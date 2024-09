Doamne, cât de mult îl iubește Adelina pe Cristi Chivu! Așa compliment… rar primesc bărbații!

Adelina Chivu a decis să se întoarcă în televiziune după o pauză de 16 ani. Soția fostului căpitan al României, Cristi Chivu, a acceptat provocarea de a prezenta noul sezon X Factor, la Antena 1, alături de Mihai Morar. În tot acest timp de absență, jurnalista și-a dedicat timpul familiei sale. Proaspăt întoarsă în lumina reflectoarelor, i-a făcut celebrului jucător de fotbal o declarație de dragoste superbă!

Adelina și Cristi Chivu sunt căsătoriți de 17 ani și formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din România. Cei doi s-au mutat de aproape două decenii în Italia, iar în această perioadă și-au ținut viața personală departe de ochii curioșilor. Acum, prezentatoarea TV a vorbit pentru prima dată public despre povestea ei de dragoste.

Citește și: Cu ce sechele a rămas și acum Cristi Chivu după accidentarea suferită. Adelina: „Nu-și simte…”

Soția lui Cristian Chivu se pregătește să revină în lumina reflectoarelor în postura de co-prezentator în noul sezon X Factor. După o pauză de la aparițiile publice, jurnalista este una dintre cele mai așteptate reveniri în media. Recent, a oferit primul ei interviu la în cadrul podcast-ului moderat de Mihai Morar, colegul său de platou.

Adelina a mărturisit că îl iubește enorm pe Cristi Chivu, omul cu care este căsătorită de 17 ani. Prezentatoarea TV i-a făcut un compliment neașteptat soțului ei, susținând că este o persoană extrem de bună.

„Cristi e viața mea. Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. Nu mi-ar fi plăcut să fiu un nume de pe o listă. A durat foarte mult timp până eu am acceptat să ne vedem… vreo 6 luni. Prima dată eu aveam 19 ani. Mi-am dat seama de când m-am așezat că am încurcat-o. Așa o bunătate în ochi nu am văzut niciodată. Tot ce am vrut, tot ce mi-am dorit, am la mine în brațe.”, a declarat Adelina Chivu în podcast-ul moderat de Mihai Morar.