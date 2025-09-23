SINGURA concurentă de la Asia Express pe care Mara Bănică nu a suportat-o deloc: ”Nu mă așteptam să fie așa fițoasă!”

Competiția Asia Express este în plină desfășurarea, iar telespectatorii urmăresc cu interes evoluția echipelor. Au apărut deja primele supărări, primele nemulțumiri și primele scântei între concurenți. La capitolul nemulțumiri, Anda Adam este una dintre campioane, iar Mara Bănică nu s-a mai abținut și a vorbit deschis despre comportamentul cântăreței. Jurnalista și-a schimbat radical părerea despre Anda Adam.

Filmările pentru Asia Express au avut loc în urmă cu doar câteva luni, iar, recent, Mara Bănică a vorbit despre tot ce s-a petrecut acolo. Printre altele, partenera lui Serghei Mizil a vorbit și despre restul concurenților, iar despre Anda Adam nu a avut prea multe lucruri bune de spus. Se pare că jurnalista și-a schimbat radical părea. Ce a supărat-o la Anda Adam?

„M-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere”

Ca în fiecare sezon, și de această dată la Asia Express au apărut unele nemulțumiri, iar multe dintre ele i-au aparținut Andei Adam. Cântăreața a părut că nu știa tot ce o așteaptă, așa că supărările au venit rapid. Blondina nu a ezita să le dea glas, iar asta nu a fost pe placul tuturor.

Recent, Mara Bănică a admis că părerea ei despre Anda Adam s-a schimbat după participarea la Asia Express. Jurnalista spune că nu se aștepta ca ea să aibă o astfel de atitudine. Comportamentul artistei a fost judecat și i-a făcut pe mulți să își schimbe părerea despre ea.

Mara Bănică a mai spus că Anda Adam a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere și nu se aștepta să aibă atât de multe fițe. O cunoștea altfel.

„La un moment dat, cred că n-am plăcut-o pe Anda Adam, pentru că nu am înțeles de ce ai sta la un careu. Acum, să mă scuzați, s-a întâmplat asta, a fost pe post, dar evident că nu puteai da tot… adică dura cam două ore să ne explice cum a dormit. Toți dormeam prost, de ce ar trebui să stăm în picioare, în ploaie, să te auzim pe tine? Mă rog… A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun. În sfârșit… eu, personal, cunoscând-o de acasă, într-un anumit context, acolo se schimbă lucrurile și nu mă așteptam să fie, până la urmă, așa fițoasă”, a declarat Mara Bănică.

