Dana Roba, prezentă la înmormântarea lui Mario Berinde. Detaliul observat de make-up artist: ”Am rămas înmărmurită!”

Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus astăzi, 24 ianuarie, pe ultimul drum de familie și apropiați. La înmormântare a participat și Dana Roba. Aceasta a fost copleșită de durerea familiei și a explodat în mediul online. Make-up artista cere schimbarea legii și a lansat un apel către părinți.

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreaga țară. Tânărul a fost ucis cu bestialitate de doi adolescenți în vârstă de 13 și 15 ani. A fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. După aflarea tragediei numeroase voci revoltate s-au ridicat, iar printre ele se numără și cea a Danei Roba.

Dana Roba cere să se facă dreptate

Dana Roba a participat la înmormântarea lui Mario Berinde, însă nu a putut rezista până la final. A fost copleșită de durerea familiei, iar acum cere, ca mulți alți cetățeni, să se schimbe legea, astfel încât și băiatul de 13 ani să fie pedepsit. În prezent, adolescentul este liber, căci nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal.

„Am fost la înmormântarea lui Mario, dar nu am putut să stau până la final, pentru că acolo e o mare durere. Ce vreau să spun mai exact e că toți oamenii de la înmormântare, care am fost acolo, dacă am ieși toți în stradă, să se schimbe legea odată și să poată să-l aresteze și pe ăsta, pe criminal. Criminalul stă în casă, bine-mersi, sparge semințe, și taică-său e legat, cu zece mascați după el. OK, o fi taică-său infractor, dar, totuși, criminalul este criminal și stă și se uită la televizor cum îl înmormântează pe băiatul pe care l-a ucis el”, a transmis Dana Roba, în mediul online.

Dana Roba: „Ieșim toți în stradă”

De asemenea, Dana Roba mai spune că oamenii ar trebui să se unească și să iasă în stradă. Make-up artista își dorește pedepsirea făptașilor și i-a sfătuit pe părinți să nu îi mai ducă pe copii la școală, până când nu se schimbă ceva.

„Părerea mea este că trebuie să ieșim toți în stradă și să se facă dreptate. Președintele țării să schimbe legea, cineva să schimbe legea! Eu, dacă aș fi din Cenei, nu mi-aș mai duce copiii la școală și aș vorbi cu toată clasa, cu toți părinții, să nu mai ducă nimeni, niciun părinte, copiii la școală până nu se termină anul. Ori se schimbă legea și se face ceva, ori nu mai ducem copiii… să vedem dacă se schimbă ceva. Deci, efectiv, am rămas înmărmurită. Atâta lume n-am văzut niciodată la o înmormântare. Câtă durere în inima mamei, a tatălui, a rudelor, a prietenilor”, a mai spus Dana Roba.

Foto: Facebook, CANCAN