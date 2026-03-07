BANCUL ZILEI | Ce are fiecare femeie

Astăzi este sâmbătă, așa că este timpul pentru un moment de pauză, de relaxare și mai ales de râsete. După o săptămână grea, plină de muncă, CANCAN.RO îți propune să savurezi un nou banc.

Fiecare femeie are:

-o pereche de pantofi care o strâng

-0 rochie în care nu intră

-un ruj care nu i se potrivește

-și un bărbat care i-a stricat viața!

Alte bancuri amuzante

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo! – Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent!

În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

Tânărul care s-a mutat cu iubita

-Băi, de când m-am mutat împreună cu prietena mea, am hotărât amândoi să facem cumpărăturile pe rând. O zi ea, o zi eu, o zi ea, o zi eu… și tot așa.

-Tare. Și care e diferența?

-Păi acum o zi mâncăm, o zi bem, o zi mâncăm, o zi bem…

A apărut un șef nou

Un șef nou se adresează colectivului:

– Luni ne odihnim după weekend, marți ne pregătim de muncă, miercuri lucrăm, joi ne odihnim, iar vineri ne pregătim de weekend. Sunt întrebări?

– Da. Miercuri, lucrăm toată ziua?

Fiul unui prosper om de afaceri

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

