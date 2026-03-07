Acasă » Știri » Iustina și Cornel de la Insula Iubirii s-au întors în România. Mesajul transmis după ce au rămas blocați în Dubai

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii s-au întors în România. Mesajul transmis după ce au rămas blocați în Dubai

De: Denisa Crăciun 07/03/2026 | 12:27
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii s-au întors în România. Mesajul transmis după ce au rămas blocați în Dubai
Iustina Loghin este însărcinată

Iustina și Cornel au plecat în vacanță în Dubai, fără să aștepte la o tragedie. În timpul călătoriei s-a declanșat războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite. Ei au reușit zilele trecute să se întoarcă teferi acasă.

După ce au trecut prin clipe de coșmar, Iustina și Cornel, fostul cuplu care a participat la Insula Iubirii, au reușit să revină în țară. Cei doi se aflau în Dubai în vacanță, însă lucrurile nu au mers așa cum au sperat.

Iustina este însărcinată, și împreună cu ei era și fetița lor. Toți au fost puși în pericol din cauza atacurilor care au avut loc. Ei s-au panicat foarte tare, însă acum câteva zile au scăpat din Orientul Mijlociu și au ajuns teferi acasă. Cei doi au transmis și un mesaj pe rețelele de socializare despre situația neplăcută prin care au trecut.

Iustina și Cornel/ Sursa: Instagram
Iustina și Cornel/ Sursa: Instagram

Ce au transmis Iustina și Cornel după ce au ajuns acasă

Cuplul trebuia să plece din Dubai în data de 3 martie. Zborul lor a fost anulat și au trebuit să mai aștepte câteva zile până să poată să se întoarcă. Ei au aterizat în această dimineață în România și au mărturisit că a stat cu panică până când s-au îmbarcat, dar și până au aterizat. Ea se temea să nu fie și acest zbor anulat.

Am aterizat în București! Nu îmi vine să cred. Aveam zborul luat de pe data de 4 martie și am stat cu emoții până am urcat în avion! Vă mulțumesc enorm pentru grijă și pentru toate gândurile bune! Cine nu a plecat încă, recomand acest zbor: Fly Dubai – Dubai – București, ora 03.30, a spus Iustina pe pagina sa de Instagram.

Iustina ar fi trebuit să meargă la medic

Iustina Loghin este însărcinată pentru a doua oară. Ea a spus că ar fi trebuit pe data de 6 martie să ajungă la medicul care îi monitorizează sarcina pentru a afla sexul bebelușului. Din cauza faptului că abia astăzi au ajuns acasă, Iustina a pierdut programarea și va urma să meargă în altă zi pentru a vedea dacă va avea fată sau băiat. Tot ea a mai declarat că își dorește o petrecere de gender reveal, după ce va afla sexul copilului.

Pe 6 avem controlul pentru a afla dacă vom avea băiețel sau fetiță, tocmai pregăteam petrecerea, dar n-am mai avut cum să o pregătesc. Dacă ajungem pe 7-8 în țară, o să fac ceva, pentru că vreau să aflăm frumos ce vom avea, a spus șatena.

VEZI ȘI: Iustina, prinsă în Dubai de bombardamentele din Emirate: ”Mi-e foarte frică”

Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta Insula iubirii, pusă la zid

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Singura băutură care îmbunătățește digestia după o masă bogată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Știri
Singura băutură care îmbunătățește digestia după o masă bogată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Ce cadou să-i faci iubitei de 8 Martie, în funcție de zodia ei. Avem 3 variante: low-cost, mediu și premium
Știri
Ce cadou să-i faci iubitei de 8 Martie, în funcție de zodia ei. Avem 3 variante: low-cost, mediu…
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a...
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar!
Gandul.ro
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
„Există 3 alimente din supermarket de care nu m-aș atinge niciodată”. Avertismentul unui profesionist în domeniul siguranței alimentare
Adevarul
„Există 3 alimente din supermarket de care nu m-aș atinge niciodată”. Avertismentul unui...
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în Iran și de ce apare Ucraina în ecuație
Digi24
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în...
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Mediafax
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună...
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Trei filme pe care să le vezi pentru a înțelege viața din Iran
go4it.ro
Trei filme pe care să le vezi pentru a înțelege viața din Iran
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar!
Gandul.ro
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Singura băutură care îmbunătățește digestia după o masă bogată, potrivit dr. nutriționist ...
Singura băutură care îmbunătățește digestia după o masă bogată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Ce cadou să-i faci iubitei de 8 Martie, în funcție de zodia ei. Avem 3 variante: low-cost, mediu și ...
Ce cadou să-i faci iubitei de 8 Martie, în funcție de zodia ei. Avem 3 variante: low-cost, mediu și premium
Mariana Moculescu, momente tensionate la Tribunalul București. Fosta soție a lui Horia Moculescu, la ...
Mariana Moculescu, momente tensionate la Tribunalul București. Fosta soție a lui Horia Moculescu, la un pas să rămână pe drumuri
Decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Instanța din Italia a dat verdictul!
Decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Instanța din Italia a dat verdictul!
Gabriela Cristea, la un pas de accident din cauza unui șofer teribilist. L-a reclamat la Poliție: ”E ...
Gabriela Cristea, la un pas de accident din cauza unui șofer teribilist. L-a reclamat la Poliție: ”E datoria mea”
Mesaje scurte și SMS-uri de 8 Martie: Urări rapide pentru rețelele sociale și WhatsApp
Mesaje scurte și SMS-uri de 8 Martie: Urări rapide pentru rețelele sociale și WhatsApp
Vezi toate știrile
×