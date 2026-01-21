Acasă » Știri » Încă un roman ucis în Italia. Aurel a murit în condiții misterioase la doar 38 de ani

De: Alina Drăgan 21/01/2026 | 12:55
Aurel a murit în condiții misterioase la doar 38 de ani /Foto: Facebook

Tragedie românească în Italia! Un român în vârstă de 38 de ani a murit. Din primele informații, se pare că acesta a fost ucis, însă familia nu cunoaște prea multe detalii. Apropiații se luptă acum să îl aducă pe bărbat acasă, însă cheltuielile de repatriere sunt prea mari.

Aurel Ivanovici, un român în vârstă de 38 de ani, a fost ucis în Italia, în condiții misterioase. Familia românului a aflat în cursul zilei de luni, 19 ianuarie, că acesta a fost omorât. Vestea a căzut ca un trăsnet, iar lipsa de informații despre cele întâmplate cu Aurel fac tragedia și mai grea.

„A fost ucis, dar nu prea știm prea multe. Nu știu să vă spun mai multe”, a declarat sora bărbatului.

Aurel era originar din comuna Fărtănești din județul Galați, iar de o bună perioadă locuia în străinătate. Acesta trăia în localitatea Torremaggiore, provincia Foggia din regiunea Puglia. Din păcate, acesta s-a stins din viață mult prea devreme.

Familia lui Aurel Ivanovici este în stare de șoc, iar acum se luptă pentru a reuși să îl repatrieze. Din păcate, costurile sunt prea mari, așa că un apel la donații a fost lansat pe rețelele sociale.

„Bună ziua! Cu inimile sfâșiate, vă anunțăm că fratele nostru a fost ucis în Italia. Dorința familiei este să îl aducem acasă, în România, pentru a-l conduce pe ultimul drum așa cum se cuvine.
Din păcate, costurile repatrierii sunt foarte mari și depășesc posibilitățile noastre. Orice sprijin, oricât de mic, înseamnă enorm pentru noi. Vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne sunteți alături în această durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

RO39 REVO 0000 1708 8532 1486 Moraru Sorina

RO73 REVO 0000 1052 1265 8348 Viorica Cadu”, este apelul lansat în mediul online de către sora lui Aurel.

Aurel a murit în condiții misterioase la doar 38 de ani /Foto: Facebook

Veste morții lui Aurel Ivanovici i-a îngenunchiat pe cei apropiați, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Dumnezeu să te ierte frățiorul meu! Vei rămâne veșnic în inimile noastre”; „Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău, iar familiei să îi dea putere să treacă peste această mare pierdere. Ai plecat prea devreme dintre noi. Nu te vom uita niciodată. Drum lin printre îngeri, Aurel”, au transmis apropiații, în mediul online.

