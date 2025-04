Doliu la Hollywood! „Dennis, pericol public”, ucis de o boală necruțătoare

Jay North – actorul care l-a jucat pe Dennis în sitcomul din anii 1960 „Dennis, pericol public” – a încetat din viață, la vârsta de 73 de ani.

Laurie Jacobson – o veche prietenă de-a lui North și soția actorului din „Lassie” Jon Provost – a confirmat pentru reporterii TMZ că Jay a murit duminică la domiciliul său din Lake Butler, Florida, după o luptă cu cancerul colorectal, conform TMZ.

Starea sa de sănătate începuse să se deterioreze în ultima lună. Jay era înconjurat de familie – soția sa Cindy și fiicele ei dintr-o căsătorie anterioară, pe care le „adora” – când a murit.

Laurie spune că Cindy și fiicele ei „i-au oferit o familie pe care nu a avut-o niciodată”, deoarece el a fost un copil unic și nici nu și-a cunoscut tatăl.

Reporterii au aflat că Jay nu-și mai văzuse prietenii de ceva vreme pentru că trebuia să se izoleze pentru a rămâne sănătos din cauza cancerului, dar Laurie a strâns sute de scrisori de la fani și i le-a dat de Crăciun – ceea ce, spune ea, l-a încântat.

Cum a ajuns copilul-actor celebru ca Dennis, pericol public

Jay a devenit celebru în toată America în 1959, când a început să joace rolul lui Dennis Mitchell în serialul „Dennis, pericol public”.

Bazat pe banda desenată „Dennis the Menace”, creată de caricaturistul Hank Ketchum, serialul se învârtea în jurul năzbâtiilor lui Dennis, singurul copil al lui Henry, interpretat de Herbert Anderson, și Alice, interpretată de Gloria Henry.

Deși bine intenționat, haoticul Dennis era o sursă de nervi pentru vecinul său, George Wilson, și apoi fratele acestuia, John Wilson.

Jay a jucat în toate cele 146 de episoade ale serialului, din 1959 până în 1963.

North avea șase ani când a dat audiție pentru rolul lui Dennis, potrivit The Hollywood Reporter. Avea opt ani când serialul a fost difuzat pentru prima dată și 12 ani când serialul a fost anulat după patru sezoane.

Pentru acest rol, echipa de filmare i-a decolorat părul ca să fie blond platinat și Jay a fost instruit ca atunci când era intervievat să pretindă că este cu un an mai tânăr decât era.

Personajul lui Dennis, cu care North a devenit celebru, nu fusese primul său rol, deoarece copilul-vedetă își etalase deja talentul în scurte apariții ca invitat în seriale precum „Wanted: Dead or Alive”, “77 Sunset Strip”, „Rescue 8″ și ”Sugarfoot,” printre altele.

De ce a suferit copilul-actor pe platoul de filmare pentru „Dennis, pericol public”

La câțiva ani după ce serialul s-a terminat, North a vorbit despre suferințele îndurate pe platourile de filmare. El a susținut că mătușa sa îl abuza verbal și fizic atunci când o dădea în bară – chiar luându-l departe de ochii curioșilor pentru a-l bate atunci când greșea o replică.

Jay a precizat totuși, de fiecare dată, că mama sa și alte persoane de pe platou nu erau la curent cu abuzurile la momentul respectiv. Jacobson adaugă:

„A avut o viață grea la Hollywood – nu s-a bucurat de experiență – a fost la un moment dat foarte furios și amărât că adulții care îl înconjurau nu au făcut nimic pentru a-l ajuta sau pentru a-i face viața mai ușoară.”

„Dennis, pericol public” a fost anulat după patru sezoane și North a trecut la actorie vocală la sfârșitul anilor 1960, începutul anilor ’70, lucrând la proiecte precum ” Arabian Knights”, „Here Comes the Grump” și „The Pebbles and Bamm-Bamm Show”.

La sfârșitul anilor 1980, North a renunțat la actorie, și în anii următori a avut apariții limitate jucându-și propriul rol într-un episod din „The Simpsons” și în filmul lui David Spade „Dickie Roberts: Fost copil vedetă”.

Cum și-a petrecut fostul copil-actor ultimii ani

În ultimii ani, North a lucrat ca ofițer corecțional în Florida. Se pare că îi ajuta pe tinerii cu probleme din sistemul juvenil. De asemenea, el a ajutat la consilierea foștilor copii vedete prin intermediul grupului A Minor Consideration în anii 1990.

Jacobson a mai spus că a Jay lucrat, de asemenea, cu deținuți condamnați la moarte care au avut, de asemenea, copilării tulburate, și conversațiile lor l-au ajutat pe fostul actor copil să se împace cu experiențele din primii ani ai vieții.

În ciuda aversiunii sale față de Hollywood, Jacobson spune că Jay a apreciat un avantaj pe care i l-a oferit industria – a putut să își facă prieteni de-o viață printre cei care fuseseră și ei copii vedete în aceeași perioadă, printre care Angela Cartwright, Jerry Mathers, Stan Livingston, Paul Petersen și Brandon Cruz, printre alții.

