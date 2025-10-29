Anda Adam s-a îmbolnăvit în primele 3 zile de filmări pentru Asia Express! Ce a pățit: „Eram cu pumnul de medicamente”

Anda Adam și soțul ei, Joseph, s-au numărat printre curajoșii care în acest an au acceptat provocarea Asia Express. Inițial, cei doi au fost văzuți ca o echipă puternică și se credea că vor trece nestingheriți prin probe. Ei bine, experiența s-a dovedit mai grea pentru ei, iar acum Anda Adam a dat mai multe din casă. Ce nu s-a văzut la televizor? Se pare că artista s-a îmbolnăvit la Asia Express.

Anda Adam a ieșit cam șifonată de la Asia Express. Cântăreața a fost aspru judecată pentru comportamentul său, așa că nu a mai răbdat și acum a decis să dea totul din casă. Recent, în cadrul unui podcast, artista a făcut dezvăluiri din spatele camerelor de filmat.

Anda Adam s-a îmbolnăvit la Asia Express

După numeroasele critici pe care le-a primit, Anda Adam a decis să spună lucrurilor pe nume și a dat tot din casă. Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu, cântăreața și-a dorit să explice foarte clar unele aspecte. Experiența, a spus ea, a fost mult mai complexă și solicitantă decât s-a văzut la televizor, iar unele situații au fost complet scoase din context.

De asemenea, Anda Adam a punctat că totul a fost cu mult mai dificil decât pare. Iar una dintre situațiile extreme cu care vedeta s-a confruntat a avut loc chiar în primele zile. Cântăreața a mărturisit că, după ce a ajuns în Asia, s-a îmbolnăvit.

La numai trei zile după începerea cursei, Anda Adam a făcut enterocolită, iar totul a fost extrem de dificil pentru ea. Printre probe solicitate și ore întregi stat la autostop, aceasta umbla cu o mulțime de pastile după ea, iar zile întregi nu a putut să mănânce absolut nimic.

„La trei zile după ce am ajuns la Asia Express, am făcut enterocolită, nu s-a dat asta pe post. Eu mă știu mai sensibilă cu stomacul. Am plecat cu niște probiotice foarte puternice, niște enzime. Voiam să mă protejez. (…) Mie mi-a fost foarte rău, nu s-a dat. Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post. După aia mi-a fost frică să mă mai ating de orice. Apoi pui imagini în care eu mănânc un burger. Dar tu știi câte zile eu nu am mâncat nimic?”, a spus Anda Adam.

Foto: Instagram