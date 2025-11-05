Acasă » Știri » Cum și-ar fi trăit Emeric Ienei ultimii ani din viață. Dezvăluiri despre problemele de sănătate pe care le avea

De: Mirela Loșniță 05/11/2025 | 17:25
Rică Răducanu, legenda clubului Rapid, și-a exprimat durerea față de moartea antrenorului Emeric Ienei, pe care l-a respectat și admirat întotdeauna pentru eleganța sa și pentru exigența de care dădea dovadă pe terenul de fotbal.

Emeric Ienei, legendarul antrenor de fotbal, a murit la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care a stat internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Acesta s-a stins din viață după o perioadă lungă în care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Aparițiile sale din ultimii ani au fost din ce în ce mai rare, semn că sănătatea nu îi permitea acest lucru.

Emeric Ienei a fost internat din cauza unei pneumonii severe, iar medicii au stabilit ca aceasta a fost cauza decesului. De numele său se leagă cea mai mare reușită a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1986, cu echipa din Ghencea.

„Emeric Ienei, antrenorul legendar al Stelei, a încetat astăzi din viaţă, la vârsta de 88 de ani. Măcinat de probleme de sănătate, dureri de picioare şi o inimă tot mai slăbită, uneori pierzându-se printre amintiri, a trăit discret şi liniştit în ultimii ani, la Oradea, oraşul pe care îl iubea atât de mult. Un lord al fotbalului. A plecat să antreneze, acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita şi îi vom cinsti memoria, aşa cum se cuvine”, este o parte din mesajul Clubului Steaua, postat pe conturile sociale.

După ce a aflat de moartea fostului antrenor, Rică Răducanu, fostul portar al echipei Rapid, a vorbit despre Emeric Ienei, pe care precizează că l-a admirat întotdeauna, mai ales pentru eleganța în ținută, fiind mereu îmbrăcat la patru ace:

„Dumnezeu să îl ierte, săracul! Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi. Nu ieșea cu noi la petrecere, nu era de-ai noștri, tată, cu gagici și cu paharul! Ca antrenor, era însă foarte exigent, a luat și Cupa Campionilor. Nu le mergea cu el, toți fotbaliștii ziceau: „Mamă, să vezi ce ne face!” Era exigent, dar avea și rezultate!”, a spus pentru Click.

Emeric Ienei a fost căsătorit cu scrimera Ileana Gyulai, dar prima căsnicie a avut-o cu actrița Vasilica Tastaman. Rică Răducanu a povestit detalii incendiare și despre relația lor.

„Emeric a fost însurat și cu actrița Vasilica Tastaman, venea să o vadă la Teatrul „Constantin Tănase”, apoi, după spectacolul de revistă, o scotea la masă și la cafeluță la Capșa sau pe la Athenee Palace. Ea era elegantă, mirosea a parfum, era divă! Mă și ofticam, cum or putea să meargă mereu la localuri de lux, că noi n-aveam bani. Mai mergeam pe la restaurantul Berlin, unde berea era ieftină. Elegant a fost mereu, dar și tare frumușel, erau topite femeile după Emeric!”, a mai spus Rică Răducanu.

De ce a murit Emeric Ienei? Boala de care suferea fostul mare antrenor

ULTIMA ORĂ
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și ...
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și una și alta”
Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică
Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine ...
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine rămâne cu premiul de consolare
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Cel mai mare sportiv român din istorie a fost ales! Nadia Comăneci, Gică Hagi, Simona Halep și David ...
Cel mai mare sportiv român din istorie a fost ales! Nadia Comăneci, Gică Hagi, Simona Halep și David Popovici s-au bătut pentru locul 1
