Fiul nelegitim al lui Diego Maradona, arestat! Ce acuzații i se aduc lui Santiago Lara

Santiago Lara, cel care ani la rând a susținut că este fiul nelegitim al legendarului Diego Maradona, a fost arestat. Tânărul a fost încătușat în timpul unui operațiuni antidrog. În timpul radiului, autoritățile au găsit cantități mari de substanțe interzise.

Santiago Lara a fost arestat în La Plata, la aproximativ 65 km sud-est de Buenos Aires, împreună cu alți doi suspecți, printre care și tatăl său, Marcelo. În timpul raidului, autoritățile au confiscat cocaină, rășină de cannabis, ecstasy și metamfetamină, precum și cântare de precizie, șapte telefoane mobile și bani în numerar.

Marcelo Lara, ar fi fost identificat drept liderul rețelei de trafic de droguri și se presupune că ar fi coordonat operațiunea cu ajutorul lui Santiago.

Alături de Santiago Lara și tatăl său a fost arestată și o femeie, angajată a unei închisori. Autoritățile bănuiesc că aceștia ar fi distribuit în La Plata și în orașul apropiat City Bell substanțe interzise.

Santiago Lara susține că este fiul lui Diego Maradona

În anul 2016, pe vremea când avea 15 ani, Santiago Lara a alimentat zvonurile potrivit cărora ar fi al șaselea copil al lui Diego Maradona. La acea vreme, el susținea că mama sa, fost model, care a murit tragic de cancer pulmonar în 2006, la vârsta de 23 de ani, ar fi avut o relație ascunsă cu regretatul fotbalist.

Santiago Lara declara atunci că la vârsta de 13 ar fi aflat că este fiul celebrului star. Acesta avea și o podoabă capilară asemănătoare cu cea a fotbalistului și a construit povestea pe baza asemănării izbitoare.

„Am aflat după ce am trecut pe lângă un chioșc de ziare de lângă casa mea și am văzut coperta unei reviste cu fața lui Maradona pe ea, iar sub ea era fotografia mea pixelată. Am rămas în stare de șoc, pentru că nu înțelegeam ce caut eu în acea revistă. Am fugit acasă și l-am întrebat pe Marcelo ce se întâmplă, iar el mi-a explicat totul. Mi-a spus că mama mea era cunoscută în lumea modelingului când era mai tânără și că el avusese mereu sentimentul că eu nu sunt fiul lui. Mi-a spus că fusese cerut un test ADN, dar că acesta nu a mai fost făcut niciodată”, declara Santiago Lara, la vremea respectivă.

De asemenea, după decesul lui Maradona, pe 25 noiembrie 2020, Santiago a cerut exhumarea corpului câștigătorului Cupei Mondiale pentru a face un test de paternitate. Însă, rezultatele testului ADN au arătat că Maradona nu era tatăl său.

