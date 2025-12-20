Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie 2025

Cozonacul este una dintre vedetele mesei de Crăciun din fiecare an. Ei bine, popularitatea lui din această perioadă l-a propulsat către sume care îi determină pe români să îl cumpere la felie, pentru că întreg este prea scump. Cât a ajuns să coste un cozonac în perioada Săbătorilor? Nu o să îți vină să crezi!

Masa de Crăciun este unul dintre subiectele controversate ale momentului, asta pentru că românii trebuie să scoată sume semnificative din buzunare pentru a reuși să aibă câte puțin din fiecare preparat specific Sărbătorilor.

Cât a ajuns să coste un cozonac înainte de Sărbători

Un cozonac pufos, cu umpluturi delicioase și glazurat cu ciocolată, poate ajunge și la suma record de 250 de lei. Există și variante mai mici cu prețuri sub 200 de lei, iar în piețe, o jumătate de cozonac poate fi cumpărată și cu 190 de lei.

Aceste prețuri alarmante îi trimit pe români direct către următoarele variante: fie îl fac acasă cu mâna lor, fie își cumpără la felie. O felie de cozonac variază între 8 și 14 lei, în funcție de sortiment.

Prețurile cozonacilor sunt determinate de sortimentul ales, de mărime, dar și de locația din care le achiziționăm: cofetărie, piață sau supermarket.

Cofetarii vin cu o explicație însă și spun că aceste prețuri sunt cauzate de creșterea semnificativă a costurilor de producție: scumpiri la energie electrică și gaze, dar și TVA-ul majorat la achiziția ingredientelor, cât și la vânzarea produsului finit.

Astfel, un cozonac cu prețul de 200 de lei va însemna 40 de lei taxe către stat.

Ingredientele scumpe, precum untul de cacao și pudra de cacao, au înregistrat creșteri de preț cu 20%, iar un litru de lapte a crescut cu 10%.

