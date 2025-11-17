Acasă » Știri » S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashian

S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashian

De: Mirela Loșniță 17/11/2025 | 10:58
S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashian
Kris Jenner și-a sărbătorit ziua de naștere și a organizat o petrecere spectaculoasă, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani. Petrecerea a fost evaluată la aproape 7 milioane de dolari. Printre invitați s-ar fi numărat și prințul Harry, împreună cu Meghan Markle. Ulterior, o cerere făcută de cei doi a stârnit controverse și tensiuni. Care este motivul – vedeți în rândurile de mai jos!

Cele mai cunoscute vedete din lumea mondenă s-au adunat la petrecerea anului de la Hollywood, la care au participat și prințul Harry și Meghan Markle. Deși se credea că prezența lor ar fi fost un motiv de bucurie pentru Kris Jenner, zvonurile despre un posibil scandal au arătat exact contrariul.

De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashion

Meghan Markle și prințul Harry au fost o prezență surprinzătoare la petrecerea aniversară a lui Kris Jenner, care s-a desfășurat într-o vilă de lux din Beverly Hills. După aniversare, însă, familia Kardashian – Jenner ar fi postat mai multe imagini, în care apar și cei doi, fapt care a stârnit controverse.

Prințul Harry și Meghan Markle ar fi solicitat ca fotografiile să fie șterse de pe rețelele de socializare. Cei doi ar fi bifat „NU” pe un formular referitor la consimțământul pentru publicarea imaginilor, deși alte persoane prezente au declarat că un astfel de formular nu ar fi existat. Mai mult, surorile Kardashian au considerat că cererea făcută de cei doi a atras întreaga atenție asupra lor, deși evenimentul era dedicat lui Kris Jenner.

Într-o perioadă în care prințul Harry încearcă să se apropie de tatăl său, Regele Charles, și să refacă legătura după o perioadă tensionată și plină de controverse, apariția sa la petrecere, alături de Meghan Markle, nu ar fi dat deloc bine în ceea ce privește Familia Regală.

Tensiunile au crescut după ce s-a speculat că Familia Regală ar fi fost deranjată de prezența prințului Harry la petrecerea organizată cu o zi înainte de Duminica Comemorării, dedicată eroilor de război din Marea Britanie. Evenimentul lui Kris Jenner ar fi fost considerat „vulgar”, motiv pentru care nu se aliniază cu imaginea pe care familia regală dorește să o contureze public. De asemenea, criticii au susținut că acest lucru dovedește răceala relației dintre prințul Harry și familia sa din Marea Britanie.

