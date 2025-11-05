Cum și-ar fi trăit Emeric Ienei ultimii ani din viață. Dezvăluiri despre problemele de sănătate pe care le avea

Rică Răducanu, legenda clubului Rapid, și-a exprimat durerea față de moartea antrenorului Emeric Ienei, pe care l-a respectat și admirat întotdeauna pentru eleganța sa și pentru exigența de care dădea dovadă pe terenul de fotbal.

Emeric Ienei, legendarul antrenor de fotbal, a murit la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care a stat internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Acesta s-a stins din viață după o perioadă lungă în care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Aparițiile sale din ultimii ani au fost din ce în ce mai rare, semn că sănătatea nu îi permitea acest lucru.

Cum și-ar fi trăit Emeric Ienei ultimii ani din viață

Emeric Ienei a fost internat din cauza unei pneumonii severe, iar medicii au stabilit ca aceasta a fost cauza decesului. De numele său se leagă cea mai mare reușită a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1986, cu echipa din Ghencea.

„Emeric Ienei, antrenorul legendar al Stelei, a încetat astăzi din viaţă, la vârsta de 88 de ani. Măcinat de probleme de sănătate, dureri de picioare şi o inimă tot mai slăbită, uneori pierzându-se printre amintiri, a trăit discret şi liniştit în ultimii ani, la Oradea, oraşul pe care îl iubea atât de mult. Un lord al fotbalului. A plecat să antreneze, acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita şi îi vom cinsti memoria, aşa cum se cuvine”, este o parte din mesajul Clubului Steaua, postat pe conturile sociale.

După ce a aflat de moartea fostului antrenor, Rică Răducanu, fostul portar al echipei Rapid, a vorbit despre Emeric Ienei, pe care precizează că l-a admirat întotdeauna, mai ales pentru eleganța în ținută, fiind mereu îmbrăcat la patru ace:

„Dumnezeu să îl ierte, săracul! Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi. Nu ieșea cu noi la petrecere, nu era de-ai noștri, tată, cu gagici și cu paharul! Ca antrenor, era însă foarte exigent, a luat și Cupa Campionilor. Nu le mergea cu el, toți fotbaliștii ziceau: „Mamă, să vezi ce ne face!” Era exigent, dar avea și rezultate!”, a spus pentru Click.

Emeric Ienei a fost căsătorit cu scrimera Ileana Gyulai, dar prima căsnicie a avut-o cu actrița Vasilica Tastaman. Rică Răducanu a povestit detalii incendiare și despre relația lor.

„Emeric a fost însurat și cu actrița Vasilica Tastaman, venea să o vadă la Teatrul „Constantin Tănase”, apoi, după spectacolul de revistă, o scotea la masă și la cafeluță la Capșa sau pe la Athenee Palace. Ea era elegantă, mirosea a parfum, era divă! Mă și ofticam, cum or putea să meargă mereu la localuri de lux, că noi n-aveam bani. Mai mergeam pe la restaurantul Berlin, unde berea era ieftină. Elegant a fost mereu, dar și tare frumușel, erau topite femeile după Emeric!”, a mai spus Rică Răducanu.

De ce a murit Emeric Ienei? Boala de care suferea fostul mare antrenor

