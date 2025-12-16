Acasă » Știri » Sport » Fotbalistul care vrea să părăsească echipa din cauza soției! Blondina l-a pus să se transfere imediat. Care e motivul

Fotbalistul care vrea să părăsească echipa din cauza soției! Blondina l-a pus să se transfere imediat. Care e motivul

De: David Ioan 16/12/2025 | 20:48
Fotbalistul care vrea să părăsească echipa din cauza soției! Blondina l-a pus să se transfere imediat. Care e motivul
Fotbalistul care vrea să părăsească echipa din cauza soției. Foto: Colaj Profimedia/Instagram

Karim Adeyemi, unul dintre cei mai importanți jucători ai Borussiei Dortmund, a transmis conducerii clubului dorința de a părăsi echipa și insistă pentru un transfer cât mai rapid.

Conform informațiilor apărute în presa germană, decizia atacantului ar fi influențată de viața personală, întrucât partenera sa, Loredana, preferă traiul într-un mare oraș european, în detrimentul Dortmundului.

Karim şi Loredana Adeyemi. Foto: Instagram

Fotbalistul care vrea să părăsească echipa din cauza soției

Pentru a-și atinge obiectivul, internaționalul german a decis să își schimbe agentul și să înceapă discuții privind modificarea contractului actual, astfel încât să poată facilita o eventuală mutare. Negocierile au fost deja demarate, iar presiunea asupra clubului crește.

Borussia Dortmund se află într-o situație delicată, având în vedere că Adeyemi este considerat unul dintre cei mai valoroși jucători din lot. Contractul său este valabil până în 2027, iar oficialii clubului sunt conștienți că o eventuală prelungire ar trebui să includă o clauză de reziliere ridicată, pentru a proteja interesele echipei.

Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...

Totuși, cum fotbalistul de 23 de ani nu intenționează să semneze un nou acord, varianta realistă ar fi ca acesta să fie transferat cel târziu în vara viitoare.

Cine este Karim Adeyemi

La nivel internațional, Adeyemi a bifat 11 selecții pentru naționala Germaniei, reușind să înscrie un gol. Evoluțiile sale au atras atenția mai multor cluburi europene, iar interesul este în creștere, în special din partea echipelor din Premier League. Printre formațiile menționate se află Arsenal, Manchester United și Chelsea, însă lista ar putea fi completată de alte cluburi odată ce situația sa contractuală va deveni clară.

Potrivit surselor din Germania, Borussia Dortmund ar solicita aproximativ 70 de milioane de euro pentru transferul internaționalului german. În actualul sezon de Bundesliga, Adeyemi a evoluat în 14 partide, în care a marcat patru goluri și a oferit un assist, confirmându-și statutul de jucător decisiv.

Pe lângă cariera sportivă, detaliile despre familia sa atrag atenția. Mama lui, Alexandra, este originară din Brașov, iar tatăl, Abbey, a fost fotbalist în Nigeria. Cei doi locuiesc în prezent la Unterhaching, o suburbie a orașului Munchen. Bunica lui Adeyemi, Sanda Manciulea, trăiește la Brașov, iar Alexandra a plecat în Germania în 1995, imediat după ce a absolvit liceul.

Situația lui Karim Adeyemi rămâne una dintre cele mai urmărite în fotbalul european, iar decizia finală privind viitorul său ar putea influența semnificativ atât Borussia Dortmund, cât și piața transferurilor din vara următoare.

CITEŞTE ŞI: Ionel Ganea, prima apariție publică după moartea fiului său: “Îmi mai rămâne doar să mă apropii de Dumnezeu”

E oficial! Cristiano Ronaldo își face debutul în actorie în cea mai tare franciză de la Hollywood. Fanii sunt în extaz

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
După Burdujan, un alt fotbalist român a ajuns rău! ”Mi-a cerut un leu! Nevasta l-a lăsat”
Știri
După Burdujan, un alt fotbalist român a ajuns rău! ”Mi-a cerut un leu! Nevasta l-a lăsat”
Contestat și criticat, Cristi Chivu le-a dat tuturor peste nas. Mesajul românului, după ce a devenit lider în Serie A
Știri
Contestat și criticat, Cristi Chivu le-a dat tuturor peste nas. Mesajul românului, după ce a devenit lider în…
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și...
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors în Londra”
Adevarul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A...
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane...
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
EXCLUSIV CANCAN! Cine este, de fapt, biderul anonim nou intrat în Licitația de Iarnă Artmark 2025: ...
EXCLUSIV CANCAN! Cine este, de fapt, biderul anonim nou intrat în Licitația de Iarnă Artmark 2025: Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, intrare spectaculoasă în Elita Artei Românești
Panica sporește la Cluj: alți doi angajați ai salonului au ajuns la spital! S-a extins ancheta epidemiologică
Panica sporește la Cluj: alți doi angajați ai salonului au ajuns la spital! S-a extins ancheta epidemiologică
Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026, potrivit ministrului Muncii. Ei sunt seniorii României care ...
Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026, potrivit ministrului Muncii. Ei sunt seniorii României care vor primi bani în plus
UPDATE: Răspunsul Iulianei Pepene | Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” ...
UPDATE: Răspunsul Iulianei Pepene | Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” în mașină. Știristei de la Antena 1 nu i-a păsat de starea civilă?
Melek, văduva lui Dani Vicol, a răbufnit: „Deci, oficial, Mario Iorgulescu este liber!” Acuzații ...
Melek, văduva lui Dani Vicol, a răbufnit: „Deci, oficial, Mario Iorgulescu este liber!” Acuzații grave la adresa magistraților: „Au foarte multe conturi pline, pline de bani”
Vezi toate știrile
×