De: Simona Tudorache 19/01/2026 | 18:52
Ce a făcut o badantă din Italia după ce a găsit 8.000 de euro: „Aș face-o din nou fără să mă gândesc nicio clipă”

O badantă din Italia a găsit, pe un feribot din portul Bari cu destinația Corfu, o geantă cu 8.000 de euro, documente, pașaport și un smartphone. Personaj principal în această poveste este Andonia Tufa, o văduvă de 69 de ani, care a venit din Albania în Italia în urmă cu 22 de ani și s-a stabilit la Ariano Irpino, în provincia Avellino.

Andonia este cunoscută de peste 20 de ani, de multe familii, ca îngrijitoarea vârstnicilor din diverse cămine. O femeie care a făcut asta cu multă dedicare și dragoste. De data aceasta, însă, s-a întrecut pe sine.

După ce a plecat din Grottaminarda cu feribotul spre portul Bari, pentru a se alătura fiului ei în Corfu, o insulă frumoasă de pe coasta de nord-vest a Greciei, ceea ce a trăit a fost cu adevărat incredibil. După ce a rezervat o cabină, în timp ce se plimba și fuma o țigară pe punte, Andonia a observat ceva ciudat pe o bancă. O borsetă destul de plină, cu obiecte personale înăuntru. Unii o sfătuiseră inițial să o ignore, dar și-a lăsat inima să decidă.

„M-am trezit în fața unei mari responsabilități, ceva extrem de delicat. La început, mi-a fost chiar frică când un bărbat mi-a spus să las borseta acolo unde era, deoarece ar putea conține o bombă, droguri sau ceva similar. Uită de ea, arunc-o. Dar am fost încăpățânată, am deschis-o și mi-am dat seama imediat, observând prezența documentelor, a unui pașaport, a unui smartphone și a banilor care se găseau acolo, 8.000 de euro, că cineva o pierduse din greșeală. În acel moment, l-am sunat pe Pasquale Molinario din Ariano Irpino, fiul persoanei de care am grijă. «Sunt în bucluc, i-am spus, după ce i-am explicat totul. «Nu știu ce să fac»”.

Cum a dat Andonia Tufa de prorietarul care pierduse borseta

Andonia Tufa a primit atunci sfatul potrivit și s-a liniștit. A insistat să aibă o discuție cu căpitanul și cu Poliția. La început, nimeni nu înțelegea insistența ei. Pasagerul, care nu observase că nu mai are borseta, a fost localizat prin radio, asta după ce i-au fost verificate documentele. „De ce mă căutați?”, a întrebat el echipajul . Când a fost informat că i s-a găsit geanta pe punte a rămas fără cuvinte.

„Mi-a mulțumit de o mie de ori. După o jumătate de oră, am primit o vizită surpriză din partea căpitanului și a tânărului cetățean grec, care a vrut să-mi ofere o recompensă de 300 de euro. «Vreau să-l cunosc pe fiul dumneavoastră», mi-a spus, ca să-i spună că are o mamă minunată. Acestea au fost cuvintele lui care m-au mișcat cu adevărat”, povestește Andonia.

Andonia Tufa e mulțumită că nu a întors capul în altă parte și a făcut acest gest.

„În locul acelui tânăr grec putea fi și fiul meu. Nu puteam să întorc privirea în altă parte. Mă simt împăcată după acest gest. Aș face-o din nou fără să mă gândesc nicio clipă”, a mai spus ea.

