Contestat și criticat, Cristi Chivu le-a dat tuturor peste nas. Mesajul românului, după ce a devenit lider în Serie A

De: Anca Chihaie 15/12/2025 | 10:29
Cristi chivu/foto: social media

Inter Milano a urcat din nou pe prima poziție în clasamentul Serie A, după ce a învins, cu scorul de 2-1, echipa Genoa, într-o partidă desfășurată pe terenul acesteia. Victoria obținută în deplasare a fost una crucială pentru formația antrenată de Cristi Chivu, care a reușit să profite de pașii greșiți ai principalelor rivale, AC Milan și Napoli, consolidându-și poziția de lider în campionat.

Meciul de la Genoa a fost unul intens, cu multe momente tensionate, iar Inter a demonstrat o maturitate tactică și o determinare deosebită, impunându-se în fața unei echipe care traversa o perioadă foarte bună. Genoa venea după o serie de rezultate pozitive și părea dificil de învins, dar formația lui Chivu a reușit să controleze ritmul jocului și să profite de oportunitățile create.

Ce declarații a făcut Cristi Chivu

Scorul de 2-1 reflectă un meci echilibrat, în care Inter a reușit să gestioneze avantajul obținut, deși adversarii au încercat să revină în joc. Deși golul primit de echipa milaneză a venit într-un moment în care Genoa nu mai punea presiune constantă, Inter a reușit să păstreze controlul și să încheie partida cu toate cele trei puncte. Această victorie este cu atât mai valoroasă cu cât a fost obținută împotriva unei echipe care se afla într-o formă bună.

Ascensiunea Interului în fruntea clasamentului Serie A vine după un început de sezon marcat de fluctuații, dar și de partide solide, care au consolidat echipa sub conducerea lui Chivu. În prezent, formația conduce cu 33 de puncte, având un avans de un punct în fața celor de la AC Milan, care au acumulat 32 de puncte, și de două puncte față de Napoli, aflată pe locul trei cu 31 de puncte. Această situație subliniază lupta strânsă pentru titlu și faptul că fiecare etapă poate influența decisiv ierarhia.

„Aș începe mai degrabă de la performanță și nu de la clasament (n.r. de la locul ocupat în ierarhie).

Genoa traversează un moment excelent, iar noi aveam nevoie de un meci important și am avut dreptate, pentru că, în opinia mea, am avut o performanță bună. Am primit acest gol chiar când ei încetaseră să mai preseze. Am fi putut face 3-1 pe tabelă, am fi putut fi mai atenți, dar am adus acasă cel mai important lucru: cele trei puncte. Un antrenor este bun când lucrurile merg bine, dar este criticat dacă nu obține rezultate. Și rezervele au dat dovadă de o mare maturitate”, a spus Cristi Chivu.

Cristi Chivu și Inter se pregătesc pentru o nouă provocare: câștigarea primului trofeu sub conducerea sa, Supercupa Italiei, competiție ce va avea loc în perioada următoare în Arabia Saudită. Semifinala îi va pune față în față cu Bologna pe 19 decembrie, într-un meci în care Inter va căuta să-și confirme forma bună din campionat.

Cealaltă semifinală va fi disputată între AC Milan și Napoli, finalistele Cupei Italiei și principalii rivali din Serie A. Deținătoarea trofeului este AC Milan, care în ediția precedentă, pe 6 ianuarie, a reușit să învingă Inter într-o finală dramatică, revenind de la 0-2 și marcând golul victoriei în ultimele momente ale partidei.

