Acasă » Știri » Anda Adam s-a îmbolnăvit în primele 3 zile de filmări pentru Asia Express! Ce a pățit: „Eram cu pumnul de medicamente”

Anda Adam s-a îmbolnăvit în primele 3 zile de filmări pentru Asia Express! Ce a pățit: „Eram cu pumnul de medicamente”

De: Alina Drăgan 29/10/2025 | 09:47
Anda Adam s-a îmbolnăvit în primele 3 zile de filmări pentru Asia Express! Ce a pățit: „Eram cu pumnul de medicamente”
Anda Adam s-a îmbolnăvit la Asia Express /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Anda Adam și soțul ei, Joseph, s-au numărat printre curajoșii care în acest an au acceptat provocarea Asia Express. Inițial, cei doi au fost văzuți ca o echipă puternică și se credea că vor trece nestingheriți prin probe. Ei bine, experiența s-a dovedit mai grea pentru ei, iar acum Anda Adam a dat mai multe din casă. Ce nu s-a văzut la televizor? Se pare că artista s-a îmbolnăvit la Asia Express.

Anda Adam a ieșit cam șifonată de la Asia Express. Cântăreața a fost aspru judecată pentru comportamentul său, așa că nu a mai răbdat și acum a decis să dea totul din casă. Recent, în cadrul unui podcast, artista a făcut dezvăluiri din spatele camerelor de filmat.

Anda Adam s-a îmbolnăvit la Asia Express

După numeroasele critici pe care le-a primit, Anda Adam a decis să spună lucrurilor pe nume și a dat tot din casă. Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu, cântăreața și-a dorit să explice foarte clar unele aspecte. Experiența, a spus ea, a fost mult mai complexă și solicitantă decât s-a văzut la televizor, iar unele situații au fost complet scoase din context.

De asemenea, Anda Adam a punctat că totul a fost cu mult mai dificil decât pare. Iar una dintre situațiile extreme cu care vedeta s-a confruntat a avut loc chiar în primele zile. Cântăreața a mărturisit că, după ce a ajuns în Asia, s-a îmbolnăvit.

Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București nu scapă!
Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Anda Adam s-a îmbolnăvit la Asia Express /Foto: Instagram

La numai trei zile după începerea cursei, Anda Adam a făcut enterocolită, iar totul a fost extrem de dificil pentru ea. Printre probe solicitate și ore întregi stat la autostop, aceasta umbla cu o mulțime de pastile după ea, iar zile întregi nu a putut să mănânce absolut nimic.

„La trei zile după ce am ajuns la Asia Express, am făcut enterocolită, nu s-a dat asta pe post. Eu mă știu mai sensibilă cu stomacul. Am plecat cu niște probiotice foarte puternice, niște enzime. Voiam să mă protejez. (…)

Mie mi-a fost foarte rău, nu s-a dat. Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post. După aia mi-a fost frică să mă mai ating de orice. Apoi pui imagini în care eu mănânc un burger. Dar tu știi câte zile eu nu am mâncat nimic?”, a spus Anda Adam.

Anda Adam i-a cam dat fatala lui Joseph la Asia Express. El și-a exprimat public marea dorință, iar ea a râs: „Fiecare cu visul lui”

Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi dă “replica” pe cale legală!

Foto: Instagram

Tags:
Iți recomandăm
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura” din averea fraților săi
Știri
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura”…
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Știri
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €
Mediafax
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl...
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit
Gandul.ro
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet:...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Adevarul
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu:...
Parteneri
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea...
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Digi 24
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de...
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se adapteze
Digi24
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Tehnologie militară „made in Brașov”. Drone românești cu ADN american
go4it.ro
Tehnologie militară „made in Brașov”. Drone românești cu ADN american
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit
Gandul.ro
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte ...
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura” din averea fraților săi
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din ...
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Bianca Comănici a spus adevărul despre relația ei cu Andrei Bănuță! „Nu pot să zic că am fost ...
Bianca Comănici a spus adevărul despre relația ei cu Andrei Bănuță! „Nu pot să zic că am fost neapărat surprinsă”
Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moartea sa. Ce o deranja enorm ...
Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moartea sa. Ce o deranja enorm la gărzile făcute în spital
S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului ...
S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului Floreasca din București
Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer ...
Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se războiau pentru bani mulți!
Vezi toate știrile
×