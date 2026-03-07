Acasă » Știri » Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital

Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital

De: Alina Drăgan 07/03/2026 | 15:33
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, accident rutier /Foto: Facebook

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă, 7 martie 2026, într-un accident rutier! În urma impactului, oficialul a scăpat nevătămat, însă două persoane aflată în celălalt autoturism au ajuns la spital. Cum s-a întâmplat totul?

Sâmbătă, 7 martie, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rurier în Sectorul 1 al Capitalei. Din primele detalii despre evenimentul rutier, se pare că oficialul se afla la volanul mașinii sale, atunci când nu a acordat prioritate unui alt autoturism.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, accident rutier

Ministrul Finanțelor a fost protagonistul unui accident rutier ce a avut loc astăzi, 7 martie. Totul s-a întâmplat pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Din primele informații, Alexandru Nazare se afla la volan și nu ar fi acordat prioritate unei mașini care efectua servicii de ride-sharing.

Accidentul nu a fost unul grav, iar în urma celor întâmplate oficialul a scăpat nevătămat. Însă, pe de cealaltă parte, doi pasageri din autoturismul de ride-sharing au suferit răni ușoare și au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

De asemenea, la fața locului au ajuns și oamenii legii care au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Conform procedurilor, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă ar putea fi deschis, având în vedere că două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Mașina condusă de ministru circula pe o stradă din sectorul 1, iar accidentul ar fi avut loc din cauza neacordării de prioritate. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea.

Decizie de ultimă oră în cazul lui Kader Keita, fotbalistul de la Rapid care a provocat un accident și a rănit o femeie

Carambol pe autostrada A4, din cauza poleiului! 9 mașini implicate în accident + 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

