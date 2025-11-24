Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Meghan Markle pregătește divorțul de Harry! Suma colosală care ar fi la mijloc

Meghan Markle pregătește divorțul de Harry! Suma colosală care ar fi la mijloc

De: Andreea Stăncescu 24/11/2025 | 12:15
Meghan Markle pregătește divorțul de Harry! Suma colosală care ar fi la mijloc
Meghan Markle și Harry, la un pas de divort? / Sursa foto: Profimedia

Tot mai multe zvonuri circulă în jurul relației dintre Meghan Markle și Prințul Harry, iar speculațiile despre un posibil divorț au devenit tot mai insistente. Recent, actrița ar fi trecut printr-un moment dificil în public, în California, unde ar fi fost observată vizibil tulburată în timpul unei vizite la o librărie din Montecito. Ea părea copleșită și se lupta cu lacrimile, lucru interpretat de mulți ca un semn că mariajul ei se confruntă cu tensiuni serioase.

Sursele apropiate cuplului susțin că cei doi ar avea neînțelegeri legate de modul în care își expun copiii pe rețelele de socializare. Meghan a publicat recent un videoclip cu tematică de Halloween în care apar Archie și Lilibet, însă filmați doar din spate. Deși postarea a fost ștearsă ulterior, imaginile au circulat intens online, iar se pare că acest lucru l-a deranjat pe Prințul Harry. El a vorbit în trecut despre pericolele publicării fotografiilor copiilor în era inteligenței artificiale, subliniind că părinții ar trebui să fie extrem de prudenți.

„Realitatea este, din ceea ce am învățat, ceea ce am văzut, ceea ce am auzit și am experimentat, în special prin intermediul Rețelei Părinților, că ar trebui să fiți foarte, foarte îngrijorați, preocupați și precauți în ceea ce privește publicarea online a fotografiilor copiilor voștri, mai ales acum”, a avertizat Prințul Harry în cadrul unui podcast.

Sursa foto: Profimedia

Tensiunile sunt amplificate și de faptul că Meghan Markle încearcă să revină în actorie și va apărea într-o comedie, alături de Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid și Henry Golding.. Anumiți apropiați cred că această revenire ar putea fi modul ei de a-și recâștiga independența, în cazul în care mariajul nu va rezista. Există voci care spun că actrița își pregătește o strategie de ieșire, întorcându-se la cariera care a făcut-o celebră.

Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Potrivit unor surse, un eventual divorț nu ar afecta doar imaginea publică a familiei, ci și finanțele prințului. Se estimează că Harry ar putea pierde aproximativ 60 de milioane de dolari, mai ales că legea din California presupune împărțirea veniturilor acumulate în timpul căsniciei, dacă nu există un acord prenupțial. Mai mult, în cazul în care Meghan ar primi custodia principală, Prințul Harry ar putea fi obligat să plătească pensie alimentară.

CITEȘTE ȘI: Acuzații la adresa lui Meghan Markle! Cum ar fi profitat de necazurile sărmanilor: „E uimitor cum a orchestrat totul!”
S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashian

Tags:
Iți recomandăm
Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ce soția lui a apărut fără verighetă
Showbiz internațional
Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ce soția lui a apărut fără…
Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile
Showbiz internațional
Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
Mediafax
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele...
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi, la final de an
Gandul.ro
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre psihicul uman
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Mediafax
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion...
Parteneri
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Digi24
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi, la final de an
Gandul.ro
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum va fi vremea de Crăciun 2025, conform meteorologilor Easeweather? Temperaturi neobișnuite pentru România
Cum va fi vremea de Crăciun 2025, conform meteorologilor Easeweather? Temperaturi neobișnuite pentru România
Dana Rogoz și aventura cu trenul prin Europa: o vacanță de neuitat alături de familie
Dana Rogoz și aventura cu trenul prin Europa: o vacanță de neuitat alături de familie
Trucul banal care îți poate reduce factura la căldură cu 25%! Ce trebuie să faci la începutul sezonului ...
Trucul banal care îți poate reduce factura la căldură cu 25%! Ce trebuie să faci la începutul sezonului rece
Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ...
Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ce soția lui a apărut fără verighetă
Băiatul-fenomen de la Pro TV se întoarce: „Nu a fost deloc ușor” | EXCLUSIV
Băiatul-fenomen de la Pro TV se întoarce: „Nu a fost deloc ușor” | EXCLUSIV
Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile
Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile
Vezi toate știrile
×