Motivul real pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Ultimele imagini cu el în viață

A murit la 15 ani ca într-un film de groază. Călăi i-au fost cei mai buni prieteni, doi minori, de 13, respectiv 15 ani. Aceștia râvneau la popularitatea lui și la starea materială bună pe care Alin Mario Berinde o avea, așa că au premeditat totul. S-au întâlnit cu el și au trecut la fapte.

Camerele de supraveghere îl arată pe băiatul ucis cum merge cu trotineta electrică spre casa unuia dintre amicii. Probabil că acestea au fost, de fapt, ultimele lui clipe de viață.

Mario avea la 15 ani 1,89 m şi 85 de kilograme. Anchetatorii încearcă să afle acum cum a fost doborât adolescentul, dacă a existat și o luptă. În acestă poveste tristă există și un martor, un tânăr de 21 de ani, care era împreună cu minorii şi care a asistat la episodul de groază, dar fără să intervină. Imediat după ce l-au ucis, minorii i-au furat victimei lor trotineta și ATV-ul.

Criminalii l-ar fi omorât pe Mario pentru trotineta și ATV-ul pe care acesta le avea

„Ei au avut un conflict în această vară. Presupusul agresor lupta pentru putere aici, în Cenei. Şi chiar au avut un conflict şi nu au mai fost prieteni c. Da, mă puteam aştepta ca la un moment dat să lucrez cu el la Buziaş, la centrul de detenţie. Nu am reuşit să-l aduc şi să-l menţin în băncile şcolii deloc”, a spus psihologul școlii la care studiau aceștia.

Mario era atent cu cei nevoiași

Mario avea un suflet bun și îi ajuta pe cei nevoiași ori de câte ori putea, ori cu lucruri, ori cu ceva de mâncare. Gesturile pe care el le făcea pare, însă, că trezeau invidie.

„Mario era tot timpul era cel care era deasupra tuturor şi cognitiv era destul de dotat şi financiar era destul de bine poziţionat faţă de alţi copii. Ba chiar îi ajuta pe cei nevoiaşi, că mai îmi spunea, doamna le-am dat câte o pizza sau că le-am dat adidaşii mei”, a declarat Beatrice Măguran, psihologul școlii.

Primul care care a vorbit despre fapta comisă a fost băiatul de 13 ani. El i-a mărturisit unei rude de-a decedatului că Mario, care era căutat de două zile, este mort. Anchetatorii au vrut ca el să treacă printr-o o expertiză psihiatrică, însă aceasta nu ar fi fost legală la vârsta lui, așa că s-a renunțat la asta.

