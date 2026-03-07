Emisiunea ”Din dragoste” revine pe micile ecrane! Anunțul făcut de Mircea Radu

La începutul anilor 2000, Mircea Radu făcea furori cu emisiunea „Din Dragoste”. Deși anii au trecu, fanii încă își amintesc cu nostalgie vremurile în care prezentatorul TV cutreiera țara în numele iubirii. Ei bine, Mircea Radu vine acum cu o surpriză de proporții pentru nostalgici: emisiunea „Din Dragoste” revine pe micile ecrane!

Ani de zile Mircea Radu s-a aflat la cârma emisiunii „Din Dragoste”. Show-ul a fost în grila Antenei 1 între anii 2000 și 2009. A fost un format TV iubit de public, care s-a bucurat de mult succes. Iar acum se pare că faimoasa emisiune revine în atenția publicului. Mircea Radu le-a pregătit o mare surpriză fanilor săi.

Mircea Radu revine cu emisiunea „Din Dragoste”

Recent, Mircea Radu și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Acesta a postat un clip ce i-a entuziasmat pe mulți. Mai exact, în videoclipul care a făcut furori în mediu online, Mircea Radu apare într-o parcare, urcându-se în caravana emisiunii „Din Dragoste”.

Clipul este plin de mister și sugerează revenirea pe micile ecrane a celebrei emisiuni „Din Dragoste”. De asemenea, Mircea Radu a însoțit clipul de un comentariu sugestiv: „Abia aștept”, a scris acest în dreptul imaginilor.

Fanii lui Mircea Radu au fost extrem de entuziasmați să vadă anunțul făcut de acesta. Clipul a primit numeroase aprecieri, iar secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt, fanii exprimându-și entuziasmul cu privire la revenirea emisiunii „Din Dragoste”.

„Dacă revine emisiunea plătesc cablu și ne uităm la emisiune cu tot familionul”; „Îmi cumpăr TV, îmi fac timp, ce Netflix când ai nostalgia 2000”; „Să înțeleg că începe un alt sezon al emisiunii „Din Dragoste”! Cu ce televiziune ați bătut palma? Abia aștept și eu!; „Nu mi vine sa cred. E pe bune?? Abia aștept. Eram mică și mă uitam la emisiune. Marțea de la 20 să zic că era”; „Ce mă bucur să văd din nou emisiunea Din Dragoste”; „Ce vremuri frumoase! Mult succes în continuare! Ne-am dori să avem o emisiune din nou cu dumneavoastră”; „Timpul a trecut dar Din Dragoste a rămas în sufletele noastre. Abia aștept să înceapă”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor din mediul online.

Mulți au fost cei care s-au arătat entuziasmați de idee că emisiunea „Din Dragoste” va reveni pe micile ecrane. Iar acum toată lumea așteaptă ca Mircea Radu să ofere mai multe detalii despre noul său proiect.

Foto: Facebook/ Video: Facebook