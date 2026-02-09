Acasă » Știri » Dana Roba, dezvăluiri intime din căsnicia cu Daniel Balaciu: ”Dacă juca Hagi și pierdea, noi nu făceam…”

Dana Roba, dezvăluiri intime din căsnicia cu Daniel Balaciu: ”Dacă juca Hagi și pierdea, noi nu făceam…”

De: roxana tudorescu 09/02/2026 | 19:45
Dana Roba, dezvăluiri intime din căsnicia cu Daniel Balaciu: ”Dacă juca Hagi și pierdea, noi nu făceam...”
Dana Roba, dezvăluiri despre mariajul cu Daniel Balaciu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Dana Roba a făcut dezvăluiri din timpul mariajului cu Daniel Balaciu, bărbatul care a încercat să îi ia viața și care se află acum în spatele gratiilor. Șatena a vorbit despre viața lor intimă din timpul căsniciei și și-a lăsat urmăritorii mască. Toate detaliile în articol. 

Dana Roba și Daniel Balaciu au fost căsătoriți și au două fetițe împreună. Cei doi și-au separat drumurile în anul 2023, după ce el a încercat să o omoare lovind-o cu un ciocan de mai multe ori în cap. Bărbatul se află în spatele gratiilor acum, iar Dana Roba a scăpat ca prin minune din acest atac extrem de violent. 

Dana Roba, dezvăluiri despre căsnicia cu Daniel Balaciu

Dana Roba este o prezență veche în showbiz. Make-up artista are o comunitate mare de urmăritori cărora le împărtășește momente din viața ei, dar pe care de foarte multe ori îi ia prin surprindere cu declarațiile pe care le face. Printre acestea se numără și cea mai recentă dezvăluire făcută de șatenă. 

Dana Roba a dezvăluit faptul că relația lor nu mai mergea cu multă vreme înainte de incidentul care a șocat o țară întreaga, dar nimeni nu se aștepta la cea mai recentă dezvăluire. Make-up artista a spus că ea și fostul ei soț nu mai întrețineau niciun fel de relație dacă echipa lui favorită pierdea un meci de fotbal. 

„Când am văzut că omul nu mai are nicio treabă cu mine. Dacă juca Hagi și pierdea, două săptămâni noi nu făceam s*x. Nu aveam voie să facem nimic. El nu se mai uita la mine. Genul acesta de bărbați, vă rog să fugiți cât rupe pământul”, a spus Dana Roba într-un live pe rețelele de socializare. 

VEZI ȘI: 

Dana Roba, prezentă la înmormântarea lui Mario Berinde. Detaliul observat de make-up artist: ”Am rămas înmărmurită!” 

Dana Roba și-a scos iubitul din casă cu forța: a chemat urgent jandarmii! Vedeta a recunoscut motivul pentru care s-au certat și l-a înjurat 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce trebuie să pui folie de aluminiu în mașina de spălat. Efectele se văd imediat
Știri
De ce trebuie să pui folie de aluminiu în mașina de spălat. Efectele se văd imediat
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune. Imaginile s-au viralizat: ”Le-am promis!”
Știri
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune. Imaginile s-au viralizat: ”Le-am promis!”
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală...
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul...
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce trebuie să pui folie de aluminiu în mașina de spălat. Efectele se văd imediat
De ce trebuie să pui folie de aluminiu în mașina de spălat. Efectele se văd imediat
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune. Imaginile s-au viralizat: ”Le-am promis!”
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune. Imaginile s-au viralizat: ”Le-am promis!”
Bancul începutului de săptămână | „Alege un număr de la 1 la 50”
Bancul începutului de săptămână | „Alege un număr de la 1 la 50”
Maria Ilioiu și-a cumpărat apartament în Dubai. Fosta ispită de la Insula Iubirii a băgat mâna ...
Maria Ilioiu și-a cumpărat apartament în Dubai. Fosta ispită de la Insula Iubirii a băgat mâna adânc în buzunar
După un an dificil, artista din România a luat decizia! Nu mai e cale de întoarcere: „Ne dorim amândoi!”
După un an dificil, artista din România a luat decizia! Nu mai e cale de întoarcere: „Ne dorim amândoi!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu
Vezi toate știrile
×