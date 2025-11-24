Meghan Markle pregătește divorțul de Harry! Suma colosală care ar fi la mijloc

Tot mai multe zvonuri circulă în jurul relației dintre Meghan Markle și Prințul Harry, iar speculațiile despre un posibil divorț au devenit tot mai insistente. Recent, actrița ar fi trecut printr-un moment dificil în public, în California, unde ar fi fost observată vizibil tulburată în timpul unei vizite la o librărie din Montecito. Ea părea copleșită și se lupta cu lacrimile, lucru interpretat de mulți ca un semn că mariajul ei se confruntă cu tensiuni serioase.

Sursele apropiate cuplului susțin că cei doi ar avea neînțelegeri legate de modul în care își expun copiii pe rețelele de socializare. Meghan a publicat recent un videoclip cu tematică de Halloween în care apar Archie și Lilibet, însă filmați doar din spate. Deși postarea a fost ștearsă ulterior, imaginile au circulat intens online, iar se pare că acest lucru l-a deranjat pe Prințul Harry. El a vorbit în trecut despre pericolele publicării fotografiilor copiilor în era inteligenței artificiale, subliniind că părinții ar trebui să fie extrem de prudenți.

„Realitatea este, din ceea ce am învățat, ceea ce am văzut, ceea ce am auzit și am experimentat, în special prin intermediul Rețelei Părinților, că ar trebui să fiți foarte, foarte îngrijorați, preocupați și precauți în ceea ce privește publicarea online a fotografiilor copiilor voștri, mai ales acum”, a avertizat Prințul Harry în cadrul unui podcast.

Tensiunile sunt amplificate și de faptul că Meghan Markle încearcă să revină în actorie și va apărea într-o comedie, alături de Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid și Henry Golding.. Anumiți apropiați cred că această revenire ar putea fi modul ei de a-și recâștiga independența, în cazul în care mariajul nu va rezista. Există voci care spun că actrița își pregătește o strategie de ieșire, întorcându-se la cariera care a făcut-o celebră.

Potrivit unor surse, un eventual divorț nu ar afecta doar imaginea publică a familiei, ci și finanțele prințului. Se estimează că Harry ar putea pierde aproximativ 60 de milioane de dolari, mai ales că legea din California presupune împărțirea veniturilor acumulate în timpul căsniciei, dacă nu există un acord prenupțial. Mai mult, în cazul în care Meghan ar primi custodia principală, Prințul Harry ar putea fi obligat să plătească pensie alimentară.

