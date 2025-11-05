De ce a murit Emeric Ienei? Boala de care suferea fostul mare antrenor

Este doliu în sportul românesc! În dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie, Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Care este boala de care suferea fostul mare antrenor orădean?

Lumea fotbalului românesc este în doliu. După ce a suferit mai multe complicații medicale, în dimineața zilei de 5 noiembrie, Emeric Ienei s-a stins din viață. Starea de sănătate a lui Emeric Ienei a început să se deterioreze la începutul anului trecut

De ce afecțiuni suferea Emeric Ienei

Fostul antrenor ar fi fost diagnosticat cu probleme cardiace, dar și cu Alzheimer. La începutul lunii octombrie, Emeric Ienei a fost internat în secția de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bihor. După ce a stat două săptămâni în spital, la finalul săptămânii trecute, fostul mare antrenor a fost externat.

Din păcate, medicii au considerat că au făcut tot ceea ce a ținut de competențele lor și au decis externarea lui. Miercuri, 5 noiembrie, Emeric Ienei s-a stins din viață. Fostul antrenor avea 88 de ani și a murit înconjurat de familie și cei dragi, la el acasă.

Emeric Ienei rămâne în istoria sportului românesc datorită celei mai mari performanțe din fotbal, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua (în 1986), la finala cu F.C Barcelona. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în județul Arad, localitatea Agrișu Mic și a absolvit cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din București. Legenda fotbalului românesc a fost căsătorit de două ori. Prima dată cu actrița Vasilica Tastaman – alături de care are un băiat – și a doua oară cu Ileana Ienei, care i-a dăurit o fată.

A murit legendarul Emeric Ienei! Avea 88 de ani

Marele regret al lui Helmut Duckadam. A murit neîmpăcat: ”Nu s-a dorit să se găsească o soluție”