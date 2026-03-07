Acasă » Exclusiv » Carmen Harra, avertisment pentru români! Prețurile care vor exploda după atacurile din Orientul Mijlociu

Carmen Harra, avertisment pentru români! Prețurile care vor exploda după atacurile din Orientul Mijlociu

De: roxana tudorescu 07/03/2026 | 14:57
Carmen Harra, avertisment pentru români! Prețurile care vor exploda după atacurile din Orientul Mijlociu
Carmen Harra a vorbit pentru CANCAN.RO despre perioada incertă și dificilă provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Celebra clarvăzătoare ne-a făcut mărturisiri uimitoare despre cum va fi afectată România de această situație, țările în care se va extinde conflictul și problemele pe care Donald Trump le va întâmpina. Toate detaliile, în articol.

Situația critică în care se află țările islamice, după ce au fost atacate de SUA și Israel, a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care conflictul va escalada și va afecta Europa. Oamenii au intrat în alertă și nu știu la ce să se aștepte pe viitor. CANCAN.RO a contactat-o pe Carmen Harra pentru a afla ce urmează pentru omenire, dar mai ales pentru România.

Carmen Harra, previziuni despre război: „Va afecta toate ariile din jur”

Carmen Harra ne-a dezvăluit faptul că aceste tensiuni au început într-un an nefavorabil, pentru că 2026 are vibrația 1, iar un lucru care începe în acest an va dura mult. Clarvăzătoarea ne-a spus și că vor fi afectate toate ariile din jur și există șanse mari ca acest conflict să se extindă.

„O să țină aceste tensiuni pentru că începe într-un moment greșit. 2026 este an de început, cifra 1. Războiul acesta începe în anul 1 și ce începe în anul 1 ține mult. O să țină și o să dea în altceva, din nefericire, iar asta va afecta toate ariile din jur. Nu este deloc un lucru benefic, dimpotrivă. 

Conflictele pot dura mult timp pentru că încep sub o energie care va ajuta ca războiul să se perpetueze. Există posibilitatea să se extindă din Orientul Mijlociu, din nefericire. Mare greșeală karmică au făcut! Pe americani îi va costa foarte mult. O să se scumpească totul, inflația va fi la cer, prețurile vor exploda, iar oamenii o vor duce mai greu.

Am spus acum câteva luni că anul acesta e anul când o să cadă președinți și conducători ai lumii. A căzut cel din Venezuela și vor mai urma. E un an de răsturnări politice majore. Ei au omorât un lider politic, dar n-au omorât o credință, un concept. Este exact ca și cum ar fi venit americanul și l-ar fi omorât pe Ceaușescu pentru a ne scăpa de el. A trebuit noi să facem ce am făcut la Revoluție, nu să vină alții din afară. Unii se bucură, alții sunt revoltați, așa că au apărut tensiuni imense la ei. Ca dovadă, ei atacă peste tot.”, a spus Carmen Harra.

Carmen Harra, previziuni pentru 2026 /Foto: Social media

Cum vor fi afectați românii

În ceea ce privește România, Carmen Harra spune că țara noastră va fi afectată doar din punct de vedere material, iar românii vor resimți puternic inflația pe viitor. Mai mult, doctorul în psihologie a vorbit și despre problemele majore pe care Donald Trump, liderul SUA, le va avea pe viitor. Cât despre cei care investesc în imobiliare în Dubai, clarvăzătoarea le-a oferit un sfat clar: să nu o mai facă.

„România este afectată doar material din cauza inflației care va urma. Tensiunile se simt și în țară pentru că deja avem scăderi de salarii, de pensii, mărirea vârstei de pensionare și așa mai departe. Trump este într-o perioadă foarte dificilă a vieții lui, îl lasă sănătatea, deși nu vrea să admită. Va avea o cumpănă uriașă anul acesta și s-ar putea să aflăm că ceva rău i s-a întâmplat. Are cel mai rău rating pe care l-a avut vreodată vreun președinte, cifrele în cazul lui sunt dezastru anul acesta. Conflictul nu e doar în Orientul Mijlociu, că deși este acolo, sunt afectate toate țările învecinate. Este și Anglia implicată, o să se implice și alte țări din Europa. Pe tabla de șah e o greșeală politică. I-au atacat pe premisa că este o bombă nucleară pe care, teoretic, ar fi avut-o, dar, de fapt, nu au bomba nucleară. America nu a făcut greșeala asta în 2003 când a atacat pe premisa că există nu știu ce bombe, dar s-a dovedit că n-a fost nimic adevărat. E o greșeală politică și îi aparține lui Trump, nu altcuiva. El a vrut să facă o diversiune și de a distrage atenția de la dosarul Epstein și la câtă vâlvă s-a creat, și pe bună dreptate, cu acele file, e normal să vrea să mute atenția pe altceva. Eu am spus mereu tuturor: Nu vă mai luați case în Dubai! În teorie este sigur, dar iată că dacă nu cunoști situația și ce se va întâmpla în viitor, riști aiurea.



