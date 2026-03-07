Zile libere de Paște 2026. Cât durează minivacanța românilor, de fapt

Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi. Anul acesta, românii vor beneficia de mai multe zile libere, astfel că se pot bucura de relaxare și timp petrecut în familie.

Anul acesta, Paștele ortodox va avea loc pe 12 aprilie. Paștele catolic, așa cum ne-am obișnuit, este mai devreme și va fi sărbătorit pe 5 aprilie. Astfel că această diferență de dată oferă prilejul de a marca tradiția conform fiecărei confesiuni.

Angajații au conform legii, trei zile libere legate cu ocazia Paștelui ortodox. Cu toate acestea, anul 2026 pentru angajați vine cu patru zile libere, iar în acest mod se pot bucura de o minivacanță.

Patru zile de vacanță pentru angajați

Vinerea Mare pică în acest an pe 10 aprilie. Ziua de Paște este celebrată duminică, 12 aprilie, iar în mod legal, angajații au liber și luni, 13 aprilie. Acestea sunt zilele pe care le oferă statul în mod normal. Totuși, luăm în calcul și ziua de sâmbătă, 11 aprilie, iar asta înseamnă pentru angajați patru zile libere. Dat fiind aceste zile fără muncă, oamenii își pot organiza încă de pe acum o minivacanță. Cei care lucrează, în schimb, în această perioadă, trebuie să fie plătiți în plus sau să primească alte zile libere, conform legii.

Cum au vacanță elevii

Copiii au și ei vacanță de Paște, la fel ca în fiecare an. Pentru ei este un moment mult așteptat, mai ales că scapă de teme. Ei vor avea mai mult timp liber decât angajații. Vacanța de primăvară începe pe 4 aprilie și se încheie pe 14 aprilie 2026. Cursurile se reiau din data de 15 aprilie.

Vacanța de primăvară pentru elevi are rolul de a oferi copiilor zile de odihnă, timp petrecut cu familia și prietenii, dar și să participe la slujba care are loc în fiecare an de Paște.

Ce zile libere mai au românii

Pe lângă vacanța de Paște, românii mai au și alte zile libere. Prima zi liberă de care beneficiază oamenii este de 1 mai, de Ziua Muncii și se încheie, ca în fiecare an, cu Anul Nou.

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – A doua zi după Anul Nou

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

12 aprilie (duminică) – Prima zi de Paște

13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

31 mai (duminică) – Prima zi de Rusalii

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii / Ziua Copilului

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Prima zi de Crăciun

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

