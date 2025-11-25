Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei foto

Se pare că Meghan Markle (44de ani) are o slăbiciune pentru rochiile de lux pe care le-a purtat în timpul ședințelor foto, întrucât a apărut recent într-o a doua rochie care ar fi putut fi furată din timpul unei ședințe foto.

Meghan Markle ar avea o slăbiciune pentru rochiile și accesoriile pe care le poartă în timpul ședințelor foto realizate de-a lungul anilor. Recent, ducesa de Sussex a fost surprinsă în timp ce purta o rochie din timpul unei ședințe foto din 2022 pentru Variety, în timpul promoției Neflix With Love Meghan Holiday Celebration din 2025. Acum, ducesa Divă a fost fotografiată într-o rochie ultra-scumpă Chanel pe care a purtat-o la o ședință foto realizat de o altă publicație în urmă cu trei ani.

Meghan Markle a fost prinsă la ”furat” de rochii scumpe

În august 2022, Markle a apărut pe coperta revistei The Cut, intitulată Meghan of Montecito, purtând o rochie Chanel Fantasy Tweed. Aceasta a fost prezentată pe podiumul colecției Chanel Toamnă-Iarnă 2022/23 Ready-to-Wear Show în cadrul Paris Fashion Week și probabil a costat peste 8.000 de dolari, întrucât rochii similare Fantasy Tweed se vând astăzi cu 7.695 de dolari.

Prietena astrologă a fostei actrițe, Angela Pearl, a distribuit recent o postare pe Instagram în care apăreau Markle și soțul ei, prințul Harry. Fotografia o înfățișa pe fosta vedetă din Suits purtând aceeași rochie văzută în profilul revistei The Cut, în timpul unei călătorii în octombrie la New York City împreună cu Harry, în vârstă de 41 de ani.

La trei luni după apariția articolului în The Cut, în care Markle apărea îmbrăcată într-o rochie Chanel, fosta membră a familiei regale a uimit în octombrie 2022 într-o rochie verde smarald Galvan „Ushuaia” cu un singur umăr, în valoare de 1.695 de dolari, pentru coperta revistei Variety, prezentând și alte rochii de designer. Rochia verde a fost prezentată ca ținuta principală care a apărut în articolul online.

Aspiranta influenceriță de lifestyle a apărut în aceeași rochie pentru promoția Netflix de la începutul acestei luni, în timp ce un interviu din 2024, readus în atenție, a dezvăluit că existau zvonuri potrivit cărora Markle ar fi furat articole din ședințe foto de profil înalt fără permisiune, spre șocul designerilor.

”Dar ceea ce este șocant când auzi astfel de povești presupuse este că cineva care locuiește într-un conac de peste 15 milioane de dolari în Montecito și care tocmai a încheiat afaceri de 100 de milioane de dolari ar fi atât de interesat încât să ia acasă bijuterii și haine dintr-o ședință foto pe care și le poate permite în mod clar. Din ce am auzit, cei care se ocupau de ședința foto au returnat toate hainele, fără să se gândească la asta, iar câteva luni mai târziu, designerul a spus: «Doamne, stai puțin, unde este rochia asta? Unde este bijuteria asta? Cum de nu a ajuns înapoi aici. Nimănui nu i-a trecut prin cap că ea (Meghan) ar fi cea care ar putea să le ia. Și din câte am auzit, ea s-a justificat spunând că nu voia ca cineva să vândă hainele sau bijuteriile pe eBay.”, spune jurnalista Vanessa Grigoriadis.

