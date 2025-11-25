Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei foto

Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei foto

De: Irina Vlad 25/11/2025 | 08:17
Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei foto
Meghan Markle - sursă foto: Profimedia

Se pare că Meghan Markle (44de ani) are o slăbiciune pentru rochiile de lux pe care le-a purtat în timpul ședințelor foto, întrucât a apărut recent într-o a doua rochie care ar fi putut fi furată din timpul unei ședințe foto.

Meghan Markle ar avea o slăbiciune pentru rochiile și accesoriile pe care le poartă în timpul ședințelor foto realizate de-a lungul anilor. Recent, ducesa de Sussex a fost surprinsă în timp ce purta o rochie din timpul unei ședințe foto din 2022 pentru Variety, în timpul promoției Neflix With Love Meghan Holiday Celebration din 2025.  Acum, ducesa Divă a fost fotografiată într-o rochie ultra-scumpă Chanel pe care a purtat-o la o ședință foto realizat de o altă publicație în urmă cu trei ani.

Meghan Markle a fost prinsă la ”furat” de rochii scumpe

În august 2022, Markle a apărut pe coperta revistei The Cut, intitulată Meghan of Montecito, purtând o rochie Chanel Fantasy Tweed. Aceasta a fost prezentată pe podiumul colecției Chanel Toamnă-Iarnă 2022/23 Ready-to-Wear Show în cadrul Paris Fashion Week și probabil a costat peste 8.000 de dolari, întrucât rochii similare Fantasy Tweed se vând astăzi cu 7.695 de dolari.

Prietena astrologă a fostei actrițe, Angela Pearl, a distribuit recent o postare pe Instagram în care apăreau Markle și soțul ei, prințul Harry. Fotografia o înfățișa pe fosta vedetă din Suits purtând aceeași rochie văzută în profilul revistei The Cut, în timpul unei călătorii în octombrie la New York City împreună cu Harry, în vârstă de 41 de ani.

Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

La trei luni după apariția articolului în The Cut, în care Markle apărea îmbrăcată într-o rochie Chanel, fosta membră a familiei regale a uimit în octombrie 2022 într-o rochie verde smarald Galvan „Ushuaia” cu un singur umăr, în valoare de 1.695 de dolari, pentru coperta revistei Variety, prezentând și alte rochii de designer. Rochia verde a fost prezentată ca ținuta principală care a apărut în articolul online.

Meghan Markle/ sursă foto: @variet/youbtube, Netflix

Aspiranta influenceriță de lifestyle a apărut în aceeași rochie pentru promoția Netflix de la începutul acestei luni, în timp ce un interviu din 2024, readus în atenție, a dezvăluit că existau zvonuri potrivit cărora Markle ar fi furat articole din ședințe foto de profil înalt fără permisiune, spre șocul designerilor.

NA, Meghan Markle’s ‘With Love, Meghan: Holiday Celebration’ pe Netflix 2025

”Dar ceea ce este șocant când auzi astfel de povești presupuse este că cineva care locuiește într-un conac de peste 15 milioane de dolari în Montecito și care tocmai a încheiat afaceri de 100 de milioane de dolari ar fi atât de interesat încât să ia acasă bijuterii și haine dintr-o ședință foto pe care și le poate permite în mod clar.

Din ce am auzit, cei care se ocupau de ședința foto au returnat toate hainele, fără să se gândească la asta, iar câteva luni mai târziu, designerul a spus: «Doamne, stai puțin, unde este rochia asta? Unde este bijuteria asta? Cum de nu a ajuns înapoi aici. Nimănui nu i-a trecut prin cap că ea (Meghan) ar fi cea care ar putea să le ia. Și din câte am auzit, ea s-a justificat spunând că nu voia ca cineva să vândă hainele sau bijuteriile pe eBay.”, spune jurnalista Vanessa Grigoriadis.

 

Meghan Markle pregătește divorțul de Harry! Suma colosală care ar fi la mijloc

Acuzații la adresa lui Meghan Markle! Cum ar fi profitat de necazurile sărmanilor: „E uimitor cum a orchestrat totul!”

 

Tags:
Iți recomandăm
Britney Spears a terminat-o cu propria familie! Se tem de ce e mai rău
Showbiz internațional
Britney Spears a terminat-o cu propria familie! Se tem de ce e mai rău
Încă o tragedie în familia Kennedy! Nepoata fostului președinte a făcut anunțul trist
Showbiz internațional
Încă o tragedie în familia Kennedy! Nepoata fostului președinte a făcut anunțul trist
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat
Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat
A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă
A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă
BANCUL ZILEI | La piață, Ion vinde un cocoș
BANCUL ZILEI | La piață, Ion vinde un cocoș
Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta ...
Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta porfund
Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + ...
Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + cum a reacționat când a aflat că Liviu Guță i-a „furat” numele
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în această iluzie optică?
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în această iluzie optică?
Vezi toate știrile
×