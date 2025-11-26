Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Internetul a luat foc: Meghan Markle e altă femeie! Toți întreabă același lucru: ce și-a făcut la față?

De: Daniel Matei 26/11/2025 | 11:30
Sursa foto: Profimedia
Cele mai recente apariții ale lui Meghan Markle i-au făcut pe mulți internauți să se întrebe dacă nu cumva soția prințului Harry și-a făcut vreo operație estetică.

Noua copertă a revistei Harper’s Bazaar în care apare aceasta, dar și alte fotografii ale lui Meghan Markle, au arătat-o ​​pe ducesă arătând puțin diferit față de aparițiile sale anterioare, mai ales în zona ochilor, iar acest lucru nu se datorează doar machiajului minimalist, scrie RadarOnline.com.

Un chirurg plastician de top din Beverly Hills a comparat fotografiile cu coperta din 2022 a revistei The Cut și a observat imediat o „schimbare izbitoare” la nivelul pleoapelor și al regiunii orbitale superioare, sugerând că ducesa ar fi putut suferi o blefaroplastie.

Sursa foto: X/RoyalBee

Dr. Raffi Hovsepian a analizat și fotografii cu fosta actriță din 2019 până în 2022, alături de cele realizate în 2025, și a constatat că „greutatea pleoapelor superioare nu mai este prezentă”. Acum, noile imagini cu ducesa arată că „pliura pleoapei superioare pare mai definită, mai înaltă și mai curată, în timp ce pielea dintre pliu și sprânceană pare mai strânsă”. Specialistul a explicat că astfel de rezultate se observă în general după blefaroplastiile superioare.

„Fotografiile recente ale lui Meghan arată o pleoapă superioară vizibil mai ridicată, definită și deschisă în comparație cu imaginile din 2022. Pielea mai fermă și pliul mai pronunțat se aliniază cu tipul de transformare pe care îl observăm de obicei după o blefaroplastie superioară sau o rejuvenare chirurgicală a sprâncenelor/pleoapelor”, a continuat chirurgul plastician.

„Forma ochilor ei apare acum mai luminoasă, mai sculptată și mai revigorată, motiv pentru care diferența este atât de vizibilă în comparație cu anii anteriori”, spune el.

Medicul a mai explicat, de altfel, că observă și alte modificări de finețe la nivelul feței lui Meghan Markle, mai ales în ceea ce privește zona sprâncenelor, modificări care, împreună, îi îmbunătățesc aspectul general. Potrivit specialistului, schimbările „sunt estetice, coerente și executate profesionist, dar incontestabil vizibile”, mai ales atunci când imaginile vechi sunt comparate cu cele mai recente.

Meghan Markle nu face, în general, comentarii referitoare la zvonurile privind aspectul său fizic

Diferența vizibilă la nivelul pleoapelor lui Markle vine în principal din faptul că aceasta nu a fost machiată foarte mult pentru pozele publicate în revistă, notează sursa citată.

În trecut, Meghan era cunoscută pentru genele false groase, pe care le-a mai folosit în ultimii ani, deși din ce în ce mai rar.

Markle nu a comentat niciodată în mod direct dacă a suferit o intervenție plastică sau nu. De-a lungul vremii au existat speculații conform cărora ducesa ar fi suferit una sau mai multe rinoplastii, precum și o posibilă mărire a sânilor. Într-un interviu din 2015 acordat revistei Porter, ea a răspuns zvonurilor despre procedurile cosmetice spunând: „Sincer, nu acord prea multă atenție zvonurilor”.

×