Adrian Mutu, reacție surprinzătoare după ce a aflat că Gabi Tamaș a câștigat Asia Express. Cu cine ar merge în concurs

Adrian Mutu a avut o reacție surprinzătoare, după ce a aflat că Gabi Tamaș a câștigat Asia Express. Fostul atacant al României a rupt tăcerea și a dezvăluit cu cine ar merge în concurs. Vă prezentăm cele mai recente declarații!

Adrian Mutu este bucuros de reușita lui Gabi Tamaș și a colegului său, Dan Alexa. Fostul atacant al României a vorbit despre victoria lor și s-a arătat tare curios să afle detalii despre cum au reușit să câștige competiția, mai ales pentru că nu i-a urmărit pe parcursul show-ului.

În ciuda faptului că nu este atras de ideea de a participa la o astfel de competiție, Adrian Mutu a recunoscut că ar fi o experiență interesantă. Totuși, fostul atacant a ținut să precizeze că nu ar lua parte de Asia Express din diverse motive personale.

„Nu am vorbit cu ei. Am aflat și eu acum câteva zile că au câștigat când am citit asta. Dar chiar vreau să vorbesc cu ei, tare sunt curios ce au făcut pe acolo pentru că nu i-am urmărit. Sunt curios de experiența pe care au avut-o acolo și ce au făcut. Dacă tot s-au dus, e bine că au și câștigat. Nu știu dacă aș merge. Nu aș participa din alte considerente”, a declarat fostul atacant al României la emisiunea DON MUTU, potrivit fanatik.ro.