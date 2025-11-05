Acasă » Știri » Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare

Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare

De: Mirela Loșniță 05/11/2025 | 19:01
Sursă foto: Captură Video

Lumea fotbalului este în doliu după moartea fulgerătoare a lui Emeric Ienei. Legendarul antrenor s-a stins din viață, în dimineața de 5 noiembrie 2025, după ce a suferit mai multe complicații medicale. Când va fi condus pe ultimul drum legendarul antrenor – vedeți în articol!

Durere uriașă în lumea fotbalului, după moartea lui Emeric Ienei. Legendarul antrenor al Stelei s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani, lăsând în urma lui o durere imensă. Acesta ar fi fost diagnosticat cu probleme cardiace, dar și cu Alzheimer. La începutul lunii octombrie, Emeric Ienei a fost internat în secția de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bihor. Astăzi, 5 noiembrie, fostul antrenor s-a stins din viață și a fost înconjurat de familie și cei dragi, la el acasă.

Când va fi înmormântat Emeric Ienei

La scurt timp după ce anunțul trist legat de moartea lui Emeric Ienei a fost făcut public, au fost aflate și detaliile despre înmormântarea acestuia. Antrenorul stelei va fi înmormântat cu onoruri militare la Oradea, sâmbătă, în data de 8 noiembrie. De asemenea, cei care vor să îi aducă un ultim omagiu pot merge să aprindă o lumânare pe esplanada din fața Stadionului „Steaua”.

„Emerich Jenei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea. Moartea marelui antrenor român a lăsat un gol imens în familia Stelei, dar nu numai.

Tehnicianul echipei legendare din 1986, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, este evocat acum de toți foștii săi elevi. ”Nea Imi nu m-a învățat doar fotbal. M-a învățat să cresc. Să am răbdare. Să fiu Om înainte de a fi jucător! Vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați dăruit. Pentru încredere. Pentru curaj. Pentru liniște. Pentru zâmbet!”, a scris Gabi Balint.

Toți cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului ”Steaua” (Zona tunurilor).

General de brigadă, Emerich Jenei va fi înmormântat cu onoruri militare. Ne vom aminti mereu de zâmbetul său cald, de vocea lui blândă și de exemplul unui om care a pus onoarea mai presus de victorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 😢”, este mesajul transmis de Steaua București.

