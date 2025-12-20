Cum arăta Anda Adam acum 23 de ani: pantera roz care a speriat moda și showbizul

Blugi pătați cu clor, leopard din cap până-n picioare, gladiatori roz și o privire gata de atac. În 2002, Anda Adam nu era doar o cântăreață la început de drum, ci o panteră roz dezlănțuită, proaspăt ieșită din scandaluri, Playboy și lupte cu industria muzicală.

Pantera roz scăpată din dulapul anilor 2000

Poza asta din 2002 e genul de document istoric care ar trebui păstrat la Muzeul Modei cu mențiunea „a nu se repeta acasă”!. Anda arată impecabil ca fizic și față, nimic de zis, dar hainele!!! Doamne ferește! Blugi strâmți, decolorați cu clor parcă aruncați la întâmplare într-un lighean hippie, cu două sfâșieturi fix acolo unde nu vrei să atragi atenția, prinse în viață de o curea cu ținte de parcă urma un concert rock într-un subsol ilegal. Jos, nu sunt cizme, nu sunt sandale, nu sunt pantofi – sunt o specie nouă: gladiatori roz bombon cu print leopard, șiret alb urcat până la genunchi, de zici că pantera roz a fugit din junglă direct pe asfaltul bucureștean.

Și ca să fie complet, sus – top roz leopard, același material ca pantofii, ca să nu existe nicio scăpare vizuală. Buze roz, privire încruntată, amenințătoare, păr fluturând în vânt: o adevărată panteră urbană, nervoasă, post-scandal, gata să muște din industrie. Poza e clar din perioada imediat de după tărăboiul cu A&A Records, când Anda cântase deja cu R.A.C.L.A., pozase în Playboy și nu mai avea absolut nimic de demonstrat nimănui – nici măcar bunului-simț vestimentar. Grrr!

Anda Adam, înainte să devină „produs”, când încă se certa cu sistemul

La începutul anilor 2000, Anda Adam era deja mult mai mult decât o apariție sexy sau un nume trecut pe afișe. Încă din liceu, pe când era elevă în clasa a XII-a, era percepută ca o interpretă atipică pentru generația ei: vorbea liber, fără ocolișuri, despre carieră, bani, imagine și limitele industriei, recunoscând deschis că mai are enorm de învățat până să devină o „vedetă adevărată”. Colaborarea cu R.A.C.L.A. și succesul piesei „Nu mă uita” au propulsat-o rapid, dar au și aruncat-o direct într-un sistem rigid, în care contractele se semnau pe ani, iar artiștii erau ținuți pe loc dacă deveneau incomozi. Procesul cu A&A Records, început în 1999 și câștigat în primă instanță în 2000, a devenit un simbol al luptei ei pentru independență artistică: Anda acuza lipsa de investiții și blocarea carierei, casa de discuri vorbea despre „vedetism” și prejudicii de imagine.

În tot acest timp, ea continua să muncească pe cont propriu, să compună, să cânte la spectacole și chiar la nunți, refuzând ideea retragerii. Episodul Playboy, inițial refuzat și apoi asumat, a fost tratat de ea nu ca o provocare gratuită, ci ca o declarație de control asupra propriei imagini. Toate aceste episoade conturează o Anda Adam aflată într-o fază de tranziție: între eleva ambițioasă, artista care cânta „de dragul artei” și femeia care începea să înțeleagă că, în showbizul românesc al vremii, supraviețuiai doar dacă erai dispusă să te lupți cu toată lumea – inclusiv cu propriile decizii.

Anda Adam în 2025 — între muzică, reality-show, procese și familie

După ce la începutul anilor 2000 Anda Adam se lupta cu contracte defectuoase, se afirma în topuri cu piese ca Nu mă uita și își construi­sea imaginea între R.A.C.L.A., Playboy și primele ei maxi-single-uri, astăzi artista e o figură complexă, marcată de atât succese, cât și controverse. Muzical, Anda nu s-a retras deloc: în ultimii ani a lansat hituri cu influențe dance și pop urban ca Yo No Se, Dai, Dai Dubai, Servetele și mai recent Meneaito, menținându-și prezența în playlisturile românești și în cluburi.

În 2025, ea și soțul ei, Joseph, au fost protagoniștii sezonului Asia Express, unde tensiunile dintre ei și cu alți concurenți — inclusiv cu jurnalista Mara Bănică — au dat pe-afară de replici și conflicte, transformând competiția într-un reality-show despre relații și nervi. Cel mai intens scandal s-a mutat din platou în sala de judecată: după înjurături și jigniri, Mara Bănică a dat-o în proces pe Anda, ceea ce a transformat o ceartă de televiziune într-un subiect juridic public. Pe plan personal, Anda e căsătorită cu Joseph, iar dinamica cuplului în emisiuni publice a alimentat speculații despre viața lor de cuplu, dar și despre cum îmbină cariera cu familia. În ciuda tuturor, Anda Adam rămâne prezentă activ în show-biz, lansând muzică, acumulând urmăritori și stârnind reacții — uneori prin vocile sale melodioase, alteori prin controversele care par să o „acompanieze” la fel de fidel ca orice refren de club.

