Procesul pentru moartea lui Diego Maradona va începe în 2026. Cine sunt suspecții

Cazul morții lui Diego Maradona continuă să țină prima pagină a presei internaționale, iar justiția argentiniană se pregătește pentru un nou proces care va începe în martie 2026, la San Isidro. Legenda fotbalului argentinian, decedată în 2020, rămâne în centrul unei anchete complexe, în care sunt judecați șapte cadre medicale acuzate că nu i-au acordat îngrijirile corespunzătoare în ultimele ore de viață.

Un nou proces privind moartea lui Diego Maradona, survenită în 2020, va începe pe 17 martie 2026 la San Isidro, Argentina, după ce primul demers judiciar fusese anulat. Circumstanțele decesului legendei fotbalului argentinian continuă să ridice semne de întrebare, iar în fața instanței vor fi din nou șapte cadre medicale: medici, psihiatru, psiholog și asistente acuzate de neglijență în îngrijirea fotbalistului în ultimele sale ore. Acuzarea le impută „ucidere din culpă cu intenție indirectă”, fapta fiind pedepsită cu închisoare între 8 și 25 de ani. O audiere preliminară este programată pentru 12 noiembrie, pentru stabilirea detaliilor procedurii.

În cadrul audierilor, expertul medico-legal Mauricio Cassinelli a oferit informații dramatice despre starea în care se afla Maradona înainte de deces. Fostul jucător avea inima de două ori mai grea decât normal, prezentând un edem generalizat care afecta întreg corpul, iar moartea a survenit după aproximativ 12 ore de suferință.

Autopsia a relevat că organismul său acumulase peste patru litri de lichid, dintre care trei litri doar în zona abdominală, iar cauza oficială a decesului a fost raportată ca edem pulmonar acut asociat cu insuficiență cardiacă și cardiomiopatie dilatativă. Specialistul a subliniat că fotbalistul ar fi trebuit monitorizat și tratat într-un spital, nu la domiciliu.

Primul proces deschis a fost anulat

Primul proces fusese anulat după ce o judecătoare implicată fără știrea părților într-un documentar despre dosar a fost recuzată și a demisionat, ceea ce a dus la invalidarea procedurii. În plus, o asistentă, Gisela Madrid, va fi judecată separat într-un dosar disjuns, conform solicitării sale aprobate de instanță.

Procesul va analiza dacă decesul lui Maradona era inevitabil, datorită problemelor sale de sănătate și dependențelor, sau dacă ar fi putut fi prevenit prin îngrijiri medicale corespunzătoare. Inculpații resping acuzațiile și susțin că și-au îndeplinit responsabilitățile, însă riscă pedepse severe în cazul unei condamnări.

