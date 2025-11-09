Acasă » Știri » Sport » Cum arată Anastasia, mezina lui Cristi Chivu? Are 15 ani și e leită mama ei

Cum arată Anastasia, mezina lui Cristi Chivu? Are 15 ani și e leită mama ei

09/11/2025
Cum arată Anastasia, mezina lui Cristi Chivu? Are 15 ani și e leită mama ei
Adelina și Cristi Chivu/ Sursa foto: Instagram

Zi importantă în familia lui Cristi Chivu! Fiica cea mică a actualului antrenor de la Inter Milano a împlinit 15 ani. Cu această ocazie, Adelina Chivu a publicat o imagine cu adolescenta. Aceasta este leită mama sa.

Adelina și Cristi Chivu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din România. Sunt căsătoriți de mai bine de 17 ani și au împreună două fiice, Natalia și Anastasia. Cei doi s-au mutat de aproape două decenii în Italia, iar în această perioadă și-au ținut viața personală departe de ochii curioșilor. Totuși, renumitul fotbalist și soția sa mai împărtășesc, uneori, imagini cu urmăritorii de pe Instagram.

Anastasia, mezina lui Cristi Chivu, a împlinit 15 ani

Adelina și Cristi Chivu au avut motiv de sărbătoare. Fiica lor cea mică, Anastasia, a împlinit 15 ani. Cu această ocazie, soția actualului antrenor de la Inter Milano a publicat o imagine cu adolescenta, care îi seamănă leit. De asemenea, ea a scris și un mesaj special.

„15 ani de binecuvântări. La mulți ani, îngeraș! Te iubește mami”, a scris Adelina Chivu, pe Instagram, în dreptul imaginii cu fiica ei.

Imaginea postată de Adelina Chivu/ Sursa foto: Instagram

Internuații au fost bucuroși să o vadă pe Anastasia, mai ales că Adelina Chivu a mărturisit, în urmă cu doi ani, că fetele ei nu sunt atrase de fotografii sau postări pe rețelele de socializare. Atunci, ea a oferit și câteva detalii neștiute despre Natalia și despre sora ei.

„Pot să zic orice, că sunt la școală, altfel nu m-ar lăsa. Sunt rușinoase, nu se lasă pozate. Sunt bine, sunt foarte drăguțe. Anastasia seamănă bine fizic cu mine, un pic și caracterial. În schimb, Natalia e foarte amuzantă. Mie îmi place să cred că eu sunt aia amuzantă dintre mine și soț.

Cristi e implicat, petrece timp cu ele. Vin mai des acum în România pentru că am mai mult timp liber cu fetele. De fapt, sunt ele mai independente și îmi recâștig puțin din independența mea, pot să mă plimb, să-mi văd prietenii”, declara Adelina despre fiicele sale și viața ei, la începutul lui 2023, în emisiunea La Măruță.

