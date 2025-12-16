Fotbalistul care vrea să părăsească echipa din cauza soției! Blondina l-a pus să se transfere imediat. Care e motivul

Karim Adeyemi, unul dintre cei mai importanți jucători ai Borussiei Dortmund, a transmis conducerii clubului dorința de a părăsi echipa și insistă pentru un transfer cât mai rapid.

Conform informațiilor apărute în presa germană, decizia atacantului ar fi influențată de viața personală, întrucât partenera sa, Loredana, preferă traiul într-un mare oraș european, în detrimentul Dortmundului.

Fotbalistul care vrea să părăsească echipa din cauza soției

Pentru a-și atinge obiectivul, internaționalul german a decis să își schimbe agentul și să înceapă discuții privind modificarea contractului actual, astfel încât să poată facilita o eventuală mutare. Negocierile au fost deja demarate, iar presiunea asupra clubului crește.

Borussia Dortmund se află într-o situație delicată, având în vedere că Adeyemi este considerat unul dintre cei mai valoroși jucători din lot. Contractul său este valabil până în 2027, iar oficialii clubului sunt conștienți că o eventuală prelungire ar trebui să includă o clauză de reziliere ridicată, pentru a proteja interesele echipei.

Totuși, cum fotbalistul de 23 de ani nu intenționează să semneze un nou acord, varianta realistă ar fi ca acesta să fie transferat cel târziu în vara viitoare.

Cine este Karim Adeyemi

La nivel internațional, Adeyemi a bifat 11 selecții pentru naționala Germaniei, reușind să înscrie un gol. Evoluțiile sale au atras atenția mai multor cluburi europene, iar interesul este în creștere, în special din partea echipelor din Premier League. Printre formațiile menționate se află Arsenal, Manchester United și Chelsea, însă lista ar putea fi completată de alte cluburi odată ce situația sa contractuală va deveni clară.

Potrivit surselor din Germania, Borussia Dortmund ar solicita aproximativ 70 de milioane de euro pentru transferul internaționalului german. În actualul sezon de Bundesliga, Adeyemi a evoluat în 14 partide, în care a marcat patru goluri și a oferit un assist, confirmându-și statutul de jucător decisiv.

Pe lângă cariera sportivă, detaliile despre familia sa atrag atenția. Mama lui, Alexandra, este originară din Brașov, iar tatăl, Abbey, a fost fotbalist în Nigeria. Cei doi locuiesc în prezent la Unterhaching, o suburbie a orașului Munchen. Bunica lui Adeyemi, Sanda Manciulea, trăiește la Brașov, iar Alexandra a plecat în Germania în 1995, imediat după ce a absolvit liceul.

Situația lui Karim Adeyemi rămâne una dintre cele mai urmărite în fotbalul european, iar decizia finală privind viitorul său ar putea influența semnificativ atât Borussia Dortmund, cât și piața transferurilor din vara următoare.

