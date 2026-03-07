Acasă » Știri » Decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Instanța din Italia a dat verdictul!

De: Alina Drăgan 07/03/2026 | 12:45
Dani Mocanu și fratele său vor fi extrădați în România

Așteptarea a luat sfârșit pentru Dani Mocanu și fratele său Nando. Instanța supremă din Italia a decis, în mod definitiv, ca aceștia să fie predați autorităților din România. Hotărârea închide procedurile judiciare desfășurate pe teritoriul italian și permite continuarea proceselor legale în România.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Ei au fugit în Italia, unde au fost prinși și trimiși în arest la domiciliu până când instanța va lua o decizie în privința cererii de extrădare. Iar acum decizia a fost luată și este definitivă.

De câteva luni, Dani Mocanu și Nando se află în Italia și așteaptă să afle dacă vor fi sau nu extrădați. Iar acum această așteptare a luat sfârșit. Ministerul Justiției a transmis că, joi, 5 martie 2026, Curtea Supremă de Casație din Italia a pronunțat verdictul final privind predarea celor doi cetățeni români.

Decizia vine după solicitarea formulată de autoritățile judiciare din România și nu mai poate fi contestată, ceea ce înseamnă că procedura de transfer intră în etapa de aplicare. Astfel, în perioada următoare, autoritățile din cele două state urmează să stabilească detaliile organizatorice pentru aducerea fraților Mocanu în România.

După ce Dani Mocanu și Nado o să ajungă în România, aceștia vor fi preluați de autorități pentru continuarea procedurilor judiciare și executarea deciziilor dispuse de instanțe.

„Ministerul Justiției informează că astăzi, Corte Suprema di Cassazione, instanța supremă din Italia, a pronunțat hotărârea definitivă privind predarea numiților Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel, în baza solicitării autorităților române. Această decizie confirmă încă o dată eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană.

Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiției și al autorităților române implicate în acest dosar, evidențiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare. Potrivit procedurilor legale, în următoarea perioadă, cei doi cetățeni români vor fi aduși în România pentru continuarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis Ministerul Justiției.

Reamintim că în noiembrie 2025, Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare, iar fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de șapte ani de detenție. Sentințele au fost pronunțate într-un dosar care vizează implicarea lor într-un episod violent.

Mai exact, cei doi frați au fost condamnați într-un dosar de tentativă de omor, ce are legătură cu un incident violent petrecut în 2022, la o benzinărie din Pitești. Procurorii au susținut că Dani Mocanu ar fi participat la o bătaie soldată cu victime, fapt ce a dus la condamnarea sa.

