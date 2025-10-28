Anda Adam s-a certat cu producătorii la Asia Express! Vedeta acuză un montaj nefavorabil: „Oare vreți să ne ducem acasă mai repede?”

Anda Adam a făcut confesiuni din spatele camerelor de la „Asia Express”! Ce nu s-a văzut la televizor? Artista a fost invitată în cadrul unui podcast și a dat din casă!

După participarea la „Asia Express”, Anda Adam a simțit nevoia să clarifice mai multe aspecte legate de experiența sa în competiția difuzată de Antena 1. Artista, care a luat parte la emisiune alături de soțul său, a vorbit recent despre momentele mai puțin cunoscute din culise și despre modul în care unele situații ar fi fost interpretate greșit de public.

Anda Adam s-a certat cu producătorii la Asia Express

De-a lungul show-ului, prezența Andei a atras atenția și prin anumite momente tensionate care au stârnit reacții în mediul online. Deși telespectatorii au văzut o competiție intensă și replici savuroase, artista susține că realitatea de la fața locului a fost mult mai complexă decât imaginile difuzate.

„Ce am observat, de la început, e că erau deja făcute niște bisericuțe. De la bun început am văzut că erau pe cumetrii. (…) Noi eram singurii rămași pe dinafară. Varianta ușoară de ales pentru votare clar eram noi. A fost mișto experiența, ceva ce nu poți cumpăra cu toți banii din lume. Nu conta, noi eram relaxați pe subiectul ăsta. După care au început, pe spiritul ăsta competițional, tot felul de înțepături. Probleme tehnice, comentarii deplasate în momente nepotrivite, lucruri care îți dau rău”, a spus artista în podcastul lui Bursucu.

Unul dintre episoadele care au generat cele mai multe discuții a fost cel în care Anda a fost prezentată drept persoana care s-ar fi autointitulat „cea mai vedetă” dintre concurenți. Expresia a devenit rapid virală și a alimentat percepția că artista ar fi avut o atitudine superioară față de ceilalți participanți. În realitate, spune ea, contextul acelei afirmații ar fi fost unul cu totul diferit: o discuție privată, care nu era destinată difuzării.

„Asta e o chestie pe care, sinceră să fiu, nu am spus-o așa. Știi cât de tare contează cum se montează? Noi am avut mai multe nereguli pe parcursul competiției. E o producție foarte grea. E ceva fenomenal. (…) A fost o frază pe care am discutat-o în afara camerelor, cu producția, dar având o lavalieră. Discuția a fost de altă conjunctură. Nu am făcut afirmația asta în sensul că sunt o infatuată, vedeta vedetelor. În sensul că am văzut că la unii se aplicau niște lucruri, la noi, nu se aplicau. (…) Discuția a fost cu producția, ca să mă justific. Am zis: „Pentru noi totul trebuie să fie mereu mult mai greu, cu probleme. Oare vreți să ne ducem acasă mai repede?’. De aici a pornit fraza aia. Din câte știu eu, sunt artistul cu cea mai mare expunere. Sunt cea mai veche în industrie. Asta a fost discuția”, a mai spus Anda Adam.

Anda Adam s-a îmbolnăvit la Asia Express

Pe lângă neînțelegerile apărute în jurul montajului, Anda Adam a vorbit și despre dificultățile întâmpinate pe parcursul competiției, care nu au ajuns niciodată în fața publicului. Potrivit acesteia, experiența a fost mult mai solicitantă decât și-ar fi imaginat, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Ea a mărturisit că, la scurt timp după debutul aventurii, s-a confruntat cu probleme de sănătate care i-au îngreunat participarea, însă aceste momente nu au fost difuzate în cadrul emisiunii.

„La trei zile după ce am ajuns la Asia Express, am făcut enterocolită, nu s-a dat asta pe post. Eu mă știu mai sensibilă cu stomacul. Am plecat cu niște prebiotice foarte puternice, niște enzime. Voiam să mă protejez. (…) Mie mi-a fost foarte rău, nu s-a dat. Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post. După aia mi-a fost frică să mă mai ating de orice. Apoi pui imagini în care eu mănânc un burger. Dar tu știi câte zile eu nu am mâncat nimic?”, a mai spus ea.

