stănescu după ce a murit. Ce legătură profundă aveau cei doi: „Rămâi jumătatea mea”

Jurnalistul Mihai Stănescu a murit la doar 48 de ani, lăsând în urmă un gol uriaș în rândul familiei și al celor care l-au cunoscut. Vestea morții sale a zguduit presa din România, iar văduva sa îndurerată a publicat un mesaj emoționant în memoria lui, aducând astfel la lumină o legătură profundă. De acum înainte vor rămâne amintirile singurele repere pentru cei care l-au iubit.

Mihai Stănescu s-a stins din viață la doar 48 de ani, iar dispariția sa bruscă a provocat tristețe în rândul lumii artistice și mediatice din România. Fiul actorilor Ilinca Tomoroveanu și Traian Stănescu a plecat mult prea devreme, iar cei care l-au cunoscut vorbesc despre un profesionist dedicat și un om cu un caracter cald.

Ce mesaj a transmis văduva lui Mihai Stănescu

Soția sa, Florentina Stănescu, a confirmat tragedia și a transmis în mediul online un mesaj sfâșietor, devenit un punct de reflecție pentru cei care l-au apreciat.

Mihai Stănescu a activat ca jurnalist și operator TV, fiind apreciat de colegii din televiziune și teatru. În ziua de 1 decembrie, văduva a publicat pe Facebook mesajul prin care anunța pierderea soțului ei, dar și legătura profundă dintre ei, una care continuă dincolo de granițele vieții. Ea a ales să spună în mod limpede că, indiferent de distanță sau de „lumea” în care se află acum fiecare, legătura lor rămâne vie chiar și după moarte.

„Oriunde ai fi, rămâi jumătatea mea. Îți mulțumesc pentru tot, te iubesc! Dumnezeu te-a luat prea repede…”, a scris Florentina Stănescu, văduva jurnalistului.

Alături de acest mesaj, ea a adăugat și versurile unui poem în care se vorbește despre continuitatea vieții chiar și după deces. Cei doi au avut o legătura profundă care nu se va sfârși odată cu moartea jurnalistului Mihai Stănescu.

„Moartea nu înseamnă nimic; / Nici măcar nu contează. Am trecut doar în camera cealaltă./ Nu s-a întâmplat nimic. Toate au rămas așa cum le știai. / Eu sunt eu, tu ești tu, iar viaţa prin care, atât de frumos, am trecut împreună este aceeași, neschimbată. Vom continua să fim unul pentru altul ceea ce am fost întotdeauna…”, a mai scris văduva jurnalistului.

