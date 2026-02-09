Dana Roba, dezvăluiri intime din căsnicia cu Daniel Balaciu: ”Dacă juca Hagi și pierdea, noi nu făceam...”

Dana Roba a făcut dezvăluiri din timpul mariajului cu Daniel Balaciu, bărbatul care a încercat să îi ia viața și care se află acum în spatele gratiilor. Șatena a vorbit despre viața lor intimă din timpul căsniciei și și-a lăsat urmăritorii mască. Toate detaliile în articol.

Dana Roba și Daniel Balaciu au fost căsătoriți și au două fetițe împreună. Cei doi și-au separat drumurile în anul 2023, după ce el a încercat să o omoare lovind-o cu un ciocan de mai multe ori în cap. Bărbatul se află în spatele gratiilor acum, iar Dana Roba a scăpat ca prin minune din acest atac extrem de violent.

Dana Roba, dezvăluiri despre căsnicia cu Daniel Balaciu

Dana Roba este o prezență veche în showbiz. Make-up artista are o comunitate mare de urmăritori cărora le împărtășește momente din viața ei, dar pe care de foarte multe ori îi ia prin surprindere cu declarațiile pe care le face. Printre acestea se numără și cea mai recentă dezvăluire făcută de șatenă.

Dana Roba a dezvăluit faptul că relația lor nu mai mergea cu multă vreme înainte de incidentul care a șocat o țară întreaga, dar nimeni nu se aștepta la cea mai recentă dezvăluire. Make-up artista a spus că ea și fostul ei soț nu mai întrețineau niciun fel de relație dacă echipa lui favorită pierdea un meci de fotbal.

„Când am văzut că omul nu mai are nicio treabă cu mine. Dacă juca Hagi și pierdea, două săptămâni noi nu făceam s*x. Nu aveam voie să facem nimic. El nu se mai uita la mine. Genul acesta de bărbați, vă rog să fugiți cât rupe pământul”, a spus Dana Roba într-un live pe rețelele de socializare.

