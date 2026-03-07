Iustina și Cornel de la Insula Iubirii s-au întors în România. Mesajul transmis după ce au rămas blocați în Dubai

Iustina și Cornel au plecat în vacanță în Dubai, fără să aștepte la o tragedie. În timpul călătoriei s-a declanșat războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite. Ei au reușit zilele trecute să se întoarcă teferi acasă.

După ce au trecut prin clipe de coșmar, Iustina și Cornel, fostul cuplu care a participat la Insula Iubirii, au reușit să revină în țară. Cei doi se aflau în Dubai în vacanță, însă lucrurile nu au mers așa cum au sperat.

Iustina este însărcinată, și împreună cu ei era și fetița lor. Toți au fost puși în pericol din cauza atacurilor care au avut loc. Ei s-au panicat foarte tare, însă acum câteva zile au scăpat din Orientul Mijlociu și au ajuns teferi acasă. Cei doi au transmis și un mesaj pe rețelele de socializare despre situația neplăcută prin care au trecut.

Ce au transmis Iustina și Cornel după ce au ajuns acasă

Cuplul trebuia să plece din Dubai în data de 3 martie. Zborul lor a fost anulat și au trebuit să mai aștepte câteva zile până să poată să se întoarcă. Ei au aterizat în această dimineață în România și au mărturisit că a stat cu panică până când s-au îmbarcat, dar și până au aterizat. Ea se temea să nu fie și acest zbor anulat.

Am aterizat în București! Nu îmi vine să cred. Aveam zborul luat de pe data de 4 martie și am stat cu emoții până am urcat în avion! Vă mulțumesc enorm pentru grijă și pentru toate gândurile bune! Cine nu a plecat încă, recomand acest zbor: Fly Dubai – Dubai – București, ora 03.30, a spus Iustina pe pagina sa de Instagram.

Iustina ar fi trebuit să meargă la medic

Iustina Loghin este însărcinată pentru a doua oară. Ea a spus că ar fi trebuit pe data de 6 martie să ajungă la medicul care îi monitorizează sarcina pentru a afla sexul bebelușului. Din cauza faptului că abia astăzi au ajuns acasă, Iustina a pierdut programarea și va urma să meargă în altă zi pentru a vedea dacă va avea fată sau băiat. Tot ea a mai declarat că își dorește o petrecere de gender reveal, după ce va afla sexul copilului.

Pe 6 avem controlul pentru a afla dacă vom avea băiețel sau fetiță, tocmai pregăteam petrecerea, dar n-am mai avut cum să o pregătesc. Dacă ajungem pe 7-8 în țară, o să fac ceva, pentru că vreau să aflăm frumos ce vom avea, a spus șatena.

