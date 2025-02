Pescobar și Adrian Mutu își deschid afacere împreună! Primele declarații: ”Este în centru, în inima Bucureștiului”

Un antreprenor din industria HoReCa și un fost mare fotbalist își unesc forțele pentru un proiect ambițios. Paul Nicolau, cunoscut publicului drept Pescobar, și Adrian Mutu, unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria fotbalului românesc, au anunțat oficial lansarea unei academii de fotbal.

Cei doi au făcut anunțul pe rețelele de socializare, dezvăluind că lucrează intens la un plan de promovare pentru academie, care, deși aproape finalizată, nu a fost încă lansată oficial.

„Dragilor, vi-l prezint pe Adrian Mutu și mă prezint pe mine, Pescobar Paul Nicolau. Și împreună am înființat Academia de Fotbal Adrian Mutu. Și în foarte curând o să vă explicăm mai multe, o să vă arătăm mai multe și baza noastră sportivă, care va fi baza copilașilor dumneavoastră și am făcut acest lucru ca să aducem către sport și să scoatem, cum să zicem, copiii noștri sunt plini de talent.

Pentru a face proiectul cât mai atractiv pentru tinerii jucători, academia va avea o infrastructură modernă, construită de la zero. Mutu a explicat că se lucrează intens la crearea unei baze sportive dotate cu vestiare, terenuri și facilități necesare pentru dezvoltarea viitorilor fotbaliști.

„E doar începutul, abia aici am început de 2-3 zile. Fiți pe fază, că Paul vă va prezenta în următoarele zile, săptămâni, noua bază, care este under construction, se construiește, facem totul de la zero, tot ce înseamnă vestiare, teren și așa mai departe”, a afirmat Adrian Mutu.