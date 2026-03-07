Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă, 7 martie 2026, într-un accident rutier! În urma impactului, oficialul a scăpat nevătămat, însă două persoane aflată în celălalt autoturism au ajuns la spital. Cum s-a întâmplat totul?

Sâmbătă, 7 martie, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rurier în Sectorul 1 al Capitalei. Din primele detalii despre evenimentul rutier, se pare că oficialul se afla la volanul mașinii sale, atunci când nu a acordat prioritate unui alt autoturism.

Ministrul Finanțelor a fost protagonistul unui accident rutier ce a avut loc astăzi, 7 martie. Totul s-a întâmplat pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Din primele informații, Alexandru Nazare se afla la volan și nu ar fi acordat prioritate unei mașini care efectua servicii de ride-sharing.

Accidentul nu a fost unul grav, iar în urma celor întâmplate oficialul a scăpat nevătămat. Însă, pe de cealaltă parte, doi pasageri din autoturismul de ride-sharing au suferit răni ușoare și au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

De asemenea, la fața locului au ajuns și oamenii legii care au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Conform procedurilor, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă ar putea fi deschis, având în vedere că două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Mașina condusă de ministru circula pe o stradă din sectorul 1, iar accidentul ar fi avut loc din cauza neacordării de prioritate. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea.

