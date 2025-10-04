Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul semnat cu Antena 1. Secretul divulgat a stârnit dezbateri aprinse în mediul online

Este scandal mare între concurentele Asia Express. Anda Adam și Mara Bănică sunt la cuțite după terminarea filmărilor, iar acum conflictul dintre cele două ar putea atrage consecințe grave, în special pentru Anda Adam. Prinsă în avalanșa de declarații și acuzații, cântăreața nu a mai ținut cont de nimic și a încălcat contractul cu Antena 1. Ce riscă acum, după ce a făcut dezvăluiri din spatele camerelor?

În ultimele zile, Anda Adam și Mara Bănică sunt protagonistele unui scandal de proporții. După terminarea filmărilor de la Asia Express, jurnalista nu a ezitat să își spună părerea despre cântăreață. Mara Bănică a punctat că artista este concurenta care a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere (Vezi declarațiile Marei Bănică AICI). Ei bine, după ce jurnalista și-a spus părerea, Anda Adam a explodat și a venit cu o replică extrem de acidă, făcând acuzații dure (Vezi reacția Andei Adam AICI).

Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul semnat cu Antena 1

În acest conflict, Anda Adam nu a mai ținut cont de nimic și chiar a încălcat contractul semnat cu Antena 1. Mai exact, artista a dezvăluit un episod extrem de tensionat, ce ar fi avut loc în timpul filmărilor. Aceasta a povestit că Mara Bănică i-a jignit soțul, iar când a auzit asta, Anda Adam a fost la un pas să sară la bătaie.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv. Nu, că nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari… În alte condiții probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall, care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal”, a spus Anda Adam, în mediul online.

Ei bine, așa cum precizează chiar ea, publicul o să vadă acest episod la momentul potrivit. Ceea ce înseamnă că episodul despre care Anda Adam a povestit nu a fost încă difuzat. Astfel, prin dezvăluirea acestor informații, cântăreața a încălcat grav contractul semnat cu Antena 1, care interzice concurenților să ofere detalii din culisele emisiunii sau să vorbească despre scene care nu au fost încă difuzate.

Genul acesta de clauze sunt menite să protejeze producția și să păstreze controlul asupra imaginii show-ului. Iar așa cum este evident, nerespectarea contractului poate atrage sancțiuni serioase, precum penalități financiare sau excluderea din viitoare proiecte. Dezvăluirile făcute de Anda Adam au stârnit vâlvă în mediul online, iar acum rămâne de văzut dacă Antena 1 va reacționa și cum o va sancționa pe artistă.

Foto: Social media