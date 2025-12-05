Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”

Noile batoane de ciocolată lansate de Meghan Markle, care costă 12 dolari, au fost etichetate drept „nebunești” și „ciudate” de către internauți din cauza aromelor lor „dezgustătoare”.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, a prezentat joi cele trei batoane de ciocolată, lansate în ediție limitată și pentru care a folosit ingrediente marcă proprie, As Ever, inclusiv cremă de zmeură și fulgi din petale de flori pentru a „stârni o dulce nostalgie”, scrie Daily Mail.

Printre produsele lansate de Meghan se numără batoane de ciocolată cu lapte cu fursecuri shortbread și polen de albine, ciocolată albă cu petale de flori și inimioare de cânepă și ciocolată neagră cu cremă de zmeură și sare de mare. Toate acestea au fost criticate de internauți, care spun că produsele sunt niste exagerări, iar că ducesa vrea să facă bani din orice.

„Trebuie să glumească. 12 dolari pentru o CIOCOLATĂ? Cu arome ciudate în ea? Cine strică ciocolata cu petale de flori? Și polen de albine? Lasă asta pentru albine, a scris o persoană. „NICIODATĂ n-aș plăti 12 dolari pentru o ciocolată oarecare cu buruieni. Dezgustător”, a adăugat aceasta. O altă persoană a scris pe X că „aromele sunt pur și simplu jenante”.

Prețul cerut de Meghan Markle, intens criticat de internauți. Nici aromele nu au scăpat

Meghan a dezvăluit dulciurile într-un clip postat pe Instagram, pe melodia piesei „I See It, I Like It, I Want It” a lui Shirley Ellis.

Cu câteva ore mai devreme, ea postase o scurtă prezentare a produselor, distribuind un videoclip în care amestecul de ciocolată fierbea.

La scurt timp după aceea, contul oficial de Instagram As Ever a distribuit o fotografie cu Ducesa ținând în mână un teanc de cadouri ambalate individual, legate cu o panglică verde de catifea. „Lucrurile sunt pe cale să devină mai dulci”, se arată în descrierea imaginilor.

Lansarea a avut loc la doar câteva ore după ce Daily Mail a relatat că tatăl lui Meghan fusese internat la Terapie Intensivă în Filipine. Aflat în prezent în Filipine, socrul prințului Harry și-a pierdut un picior din cauza unei probleme a vaselor de sânge. Thomas Markle a fost supus unei intervenții chirurgicale care i-a salvat viața, însă piciorul stâng i-a fost amputat de la genunchi în jos. El a fost supus miercuri unei operații de trei ore pentru amputarea piciorului, după ce un cheag de sânge i-a întrerupt circulația sanguină, iar membrul s-a înnegrit. Fiul său, Thomas Jr., a confirmat vestea joi seara.

