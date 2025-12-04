Dramă pentru Meghan Markle, după ce tatăl ei a fost internat la Terapie Intensivă. Intervenții chirurgicale în lanț

Meghan Markle trece prin clipe dificile! Tatăl acesteia se află la terapie intensivă, după ce a trecut printr-o operație și din cauza că conflictul nu a trecut, bărbatul va fi operat din nou. Toate detaliile în articol.

Thomas Markle ar fi ajuns la spital chiar zilele trecute, potrivit anunțului făcut de fiul lui. Meghan Markle și tatăl ei nu au o relație apropiată încă din anul 2018, atunci când totul s-a răcit între ei și au încetat să mai țină legătura. Bărbatul se află la terapie intensivă și va trece prin a doua operație realizată în doar câteva zile.

Tatăl lui Meghan Markle trece prin momente grele

Thomas Markle (81 ani) a fost dus marți la un spital din Filipine și operat joi, după ce ar fi simțit o stare de rău acasă. Totul ar fi pornit de la niște probleme cauzate de un cheag de sânge.

Thomas Markle Jr. a transmis că medicii spun că starea tatălui său nu este bună deloc, dar el speră acesta își va reveni.

„Ne-au dus în grabă cu ambulanța, cu sirenele pornite, la un spital mult mai mare din centrul orașului. Tatăl meu a fost operat de urgență”, a declarat Thomas Jr., potrivit presei internaționale.

Tatăl lui Meghan Markle a trecut prin probleme serioase de sănătate și în urmă cu câțiva ani. Înainte de nunta fiicei sale cu Prințul Harry, bărbatul a făcut două atacuri de cord în anul 2018. Mai apoi, după 4 ani, el ar fi suferit un accident vasculare cerebral din cauza căruia nu a mai putut să vorbească timp de câteva luni.

Samantha, fiica lui Thomas Markle și sora lui Meghan Markle a mărturisit că starea precară de sănătate a tatălui ei a fost înrăutățită de presiunile la care acesta a fost supus în ultimii ani.

„Este un om puternic, dar a trecut prin atâtea. Mă rog să fie suficient de puternic pentru a supraviețui. Tatăl meu a trecut prin două atacuri de cord, un accident vascular cerebral și un cutremur. Sper că va putea trece peste asta”, declara Samatha, la acel moment.

