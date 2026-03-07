Acasă » Știri » Emisiunea ”Din dragoste” revine pe micile ecrane! Anunțul făcut de Mircea Radu

Emisiunea ”Din dragoste” revine pe micile ecrane! Anunțul făcut de Mircea Radu

De: Alina Drăgan 07/03/2026 | 11:00
Mircea Radu revine cu emisiunea „Din Dragoste”?! /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

La începutul anilor 2000, Mircea Radu făcea furori cu emisiunea „Din Dragoste”. Deși anii au trecu, fanii încă își amintesc cu nostalgie vremurile în care prezentatorul TV cutreiera țara în numele iubirii. Ei bine, Mircea Radu vine acum cu o surpriză de proporții pentru nostalgici: emisiunea „Din Dragoste” revine pe micile ecrane!

Ani de zile Mircea Radu s-a aflat la cârma emisiunii „Din Dragoste”. Show-ul a fost în grila Antenei 1 între anii 2000 și 2009. A fost un format TV iubit de public, care s-a bucurat de mult succes. Iar acum se pare că faimoasa emisiune revine în atenția publicului. Mircea Radu le-a pregătit o mare surpriză fanilor săi.

Mircea Radu revine cu emisiunea „Din Dragoste”

Recent, Mircea Radu și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Acesta a postat un clip ce i-a entuziasmat pe mulți. Mai exact, în videoclipul care a făcut furori în mediu online, Mircea Radu apare într-o parcare, urcându-se în caravana emisiunii „Din Dragoste”.

Clipul este plin de mister și sugerează revenirea pe micile ecrane a celebrei emisiuni „Din Dragoste”. De asemenea, Mircea Radu a însoțit clipul de un comentariu sugestiv: „Abia aștept”, a scris acest în dreptul imaginilor.

Mircea Radu revine cu emisiunea „Din Dragoste”?! /Foto: Facebook

Fanii lui Mircea Radu au fost extrem de entuziasmați să vadă anunțul făcut de acesta. Clipul a primit numeroase aprecieri, iar secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt, fanii exprimându-și entuziasmul cu privire la revenirea emisiunii „Din Dragoste”.

„Dacă revine emisiunea plătesc cablu și ne uităm la emisiune cu tot familionul”;

„Îmi cumpăr TV, îmi fac timp, ce Netflix când ai nostalgia 2000”;

„Să înțeleg că începe un alt sezon al emisiunii „Din Dragoste”! Cu ce televiziune ați bătut palma? Abia aștept și eu!;

„Nu mi vine sa cred. E pe bune?? Abia aștept. Eram mică și mă uitam la emisiune. Marțea de la 20 să zic că era”;

„Ce mă bucur să văd din nou emisiunea Din Dragoste”;

„Ce vremuri frumoase! Mult succes în continuare! Ne-am dori să avem o emisiune din nou cu dumneavoastră”;

„Timpul a trecut dar Din Dragoste a rămas în sufletele noastre. Abia aștept să înceapă”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor din mediul online.

Mulți au fost cei care s-au arătat entuziasmați de idee că emisiunea „Din Dragoste” va reveni pe micile ecrane. Iar acum toată lumea așteaptă ca Mircea Radu să ofere mai multe detalii despre noul său proiect.

Prima întâlnire cu Andreea Marin l-a dat peste cap. Ce a simțit Mircea Radu când a văzut-o în realitate: „Avea farmec” | EXCLUSIV

Cum arată Mircea Radu la 56 de ani. Fostul prezentator al emisiunii ”Din Dragoste” și-a schimbat radical viața

 

Foto: Facebook/  Video: Facebook

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zile libere de Paște 2026. Cât durează minivacanța românilor, de fapt
Știri
Zile libere de Paște 2026. Cât durează minivacanța românilor, de fapt
Cine este Gendai Kuwata, tânărul care a primit Golden Buzz la Românii au talent. Andi Moisescu l-a trimis direct în Semifinală!
Știri
Cine este Gendai Kuwata, tânărul care a primit Golden Buzz la Românii au talent. Andi Moisescu l-a trimis…
Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran - surse / Ce spune Casa Albă
Mediafax
Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre...
Meseria pentru care se cer doar 4 clase absolvite, dar care e plătită cu 7.000 lei pe lună
Gandul.ro
Meseria pentru care se cer doar 4 clase absolvite, dar care e plătită...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că diagnosticul a fost pus abia după ce a ajuns la psihiatrie
Adevarul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost...
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în Iran și de ce apare Ucraina în ecuație
Digi24
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în...
TikTok te urmărește chiar dacă nu folosești aplicația. Iată cum poți evita asta
Mediafax
TikTok te urmărește chiar dacă nu folosești aplicația. Iată cum poți evita asta
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Meseria pentru care se cer doar 4 clase absolvite, dar care e plătită cu 7.000 lei pe lună
Gandul.ro
Meseria pentru care se cer doar 4 clase absolvite, dar care e plătită cu 7.000...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zile libere de Paște 2026. Cât durează minivacanța românilor, de fapt
Zile libere de Paște 2026. Cât durează minivacanța românilor, de fapt
Cine este Gendai Kuwata, tânărul care a primit Golden Buzz la Românii au talent. Andi Moisescu l-a ...
Cine este Gendai Kuwata, tânărul care a primit Golden Buzz la Românii au talent. Andi Moisescu l-a trimis direct în Semifinală!
Alertă alimentară! Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Alertă alimentară! Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Cătălin Bordea și Dan Alexa, ofertați să intre la Survivor 2026. Planul secret al Antenei 1, dejucat
Cătălin Bordea și Dan Alexa, ofertați să intre la Survivor 2026. Planul secret al Antenei 1, dejucat
Test de inteligență | Găsiți ce este greșit în această fotografie!
Test de inteligență | Găsiți ce este greșit în această fotografie!
Cât a ajuns să coste un kilogram de carne de miel, cu aproape o lună înainte de Paște: ”Prețul ...
Cât a ajuns să coste un kilogram de carne de miel, cu aproape o lună înainte de Paște: ”Prețul a urcat considerabil!”
Vezi toate știrile
×