Acasă » Știri » Scandal uriaș! Sergiu Stănilă, fostul decan al Baroului Timiș a obținut ordin de protecție de la avocata care face furori pe rețelele de socializare

Scandal uriaș! Sergiu Stănilă, fostul decan al Baroului Timiș a obținut ordin de protecție de la avocata care face furori pe rețelele de socializare

De: roxana tudorescu 20/12/2025 | 21:02
Scandal uriaș! Sergiu Stănilă, fostul decan al Baroului Timiș a obținut ordin de protecție de la avocata care face furori pe rețelele de socializare
Scandal între membrii baroului

Doi avocați de top, față în față în instanță! Bianca Cristolovean, una dintre cele mai cunoscute avocate din Baroul Timiș este în război cu Sergiu Stănilă, fostul decan al Baroului menționat și actual vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România. S-a ajuns la ordin de protecție! Toate detaliile în articol. 

Cei doi menționați au avut o relație care s-a terminat cu un ordin de protecție. Pentru că nu ar fi putut accepta separarea de Bianca Cristolovean, Sergiu Stănilă ar fi început seria de amenințări și injurii la adresa avocatei. Nu a durat mult până când aceasta a apelat la oamenii legii și a obținut ordinul de protecție. 

Sergiu Stănilă
Sergiu Stănilă

Scandal între membrii Baroului

Hotărârea judecătorească pronunțată la data de 16 decembrie 2025 îi interzice lui Stănilă să se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri de Bianca Cristolovean, dar și de locul de muncă al acesteia, pe o perioadă de 6 luni.  

Acesta nu are voie să o contacteze în niciun mod. Hotărârea Judecătoriei Timișoara poate fi atacată cu apel în 3 zile de la pronunțare, iar până în acest moment nu există semne că Stănilă ar fi făcut apel.

„Admite în parte cererea de emitere a ordinului de protecție, astfel cum a fost precizată. Obligă pârâtul să nu se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri față de reclamantă, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 16.12.2025. 

Obligă pârâtul să nu se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri față de locuința efectivă a reclamantei, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 16.12.2025. Obligă pârâtul să nu se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri față de locul de muncă al reclamantei, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 16.12.2025.

Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în alt mod, cu reclamanta, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 16.12.2025. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Atrage atenția pârâtului că încălcarea măsurilor dispuse prin prezentul ordin de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani, conform art. 47 alin. 1 din Legea nr. 217/2003. Executorie, fără somație și fără trecerea vreunui termen”, a căzut ca un trăsnet Hotărârea 2685/2025 din 16.12.2025, făcând praf reputația de familist a dr. Sergiu Stănilă.”, se arată în hotărâre.

În motivarea deciziei, instanța a redat o parte dintre mesajele de-a dreptul umilitoare pe care pârâtul i le-a adresat avocatei Bianca Cristolovean: „c***ă de revelion, ești un eșec, înghite tot, femeie de duzină, să te speli la revelion, nu ai nicio șansă să scapi de mine, pot să te găsesc oriunde și oricând, tot orașul află încet” și multe altele. 

Avocata Bianca Cristolovean
Avocata Bianca Cristolovean

CITEȘTE ȘI:

Alin Borcan și-a așteptat concubina după arest cu un buchet de flori imens: ”Vine călăul”. Ce i-a reproșat amantei Dana, într-un live

Dana Badea, primele declarații după ce s-a bătut cu Sibel: „Trebuie să ne gândim că avem copii acasă”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale
Știri
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: ”Dă-mi, Doamne, timp”. Legătura cu Cabron
Știri
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: ”Dă-mi, Doamne, timp”. Legătura cu Cabron
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul...
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: ”Dă-mi, Doamne, timp”. Legătura cu Cabron
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: ”Dă-mi, Doamne, timp”. Legătura cu Cabron
Răsturnare de situație în cazul Mălinei din Oradea. Tânăra n-ar fi căzut, de fapt?
Răsturnare de situație în cazul Mălinei din Oradea. Tânăra n-ar fi căzut, de fapt?
Cine e miliardara care l-a „mituit” pe Donald Trump! Președintele SUA spune că i-a oferit 250 milioane ...
Cine e miliardara care l-a „mituit” pe Donald Trump! Președintele SUA spune că i-a oferit 250 milioane de dolari, ca să nu se lase
Le-am “descusut” ușor pe Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț. Cum a evoluat relația dintre cele ...
Le-am “descusut” ușor pe Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț. Cum a evoluat relația dintre cele două dive ale muzicii populare
Bancul sfârșitului de săptămână | Biblie VS evoluționism
Bancul sfârșitului de săptămână | Biblie VS evoluționism
Vezi toate știrile
×